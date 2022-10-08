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Новини Війна
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Зрадник Сальдо планує масово вивезти з окупованої Херсонщини до Криму та РФ понад 10 000 українських дітей з батьками

діти

Зрадник Сальдо заявив, що дітей з батьками з окупованої Херсонщини масово вивозитимуть до Криму та РФ нібито "на відпочинок та оздоровлення".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Вже почали дзвонити губернатори із Краснодарського краю, Ставропольського. Вони готові прийняти дітей. Така сама можливість надається і для дорослих. Також у Криму. До 10 тисяч кожна область і край готові прийняти", - сказав зрадник України Володимир Сальдо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни примусово вивозять дітей з тимчасово окупованих територій Луганщини, – Гайдай

Нагадаємо, про відправлення дітей  з Херсонщини "на оздоровлення" раніше повідомляв депутат Херсонської облради Сергій Хлань.Він нагадав, що подібні "благодійні ініціативи" були на окупованій Харківщині і зазначив, що "рашисти не хочуть оздоровлювати українських дітей, це — провокації. Дітей хочуть взяти у заручники, викрасти, переселити".

діти (5054) Сальдо Володимир (80) Херсонська область (5721)


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Топ коментарі
+15
Если некоторые родители будут отдавать детишек добровольно, как это показывали в Харьковской области, то пускай отдают и сами уезжают вместе с ними. Меньше потом скотовозных вагонов придется формировать в составы на кацапию
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08.10.2022 14:47
+12
А что на ето скажет Маск? Отдать десятки тысяч детей в концлагеря Гитлерюгента на промывку мозгов и педофелию, лишь бы небыла вайны?
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08.10.2022 14:48
+10
******* сосальдо
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08.10.2022 14:47
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Если некоторые родители будут отдавать детишек добровольно, как это показывали в Харьковской области, то пускай отдают и сами уезжают вместе с ними. Меньше потом скотовозных вагонов придется формировать в составы на кацапию
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08.10.2022 14:47 Відповісти
Да,а потом это ватнецо-гавнецо опять будет на камеру рыдать-"мы жЭ им давиряли,как жэ так?!"
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08.10.2022 14:52 Відповісти
******* сосальдо
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08.10.2022 14:47 Відповісти
А что на ето скажет Маск? Отдать десятки тысяч детей в концлагеря Гитлерюгента на промывку мозгов и педофелию, лишь бы небыла вайны?
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08.10.2022 14:48 Відповісти
Він перший стане в очередь так як незабувайте маск буз такош замічений з епштейном і теж тісно звязаний з глобальною педофільною мафіею. Воні всі одним помазані з х*йлом
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08.10.2022 15:20 Відповісти
так Маск же фактично олігарх. Має свої соцмережі, або вплив на них, має вплив і на уряди, може лобіювати закони, на приклад як лобіювали закони для того щоб теслі входження на ринок полегшити. Та тесла, на неї ніхто б і не глянув, як би її появі не передували просто-таки екологічна істерія. А що в ній екологічного? З того самого лайна що і звикле авто, так плюс ще й тяжеленні акумулятори які не з гівна метеликів зроблені. А електрика для неї? Якщо у кожного буде електромобіль таку потужність на сонячних батареях (які так само не зі сліз ельфів виробляють і утилізація той ще квест) і вітрячказ не витягнути. Тобто знову палити нафту, або атомна енергетика. І все, нам обіцяли що розгаратують нафтових магнатів, а розгаратують нас, бо з"явиться ще один посередник (брудна нафта перетворюється в "екологічночисту" електрику), якому треба буде добряче заплатити.
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08.10.2022 16:47 Відповісти
Якось покуй на них. Головне наші з нами. А ті оркоподібні за пайку дітей продадуть і ісчонарожают
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08.10.2022 14:54 Відповісти
***** на таких як ти імбіцилів.
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08.10.2022 15:12 Відповісти
Юра, ты дебил?! Что такое насидьственный вывоз на территорию агрессора людей тебе не ведомо, не учил в школе как точно так же действовали немецкие фашисты как сие сейчас делают руССкие нацисты?! Какой же надо быть сволочью чтобы желать украинцам находящимся в оккупации такое???!!!
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08.10.2022 15:21 Відповісти
"Эта другоэ! Мы жы антефошысты!"
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08.10.2022 15:44 Відповісти
"Вже почали дзвонити губернатори із Краснодарського краю, Ставропольського. Вони готові прийняти дітей." Нехай краще ціанід приймуть.
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08.10.2022 15:01 Відповісти
курва оно еще живое ... было же падло присмерти ..
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08.10.2022 15:01 Відповісти
Давно подейкують,що в нього рак. Живуче падло.
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08.10.2022 15:13 Відповісти
кацманафт рагозина...с йодовой решёткой на лобешнике..
по гороскопу выйдет замуж за далдостанова..
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08.10.2022 15:04 Відповісти
Де яких батьків, треба вивозити, та не тільки батьків! А ось діти...
Може Херсонщина знову буде розмовляти Українською, як до 80 року прошлого століття!
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08.10.2022 15:13 Відповісти
Поїдьте в села. Там українська або південний «суржик» переважали завжди, російською той суржик складно назвати.
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08.10.2022 15:16 Відповісти
На всій Херсонщини розмовляли тільки Українською!!! У Херсоні також...
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08.10.2022 15:20 Відповісти
Я не проти, при правильній державній політиці і зусиллях у цьому напрямку, це можливо у найближчій перспективі (кілька років)
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08.10.2022 15:29 Відповісти
Беруть заручників. Все в стилі більшовиків 1917
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08.10.2022 15:39 Відповісти
А може вони з цих дітей збираються виховати яничарів на майбутне, турки ж так робили...
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08.10.2022 15:41 Відповісти
а для чого ще? чужих дітей не шкода їм.
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08.10.2022 16:49 Відповісти
В Крим зараз саме то
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08.10.2022 16:27 Відповісти
На оздоровлення? ще в Крим можна зрозуміти, але в рашку на оздоровлення?! з Херсонщини до рашки?!
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08.10.2022 16:51 Відповісти
****@лися **** до дітей,
під@ри
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08.10.2022 17:13 Відповісти
 
 