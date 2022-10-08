"Наслідки будуть невідворотними", - голова комітету Держдуми РФ Слуцький про пожежу та вибух на Кримському мосту
Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький погрожує Україні "невідворотними наслідками" після вибуху та пожежі на Кримському мосту.
Про це він пише в телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Якщо підтвердиться український слід у НП на Кримському мості, наслідки будуть невідворотними. Відповідь має бути жорсткою, але не обов'язково в лоб", - заявив він.
За його словами, у Росії великий досвід боротьби з "терористами", це мають дуже добре розуміти і ті, хто використовує їхні методи. На думку Слуцького, "саме Київ стоїть за організацією цієї атаки".
"Це не просто НП. Це може бути акт держтероризму, якому, як ми бачимо, вже аплодують у європейських столицях. Українські підрозділи спеціального призначення з подією, виявляється, вітає глава естонського МЗС", - обурився російський політик.
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Мені цікаво - а хто ризикне їхать в поїзді по обгорілих металоконструкціях? Чи вони його пустять через Чонгар?
В любом случае подрыв моста отличное событие. Сегодня на базаре тетки радуются у всех только и разговоров о пожаре на мосту.
Следим за запуском ракет по Украине..
.. І - ми ще нічого не починали .
машинка там, цистерна взорвалась, загорелась...бывает. и дальше может быть, дела житейскиЯ.
Родственники и друзья присутствуют на церемонии похорон Лизы, 4-летней девочки, убитой в результате нападения российских войск, в Виннице, Украина, в воскресенье, 17 июля 2022 г. В синей джинсовой куртке с цветами Лиза была среди 23 убитых, в том числе двое мальчики 7 и 8 лет во время ракетного удара в Виннице в четверг. Ее мать, Ирина Дмитриева, была среди десятков раненых.
На взрыв Крымского моста в Орде ответили митингом у американского посольства с требованием отставки Байдена. Этот дебил, как его, Слуцкий, обещал ответку - вот получи, проклятый Запад и его киевские марионетки.
Новости **********. У посольства США в Москве проходит митинг с требованием отставки Байдена и вывода сил НАТО с постсоветского пространства. На транспаранте одного из участников написано: «Удар по Крымскому мосту был заказан ЦРУ США». Они реально ********. Все. Страна такая. Народ такой. Нахер они нужны?
"https://www.facebook.com/RomanTsymbaliuk/posts/pfbid028EPqLVsh5wzqVqtjGr5oZhLEJ1feUaabrbG3XRg3ZwQzor1GAisxBbHY3mcctXSjl пишет о том, что грузовик, который якобы и стал причиной взрыва на Крымском мосту, перевозил БПЛА Shahed-136 .
Не подтвердить, не опровергнуть данную версию я не могу. Но могу сказать следующее.
Грузовик на видео, по объёму, мог разместить в среднем 25 Shahed-136.
В свою очередь, 25 БПЛА Shahed-136 - это более тонны взрывчатого вещества. По мощности взрыва и характеру разрушения как раз можно говорить примерно о тонне детонировавшего взрывчатого вещества.
Так же, очень важный аспект - прохождение грузовиком поста контроля. Я сегодня утром уже отмечал, что машина начинённая взрывчаткой его бы так просто не прошла, только если это не транспорт силовиков и всё было по согласованию.
То есть, Shahed-136 перевозились на ВОТ Крым под прикрытием гражданского транспорта. Но, во время перевозки, что-то пошло не так. И это, что-то пошло не так нам всем очень понравилось.
А потому, да, версия очень даже имеет право на жизнь".