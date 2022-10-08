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"Наслідки будуть невідворотними", - голова комітету Держдуми РФ Слуцький про пожежу та вибух на Кримському мосту

слуцький

Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький погрожує Україні "невідворотними наслідками" після вибуху та пожежі на Кримському мосту.

Про це він пише в телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо підтвердиться український слід у НП на Кримському мості, наслідки будуть невідворотними. Відповідь має бути жорсткою, але не обов'язково в лоб", - заявив він.

За його словами, у Росії великий досвід боротьби з "терористами", це мають дуже добре розуміти і ті, хто використовує їхні методи. На думку Слуцького, "саме Київ стоїть за організацією цієї атаки".

"Це не просто НП. Це може бути акт держтероризму, якому, як ми бачимо, вже аплодують у європейських столицях. Українські підрозділи спеціального призначення з подією, виявляється, вітає глава естонського МЗС", - обурився російський політик.

Читайте: Унаслідок вибухів та пожежі на Кримському мості загинули троє людей, - Слідком РФ

Автор: 

Крим (14135) міст (1231) Керченський міст (532) Слуцький Леонід (16)


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Топ коментарі
+67
Кацапский недоноск Слуцкий ! Ты можешь только выступить в роли любимой овцы Кадырова !
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08.10.2022 15:17
+64
Так! Наслідками буде евакуація вплавь населення Криму.
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08.10.2022 15:16
+62
ухахахаха
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08.10.2022 15:14
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В Криму оголосили вже: "Железнодорожное сообщение с материкоом будет васстановлено в ближайшее время! Поезд Симферопаль-Масква отправится па расписанию завтра вечерам"
Мені цікаво - а хто ризикне їхать в поїзді по обгорілих металоконструкціях? Чи вони його пустять через Чонгар?
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08.10.2022 15:38 Відповісти
Какой ужас, Путин нападет теперь?!!?
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08.10.2022 15:38 Відповісти
Тяперича кацапы не смогут проехать керчемостом, не выпустив шептуна... А ШО ДЕЛАТЬ ...ХЕХ...
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08.10.2022 15:39 Відповісти
Які ще наслідки окрім пердежа у калюжу?
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08.10.2022 15:39 Відповісти
Готовься Леня , следующий прилет будет в останкино , во время шоу Соловьева
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08.10.2022 15:41 Відповісти
Рашистське куйло ,різьного роду прорашистські шавки мають зрозуміти одну дуже важливу річ.За окупацію України ,вбивство українців ,і руйнацію України до рашистів.чи до кого би то не було повернеться "український бумеранг" із "невідворотними наслідками" .Якщо рашист не забере свої війска з України,не буде нічого дивного, якщо "український бумеранг" зробить дирку і схроні фурацмлінового членіна на "красній площі" в той самий час,коли в ньому буде робити "поклонніння "куйло всія рабсєї"
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08.10.2022 15:42 Відповісти
Витаю из Болгарии всим украинци с песню Хто як не ти спалив мости
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08.10.2022 15:45 Відповісти
и вам удачи в убийстве ***********...
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08.10.2022 17:12 Відповісти
Пока подрыв Крымского моста укладывается в схему, которую я слышал от одного эксперта: мост разменяли на небомбежку Киевщины. Но твари первые нарушили это соглашение, запустив в Білу Церкву группу беспилотников.
В любом случае подрыв моста отличное событие. Сегодня на базаре тетки радуются у всех только и разговоров о пожаре на мосту.
Следим за запуском ракет по Украине..
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08.10.2022 15:47 Відповісти
Мост не жилец. Вопрос был лишь когда и как.
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08.10.2022 15:52 Відповісти
Якi ще можуть бути наслiдки? Ви вже кацапськи виродки такоi бiди накоiли, що вас треба знести усiх разом великим цунамi з лиця землi ! Виродки кацапськи, не буде вам прощення нiколи!
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08.10.2022 15:53 Відповісти
а вы докажИте
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08.10.2022 15:55 Відповісти
а нас там нет
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08.10.2022 15:56 Відповісти
Міст уже всьо посипався
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08.10.2022 15:58 Відповісти
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08.10.2022 16:00 Відповісти
слуцкий... твоя госдума так же харашо охраняется как мост??? а кремль-***???? ))))
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08.10.2022 16:03 Відповісти
Поце кремлядський, це спецоперація у відповідь!!! Аж ніяк не "держтеракт! У нас теж є хірурги які вміють операції де треба проводити!
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08.10.2022 16:04 Відповісти
Слуцький, будеш лякати їжака своєю голою сракою 😀
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08.10.2022 16:06 Відповісти
О, да! Продолжение неизбежно.
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08.10.2022 16:11 Відповісти
Поки ви , кацапня смердюча - погрожуєте , ми мовчки їб.шимо ваші мости . !! .
.. І - ми ще нічого не починали .
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08.10.2022 16:11 Відповісти
Відповідь буде невідворотньою: серія жестов доброй воли.
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08.10.2022 16:15 Відповісти
Так вы ж сами и взорвали чтоб продемонстрировать его надёжность и устойчивость. А он взял и не выдержал.
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08.10.2022 16:19 Відповісти
Напугал ежа голой жопой. Не иначе сам со страшной мстёй побежит. Куда-то ...
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08.10.2022 16:22 Відповісти
Неделю назад еще было волнительно, но сейчас уже практически уверена, что утрутся в очередной раз.
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08.10.2022 16:29 Відповісти
Та що ти зробиш, потвора? Сядеш голою сракою на кактус?
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08.10.2022 16:33 Відповісти
зачэм кактус? - а ведь моžет и на самом деле как той художник аппазиционист свою мошонку гвоздями прибить к парадной двери FSB.
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08.10.2022 22:46 Відповісти
Нарешті в Україні зявились підрозділи спецпризначення.ато як не неофашисти то бандерівці!
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08.10.2022 16:39 Відповісти
Неизбежно будет крах фашистского режима ********** и мир без войны в Европе.
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08.10.2022 16:40 Відповісти
За це і помолимось.
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08.10.2022 16:42 Відповісти
Amen, brother!.
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08.10.2022 16:52 Відповісти
Где-то лаяли собаки В затухающую даль,
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08.10.2022 16:45 Відповісти
Рашиський варвар ви країна терорист ,ви сім місяців вбиваєте,грабуєте і руйнуєте Україну ,так що тебе паскуда і всій правлячій рашиській кліці на чолі з путіном доведется відповісти за злочини.
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08.10.2022 16:46 Відповісти
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08.10.2022 16:51 Відповісти
он сам взорвалсИ! настамнет!

машинка там, цистерна взорвалась, загорелась...бывает. и дальше может быть, дела житейскиЯ.
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08.10.2022 16:53 Відповісти
Не полінуйтеся, а пошукайте відоси з цим дибілом в салавйова, хто ще не бачив)) це реальний дибіл) Говорить як дибіл з освітою в чотири класи))
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08.10.2022 16:56 Відповісти
Який же ти цинічний придурок. Бити на будинках мирних людей--це ,що ,не тероризм. А нападати на мирну державу,забирати її території,че ЩО??? Ви брехливі ,цинічни варвари,Ви фашисти !!!
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08.10.2022 17:07 Відповісти
Марамой кацапский , ты только отсосать у ВСУ можешь . Тебе только решать сплюнуть или сглотнуть.
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08.10.2022 17:08 Відповісти
а на это тебе наплевать ? мразь кацапская
Родственники и друзья присутствуют на церемонии похорон Лизы, 4-летней девочки, убитой в результате нападения российских войск, в Виннице, Украина, в воскресенье, 17 июля 2022 г. В синей джинсовой куртке с цветами Лиза была среди 23 убитых, в том числе двое мальчики 7 и 8 лет во время ракетного удара в Виннице в четверг. Ее мать, Ирина Дмитриева, была среди десятков раненых.
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08.10.2022 17:31 Відповісти
Zaplakal i j starik. kakaja drianj laik postavila?
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08.10.2022 22:48 Відповісти
https://t.me/voinasordoy/482 Сергей Ауслендер
На взрыв Крымского моста в Орде ответили митингом у американского посольства с требованием отставки Байдена. Этот дебил, как его, Слуцкий, обещал ответку - вот получи, проклятый Запад и его киевские марионетки.
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08.10.2022 17:31 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/21618 Борислав Береза :

Новости **********. У посольства США в Москве проходит митинг с требованием отставки Байдена и вывода сил НАТО с постсоветского пространства. На транспаранте одного из участников написано: «Удар по Крымскому мосту был заказан ЦРУ США». Они реально ********. Все. Страна такая. Народ такой. Нахер они нужны?
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08.10.2022 17:48 Відповісти
На коленях протиестуют, или уже ниц?
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08.10.2022 18:16 Відповісти
З погрозами вже треба обережніше, не той час.
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08.10.2022 17:43 Відповісти
https://ibb.co/BKZZjy1
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08.10.2022 18:54 Відповісти
Звісно невідворотними. Калюжа.....чи пуста бочка...дупа... присідання...ПЕРДЬ!!!
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08.10.2022 19:14 Відповісти
Slupskij - Ty LOH !!!!
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08.10.2022 19:46 Відповісти
ЛёньчикКосмонавчик!знаем таких!!!нах пШол!!!
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08.10.2022 20:31 Відповісти
Що ще доказувати! Самі ж заявляєте що підірвався автомобіль з вибухівкою. Він що, з Київа приїхав? Закусювати треба!
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08.10.2022 20:48 Відповісти
а эт не мы. взрывчатка в любом военторге, а это третья сила какая-то
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08.10.2022 20:53 Відповісти
невідворотними как защита моста
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08.10.2022 21:05 Відповісти
https://t.me/zloyodessit/17156 Версія?: Олександр Коваленко вважає, що підрив Кр.мосту - справа рук СБУ або нашого ГУР, в рамках протидії іранським БПЛА Shahed-136. Посилається на Романа Цимбалюка, який -
"https://www.facebook.com/RomanTsymbaliuk/posts/pfbid028EPqLVsh5wzqVqtjGr5oZhLEJ1feUaabrbG3XRg3ZwQzor1GAisxBbHY3mcctXSjl пишет о том, что грузовик, который якобы и стал причиной взрыва на Крымском мосту, перевозил БПЛА Shahed-136 .
Не подтвердить, не опровергнуть данную версию я не могу. Но могу сказать следующее.
Грузовик на видео, по объёму, мог разместить в среднем 25 Shahed-136.
В свою очередь, 25 БПЛА Shahed-136 - это более тонны взрывчатого вещества. По мощности взрыва и характеру разрушения как раз можно говорить примерно о тонне детонировавшего взрывчатого вещества.
Так же, очень важный аспект - прохождение грузовиком поста контроля. Я сегодня утром уже отмечал, что машина начинённая взрывчаткой его бы так просто не прошла, только если это не транспорт силовиков и всё было по согласованию.
То есть, Shahed-136 перевозились на ВОТ Крым под прикрытием гражданского транспорта. Но, во время перевозки, что-то пошло не так. И это, что-то пошло не так нам всем очень понравилось.
А потому, да, версия очень даже имеет право на жизнь".
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08.10.2022 21:10 Відповісти
передайие рюзке придурку!;! Это только цветочки
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09.10.2022 08:27 Відповісти
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