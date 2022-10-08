На прифронтових територіях 8 областей безплатно роздаватимуть дрова, "Укрзалізниця" виготовить 6 тис. "буржуйок" для Херсонщини, - Шмигаль

Збройні сили України продовжують звільнення окупованих територій. У багатьох місцях органи влади можуть не встигнути відновити опалювальну інфраструктуру.

Про це попередив у телеграмі прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"563 млн грн Уряд виділяє 8 областям для придбання дров та їх безкоштовної роздачі населенню у прифронтових територіях. Мова йде про громади у Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях, де є значний ризик повторного пошкодження інфраструктури через бойові дії. Затверджуємо також порядок розподілу та доставки цих дров до людей.

Крім того, "Укрзалізниця" за дорученням Уряду виробить 6 тисяч мобільних металевих печей ("буржуйок") та додатково заготовить 6 тисяч кубів дров для Херсонської області", - написав глава Кабміну.

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