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На прифронтових територіях 8 областей безплатно роздаватимуть дрова, "Укрзалізниця" виготовить 6 тис. "буржуйок" для Херсонщини, - Шмигаль

отопление,дрова

Збройні сили України продовжують звільнення окупованих територій. У багатьох місцях органи влади можуть не встигнути відновити опалювальну інфраструктуру.

Про це попередив у телеграмі прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"563 млн грн Уряд виділяє 8 областям для придбання дров та їх безкоштовної роздачі населенню у прифронтових територіях. Мова йде про громади у Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях, де є значний ризик повторного пошкодження інфраструктури через бойові дії. Затверджуємо також порядок розподілу та доставки цих дров до людей.

Крім того, "Укрзалізниця" за дорученням Уряду виробить 6 тисяч мобільних металевих печей ("буржуйок") та додатково заготовить 6 тисяч кубів дров для Херсонської області", - написав глава Кабміну.

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Автор: 

Укрзалізниця (6835) деокупація (950) опалювальний сезон (1745) Шмигаль Денис (4565)


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о прыхыстывших беженцев також думай...
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08.10.2022 16:51 Відповісти
Про буржуйки і дрова вже Верещучка верещала зв#туючи замість Укрзалізниці, чекаю ще на виступ Завгоспа, Подоляка, Зелі
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08.10.2022 20:23 Відповісти
А кабмін що робить .
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08.10.2022 20:33 Відповісти
 
 