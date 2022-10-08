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"Самый защищенный в мире": російська влада з початку повномасштабної війни запевняла в "неможливості" удару по Кримському мосту. Скірншоти

кримський,міст,керченський

Російська влада з початку повномасштабного вторгнення в Україну запевняла про неможливість атаки на Кримський міст. Ці запевнення масово тиражувалися в російських пропагандистських ЗМІ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У відповідь на заяви про можливі плани українських військ завдати удару по Кримському мосту російська влада заявляла про неможливість такого через нібито надійний захист об'єкта. Навіть лунали заяви, що Кримський міст нібито "найзахищеніший міст у світі". 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Який вигляд має Кримський міст після вибуху. ВIДЕО

Так, маріонетка Кремля в окупованому Криму Сергій Аксьонов 7 травня заявив, що "будь-які спроби завдати шкоди Кримському мосту буде припинено, а контроль мосту здійснюється цілодобово".

Самый защищенный в мире: російська влада з початку повномасштабної війни запевняла в неможливості удару по Кримському мосту 01
Самый защищенный в мире: російська влада з початку повномасштабної війни запевняла в неможливості удару по Кримському мосту 02

16 червня 2022 року міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров запевняв, що російська армія бере на замітку всі погрози щодо удару по Кримському мосту і всі плани щодо цього зазнають краху. У цей же день прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив: "Безпека Криму гарантована тими превентивними заходами та тими додатковими заходами, які зараз вживаються по лінії наших військових".

Самый защищенный в мире: російська влада з початку повномасштабної війни запевняла в неможливості удару по Кримському мосту 03
Самый защищенный в мире: російська влада з початку повномасштабної війни запевняла в неможливості удару по Кримському мосту 04
Самый защищенный в мире: російська влада з початку повномасштабної війни запевняла в неможливості удару по Кримському мосту 05
Самый защищенный в мире: російська влада з початку повномасштабної війни запевняла в неможливості удару по Кримському мосту 06
Самый защищенный в мире: російська влада з початку повномасштабної війни запевняла в неможливості удару по Кримському мосту 07
Самый защищенный в мире: російська влада з початку повномасштабної війни запевняла в неможливості удару по Кримському мосту 08

15 серпня 2022 року сенатор Ради Федерації Ольга Ковітіді заявила: "Російські військові надійно захищають Кримський міст". Того ж дня співголова Асамблеї слов'янських народів Криму Роман Чегринець заявив: "Кримський міст надійно захищений, і військових варіантів його пошкодити українська сторона не має".

Самый защищенный в мире: російська влада з початку повномасштабної війни запевняла в неможливості удару по Кримському мосту 09
Самый защищенный в мире: російська влада з початку повномасштабної війни запевняла в неможливості удару по Кримському мосту 10
Самый защищенный в мире: російська влада з початку повномасштабної війни запевняла в неможливості удару по Кримському мосту 11
Самый защищенный в мире: російська влада з початку повномасштабної війни запевняла в неможливості удару по Кримському мосту 12
Самый защищенный в мире: російська влада з початку повномасштабної війни запевняла в неможливості удару по Кримському мосту 13

Самый защищенный в мире: російська влада з початку повномасштабної війни запевняла в неможливості удару по Кримському мосту 14
Самый защищенный в мире: російська влада з початку повномасштабної війни запевняла в неможливості удару по Кримському мосту 15

Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

Автор: 

Крим (14135) Лавров Сергій (1579) Пєсков Дмитро (1610) Аксьонов Сергій (225) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+28
Нагадаю, що крейсер "Москва" також був розрахований на протиповітряну оборону Все як завжди, аналоговнєт
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08.10.2022 17:51
+26
чи то заколот - чи хунта?..

В москві розпочались арешти військових

📌 В російській столиці розпочався комплекс «заходів», спрямованих проти військових.

📌 Рух у центрі перекрито.

📌 В місто увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені дзержинського - «еліти» росгвардії.

📌 Вони рухаються до центру спільно з підрозділами поліції.

📌 Відомо про численні арешти, затримання та блокування військових.

📌 Натомість всі військові підрозділи по периметру москви приведено у підвищену бойову готовність. https://t.me/operativnoZSU/47032
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08.10.2022 17:51
+14
Всё точь в точь как с тазиком моцква. Тогда тоже началась суета по "наказанию виновных". Пощекочут друг другу простату бутылками и успокоятся, до следующей красной линии.
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08.10.2022 17:56
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А що там у москвабаді коїться?

https://t.me/operativnoZSU/47032

Звідки та інформація, може хтось знає?
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08.10.2022 17:51 Відповісти
вони стверджують що "вже відновили рух мостом" ось як виглядає вціліла частина:
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08.10.2022 17:55 Відповісти
Можно сделать трамплин из мешков с чмобиками и УИИИИ перепрыгивать поврежденный участок
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08.10.2022 17:58 Відповісти
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08.10.2022 17:59 Відповісти
упс, но не от фур тут они завтыкали
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08.10.2022 18:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Y6EV5ZwGZk4 https://www.youtube.com/watch?v=Y6EV5ZwGZk4


Kerch Bridge On Fire
Your defence is terrified
Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na
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08.10.2022 18:13 Відповісти
vidatj kosmass prospal buxoj posle dniuxi
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08.10.2022 21:39 Відповісти
Від ГУР МО
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08.10.2022 17:56 Відповісти
Всё точь в точь как с тазиком моцква. Тогда тоже началась суета по "наказанию виновных". Пощекочут друг другу простату бутылками и успокоятся, до следующей красной линии.
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08.10.2022 17:56 Відповісти
Напевно чиїсь фантазії
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08.10.2022 18:57 Відповісти
чи то заколот - чи хунта?..

В москві розпочались арешти військових

📌 В російській столиці розпочався комплекс «заходів», спрямованих проти військових.

📌 Рух у центрі перекрито.

📌 В місто увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені дзержинського - «еліти» росгвардії.

📌 Вони рухаються до центру спільно з підрозділами поліції.

📌 Відомо про численні арешти, затримання та блокування військових.

📌 Натомість всі військові підрозділи по периметру москви приведено у підвищену бойову готовність. https://t.me/operativnoZSU/47032
показати весь коментар
08.10.2022 17:51 Відповісти
https://news.obozrevatel.com/ukr/russia/gur-v-moskvi-rozpochalis-areshti-vijskovih-v-misto-uvijshli-***************-rosgvardii.htm?_ga=2.22198015.595334982.1664966262-579363578.1665199411&_gl=1*moq132*_ga*NTc5MzYzNTc4LjE2NjUxOTk0MTE.*_ga_JBX3X27G7H*MTY2NTI0MDU3Ni40LjEuMTY2NTI0MTMyOC42MC4wLjA. ГУР: в Москві розпочались арешти військових, у місто увійшли спецпідрозділи Росгвардії
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08.10.2022 18:02 Відповісти
ЖАБОГАДЮКІНГ !!!
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08.10.2022 19:15 Відповісти
Нагадаю, що крейсер "Москва" також був розрахований на протиповітряну оборону Все як завжди, аналоговнєт
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08.10.2022 17:51 Відповісти
вангану трохы,блеать...
чем всё закончится?
адвокатом у кацапских вылупков по поводу самоидентичности будет иришка фарион.
и всех с жыдоугрофиннобурятии мы будем наывать мысткынямы...
особенно кадыровских...
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08.10.2022 17:51 Відповісти
До чого це?

І навіщо Ви знущаєтеся з української мови?
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08.10.2022 17:55 Відповісти
яким боком?
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08.10.2022 17:56 Відповісти
А прокурором хто? Жинка третього тысячолиття до нашей эры? У нее даже досвид кое какой есть
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08.10.2022 18:14 Відповісти
та можна и другого тысячолиття...токо кусок стекла даме от привата, шоб ноги побрить....
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08.10.2022 18:21 Відповісти
якщо брюнетка,канешно...блондам всё прощаеццо..
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08.10.2022 18:22 Відповісти
аналаговнет!....
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08.10.2022 17:52 Відповісти
Халва, халва, халва
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08.10.2022 17:53 Відповісти
Нікакой панікі нєт!
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08.10.2022 17:54 Відповісти
Китай уже предложил замену керчинскому мосту - большой резиновый мост в виде фаллоса. Кремль думает...
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08.10.2022 17:54 Відповісти
If they say so, then it's just an accident during the cotton transport. No-one is to blame, but themselves.
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08.10.2022 17:54 Відповісти
Look for the answers among this triangle: Army, FSB, Kadyrov.
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09.10.2022 00:19 Відповісти
Гаварілі би есчо,да боліт... самі знаєте,що...
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08.10.2022 17:54 Відповісти
І бисть вой вєлікій во топях мокшанскіх, і обряше ватнікі скорбі многиє на вия іх...
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08.10.2022 18:01 Відповісти
Міст підірвали россійскі війскові, щоб зробити велику подляну чекістам. Нагадаю, фура їхала зі сторони Росії. Мені важко уявити, що українська розвідка, під носом у чекістів, десь знайшла двадцять тон вибухівки, напакувала нею вантажівку і забезпечила її проїзд через ретельно охороняємий міст. А ось знайти таку кідькість ротилу на російських війскових складах - це реально
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08.10.2022 18:02 Відповісти
так, цей варіант заслуговую на ймовірність, проте як би це було дійсно так, то військові б підготувалися і зараз би не їх заарештовували в моркві а вони б заарештовували
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08.10.2022 18:08 Відповісти
Так це і є причина арешту. Спалилися, мабуть
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08.10.2022 18:38 Відповісти
А тут кажуть, що це був Добкін, або його брат.
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08.10.2022 18:16 Відповісти
ну то відправляйте його на гарантійний ремонт
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08.10.2022 18:03 Відповісти
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08.10.2022 18:05 Відповісти
Абдрыстовичь тоже говорил что крымский мост можно снести только ядерным оружием. Даже не могу понять, то ли мост построен криворукими рукожопами из говна и палок то ли у нас появились сверх мощные и дальнобойные ракеты. Почему же тогда мы не можем Антоновский мост обрушить уже больше трех месяцев
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08.10.2022 18:06 Відповісти
Потому что украинцы строили, видимо.
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08.10.2022 18:08 Відповісти
абристовіч, як і більшість, вважали що міст побудован якісно, а воно он як виявилося
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08.10.2022 18:09 Відповісти
... а получилось как всегда.
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08.10.2022 18:13 Відповісти
а сравнить количество взрывчатки в снаряде-ракете и того что было в фуре? количество дырок на фотах Антоновского моста? там долбили много и точно сравнительно малым зарядом, а тут один большой бабах на более тонну точно
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08.10.2022 19:35 Відповісти
Они шось знали....
https://www.youtube.com/watch?v=eu5lv2Umn3M Deep Purple - Smoke On The Water, A Fire In The Sky
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08.10.2022 18:09 Відповісти
Макс, здоровеньки. Как-то мы с тобой синхронно выползли в чате. Кстати, из последнего.... кажется тут еще не было. Пуйло слезно просил Эрдогана продать 500 тысяч комплектов зимней формы и 200тысяч броников. В ответ получил...... правильно, дулю)))))
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08.10.2022 18:23 Відповісти
Селямчик. Вiтаю с Днем Моста! Там в мААскве какой-то движняк вроде происходит, есть мысли по этому поводу? Ну, якщо це не фейк, звичайно..
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08.10.2022 18:26 Відповісти
Угу..... генералам страшноватенько. Как бы реально моя хохма не сбылась
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08.10.2022 18:33 Відповісти
Тьфу, экран слишком чувствительный. Ну короче, пошутила я тут днями, что в плен брать только армиями и под власовским флагом. 😂 Поглядим как будет. А в Москву по ходу кантемировцев ввели. Это если серьезно.
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08.10.2022 18:38 Відповісти
Кххммм...ты это...случайно, не рыжая? не ведьма? А то у меня тут просьба есть - пошути про одного плешивого *****, будь ласочка
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08.10.2022 18:54 Відповісти
Ой! Максе, тигра не простит. 😜
Хотя сам такой. Арзу, спасибо большое.
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08.10.2022 18:58 Відповісти
Арзу - наша старая знакомая, брате
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08.10.2022 19:00 Відповісти
Во!!! Я вас, рыжих, за полпланеты определяю, бо на рыжей ведьме женат уже больше 30 лет.
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08.10.2022 19:37 Відповісти
Я потихоньку отползаю. Ржу!
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08.10.2022 19:39 Відповісти
Макс, а теперь сурьезно. Общалась тут с нашими могиканами. Зуб дают, что по аэродромам работал атакмс. Да и с мостом бАльшой вопрос. Но его пока не разбирали покадрово.
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08.10.2022 19:44 Відповісти
Вообще, тут в прессе мелькали сообщения о том, шо эти ракеты давно в Украине, но вначале история была как с трамповскими Джавелинами - никак не могли стороны прийти к соглашению когда, куда и сколько их можно использовать. Ну, вот договорились, видимо.
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08.10.2022 19:46 Відповісти
Ну ребята как бы профи, не спутают божий дар с яичницей. Посмотрим эту ночь. Чтобы уж до конца, то надо и ж.д. пролет приговорить. Ну и кажется там паром "Керчь" малину портит. Лишний он в тех водах.
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08.10.2022 19:54 Відповісти
Присутствует небольшая неточность - парома "Керчь" никогда не было.

Были "Керченский-1" и "Керченский-2". Чисто автомобильные.

Оба появились примерно в 80-х годах. Через несколько лет добавился однотипный "Ейск".

До "Керченских" ходили переделаные из лесовозов "Северный", "Южный", "Восточный" и "Заполярный" - это были ж/д, но частично перевозили и автотранспорт.
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08.10.2022 21:38 Відповісти
Спасибо. Я написала то, что отложилось в памяти. За 10 лет и без склероза можно забыть. ☺
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08.10.2022 21:54 Відповісти
Ну, мне просто стыдно не помнить такие подробности - я сам родом из Керчи. Паромную переправу помню хорошо - пацанами постоянно в "Порт-Кавказ" на рыбалку переправлялись первым паромом. Из Керчи я уехал в 1985 на учебу в Киев. На все каникулы (а потом - в отпуск, когда работать начал) ездил к родителям в Керчь.

В 2014 ЧУДОМ удалось вытащить их оттуда к себе в пригород Киева ...
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08.10.2022 22:27 Відповісти
😘 я так и знал.
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08.10.2022 19:40 Відповісти
Яррак он получил. Дал яррак. 😝
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08.10.2022 19:00 Відповісти
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08.10.2022 19:56 Відповісти
Arzu, именно деревянный. 😉
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08.10.2022 20:55 Відповісти
Ща заплачу. Я же не полиглот. (((( Всего-то в арсенале 4 языка.
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08.10.2022 21:57 Відповісти
Это турецкий. Для вас не должно вызывать проблемы.
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08.10.2022 22:35 Відповісти
Рекомендую другое слово (не для женских ушей, конечно) Слово из трёх букв "С", "И", "К"
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09.10.2022 00:40 Відповісти
Э ла!
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09.10.2022 00:23 Відповісти
Ну сколько можно?😁 Никакой взрывчатки. Это просто камень с неба упал. Случайно большой оказался. ))))))
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08.10.2022 18:18 Відповісти
катер груженный взрывчаткой - следующий кадр - взрыв
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08.10.2022 18:21 Відповісти
Пздц. Миллион версий. Ракеты, грузовик, катер... СБУ, фсб... Правды как обычно хер узнаем.
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08.10.2022 18:31 Відповісти
тут Видео показали сразу после взрыва , подделать не успели
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08.10.2022 18:33 Відповісти
Ну всё же на видео катер есть, но взрыв был дальше от него.
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08.10.2022 18:35 Відповісти
да результат один, взорвали сами, но плохо, вторую полосу не тронули или план такой оставить
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08.10.2022 19:39 Відповісти
Конюхи есть конюхи. Чуть умнее только конокрады. Не в том дело, что зачитали дятлам про сверхзащиту моста. А в том стеб, что верят истово дундуки. И сейчас зачитали что все гут. И верят опять. Упоротые судьбой вековой.
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08.10.2022 18:24 Відповісти
ГУР: Перекрыт центр Москвы, начались аресты военных
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08.10.2022 18:28 Відповісти
Интересно где в рашке можно взять целый грузовик взрывчатого вещества, и при этом не попасть в поле зрения правоохранительных органов?
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08.10.2022 18:30 Відповісти
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08.10.2022 18:37 Відповісти
грузовик впереди ,а взрыв сзади ,ты че не зрячий
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08.10.2022 18:32 Відповісти
"Самый защищенный в мире"
...взял защищеку...
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08.10.2022 18:36 Відповісти
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08.10.2022 18:36 Відповісти
касапська Медуза повідомляє про потужний вибух та детонацію БК на станції Карань (це селище Андріївка Волноваського району на непідконтрольній частині Донецької області, в 15 кілометрах на південний схід від Волновахи). Станція Карань - важливий пункт у забезпеченні руху по залізничній гілці Таганрог - Новоазовськ - Маріуполь - Волноваха - Мелітополь.

Альтернативна залізнична гілка - також всьо?
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08.10.2022 18:44 Відповісти
Міст виявився не дуже міцним як деякі казали щоб обвалити проліт треба завдати ядерного удару
Антонівський міст набагато міцніший ніж кацапський кримський .
Декілька ракет дальньобійних кинути і він завалиться
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08.10.2022 18:55 Відповісти
3 кг сахара в одни руки, и нет бензина - вот защищённость по-росийски.
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08.10.2022 19:05 Відповісти
Самый защищенный стратегический объект. А видео взрыва только с одной камеры.
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08.10.2022 19:13 Відповісти
кримський міст пішов коту під хвіст
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08.10.2022 19:17 Відповісти
А теперь пусть они проверяют на взрывчатку каждую грузовую машину которая везёт бк в Крым Украинский.
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08.10.2022 19:20 Відповісти
Супер. Питання єдине - чому не влупили раніше, напр до 9 мая?
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08.10.2022 21:36 Відповісти
дівяте мая то хйня
от дЄнь смєрті *****- це ДАТА
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08.10.2022 22:39 Відповісти
Це ж нада, ми й не знали, шо він самий защіщьонний... ба як невдобно получилось
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08.10.2022 21:40 Відповісти
шо там Кінь обкурений
давно чути не було
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08.10.2022 22:38 Відповісти
Це все вони

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08.10.2022 23:46 Відповісти
Yes!
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09.10.2022 13:42 Відповісти
 
 