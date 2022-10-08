"Самый защищенный в мире": російська влада з початку повномасштабної війни запевняла в "неможливості" удару по Кримському мосту. Скірншоти
Російська влада з початку повномасштабного вторгнення в Україну запевняла про неможливість атаки на Кримський міст. Ці запевнення масово тиражувалися в російських пропагандистських ЗМІ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У відповідь на заяви про можливі плани українських військ завдати удару по Кримському мосту російська влада заявляла про неможливість такого через нібито надійний захист об'єкта. Навіть лунали заяви, що Кримський міст нібито "найзахищеніший міст у світі".
Так, маріонетка Кремля в окупованому Криму Сергій Аксьонов 7 травня заявив, що "будь-які спроби завдати шкоди Кримському мосту буде припинено, а контроль мосту здійснюється цілодобово".
16 червня 2022 року міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров запевняв, що російська армія бере на замітку всі погрози щодо удару по Кримському мосту і всі плани щодо цього зазнають краху. У цей же день прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив: "Безпека Криму гарантована тими превентивними заходами та тими додатковими заходами, які зараз вживаються по лінії наших військових".
15 серпня 2022 року сенатор Ради Федерації Ольга Ковітіді заявила: "Російські військові надійно захищають Кримський міст". Того ж дня співголова Асамблеї слов'янських народів Криму Роман Чегринець заявив: "Кримський міст надійно захищений, і військових варіантів його пошкодити українська сторона не має".
Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.
За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.
Будь ласка, зачекайте...
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Звідки та інформація, може хтось знає?
Kerch Bridge On Fire
Your defence is terrified
Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na
В москві розпочались арешти військових
📌 В російській столиці розпочався комплекс «заходів», спрямованих проти військових.
📌 Рух у центрі перекрито.
📌 В місто увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені дзержинського - «еліти» росгвардії.
📌 Вони рухаються до центру спільно з підрозділами поліції.
📌 Відомо про численні арешти, затримання та блокування військових.
📌 Натомість всі військові підрозділи по периметру москви приведено у підвищену бойову готовність. https://t.me/operativnoZSU/47032
чем всё закончится?
адвокатом у кацапских вылупков по поводу самоидентичности будет иришка фарион.
и всех с жыдоугрофиннобурятии мы будем наывать мысткынямы...
особенно кадыровских...
І навіщо Ви знущаєтеся з української мови?
https://www.youtube.com/watch?v=eu5lv2Umn3M Deep Purple - Smoke On The Water, A Fire In The Sky
Хотя сам такой. Арзу, спасибо большое.
Были "Керченский-1" и "Керченский-2". Чисто автомобильные.
Оба появились примерно в 80-х годах. Через несколько лет добавился однотипный "Ейск".
До "Керченских" ходили переделаные из лесовозов "Северный", "Южный", "Восточный" и "Заполярный" - это были ж/д, но частично перевозили и автотранспорт.
В 2014 ЧУДОМ удалось вытащить их оттуда к себе в пригород Киева ...
...взял защищеку...
Альтернативна залізнична гілка - також всьо?
Антонівський міст набагато міцніший ніж кацапський кримський .
Декілька ракет дальньобійних кинути і він завалиться
от дЄнь смєрті *****- це ДАТА
давно чути не було