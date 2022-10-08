Через зупинку Запорізької АЕС українські ТЕС змушені додатково спалювати до 100 тис. тонн вугілля щотижня
Через терористичні дії путінських військ і зупинку Запорізької АЕС, Україна напередодні опалювального сезону зіткнулася з трьома проблемами: рекордним спалюванням вугілля на ТЕС, аварійними зупинками енергоблоків державних ТЕС і необхідністю зупинити експорт електроенергії до ЄС.
Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко, передає Цензор.НЕТ.
"Проблема №1. Зупинка Запорізької АЕС і сезонне похолодання різко збільшило навантаження на потужності інших генерацій. Які і так різко скоротилися через російську окупацію та руйнування. А ті, що є, не усі змогли підготуватися до "нових" реалій. Мова, в першу чергу, про державні ТЕС, які вчасно не провели ремонти обладнання. Їх блоки зараз "вилітають" найчастіше", - розповів експерт.
В результаті на державній генерації сумарно працює не більше 3 з 13 доступних блоків. Не в "обоймі" і усі атомні енергоблоки. З 9 доступних блоків один - не працює, ще один несе навантаження частково.
"Про що це говорить? Потрібно спрямувати усі сили і ресурси на активізацію ремонтів обладнання електростанцій. Якщо цього не зробити, через надмірне навантаження рано чи пізно почнуть "вилітати" і ті блоки, які готували до зими. Поки ж основне навантаження продовжує лягати на доступні блоки АЕС і приватні ТЕС", - уточнив Омельченко.
Друга проблема, на його переконання, полягає у тому, що недоступні атомні блоки вже місяць доводиться компенсовувати доступними блоками теплової генерації. Через постійну компенсуючу роботу українські ТЕС спалюють рекордні обсяги вугілля – щотижня додатково до 100 тисяч тонн.
"При таких темпах стає очевидно, що Україні доведеться шукати додаткові обсяги вугілля. Але де? Власний видобуток під час війни і в короткі терміни не збільшити. Тут би хоч не зменшити і той, що є. Державний видобуток впав на третину, приватний - тримається на одному рівні. Та й із заблокованими портами і при рекордних світових цінах на паливо, із-закордону багато не привезеш", - каже він.
Третьою проблемою, на його переконання, є те, що зупинка Запорізької АЕС призведе до зупинки експорту електроенергії до ЄС.
Раніше директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка в колонці на ЕП повідомив, що державні енергогенеруючі компанії виявились неготовими до опалювального сезону. Дефіцит в енергосистемі компенсує приватна компанія ДТЕК.
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Як підтвердили «https://glavcom.ua/news/huchnij-skandal-v-upts-mp-mitropolit-otrimav-rosijskij-pasport-i-pojikhav-molitisja-za-mobilizatsiju-do-rosiji-880656.html Главкому » джерела в УПЦ МП, архієрей поїхав до росії з благословення керуючого справами цієї релігійної організації митрополита Антонія (Паканича). Саме він досі тримає зв'язок із верхівкою рпц, а Іосиф є однією з довірених осіб, так званим зв'язковим із патріархом кирилом.
Особливе обурення користувачів викликало те, що черговий візит митрополита відбувся саме під час початку мобілізації росіян на війну в Україні, а також те, що поїздку архієрей здійснив попри заяви патріарха рпц кирила (гундяєва) про підтримку вбивств українців російською армією. На оприлюднених фото митрополит з України молиться разом зі служителями рпц за швидшу мобілізацію
"Ми намагаємося усунути невизначеність, щоб люди публічно заявляли, що "так, це буде продовжено ще на рік", але ми ще не досягли цього", - сказав офіційний представник ООН Стефан Дюжаррік, додавши, що офіційні особи ООН також працюють над полегшенням експорту російського зерна та добрив.
Дюжаррік повідомив журналістам, що голова гуманітарної допомоги ООН Мартін Гріффітс і високопоставлений торговий представник ООН Ребека Грінспан вирушать до москви приблизно за тиждень, щоб обговорити обидва питання з високопоставленими російськими чиновниками.
«Генеральний секретар та його команда ведуть інтенсивні контакти з цих питань. Пан Гутерріш та його команда старанно працюють над розширенням Чорноморської зернової ініціативи. Вони активно працюють над усуненням останніх перешкод для полегшення експорту російського зерна та добрив», - сказав він, повідомляє https://www.reuters.com/ Reuters .
Сприяння постачанням продовольства та добрив з росії є центральним аспектом пакетної угоди, укладеної за посередництва Організації Об'єднаних Націй та Туреччини 22 липня, яка також відновила постачання зерна та добрив із Чорного моря до України.
росія розкритикувала угоду, скаржачись, що її експорт, як і раніше, зазнає перешкод. москва може заперечувати проти продовження дії угоди, яка дозволяє український експорт після кінця листопада.
Угода включала аміак - ключовий інгредієнт нітратних добрив. Трубопровід, який транспортує аміак з російського Поволжя до українського чорноморського порту Південний, було закрито, коли росія вторглася в Україну 24 лютого.
Наразі Організація Об'єднаних Націй намагається домогтися поновлення експорту аміаку.