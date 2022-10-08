УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9037 відвідувачів онлайн
Новини Війна
31 812 34

"На Керченському мосту відбувся референдум. 99,7% мосту виступило за приєднання до моря", - поліція Словаччини публікує меми про сьогоднішні події. ФОТО

Правоохоронці Словаччини мемами намагаються показати абсурдність дій Росії. Вони переконані, що висміювання допоможе дестабілізувати РФ.

Поліція Словацької Республіки на своїй спеціальній фейсбук-сторінці для боротьби з обманом і шахрайством в онлайн-просторі оприлюднила кілька мемів про вибух на Керченському мосту 8 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Першим на сторінці з’явився мем "На Керченському мосту відбувся референдум. 99,7% мосту виступило за приєднання до моря". "Ну, міст проголосував, нічого не можна зробити", - йдеться у пості.

На Керченському мосту відбувся референдум. 99,7% мосту виступило за приєднання до моря, - поліція Словаччини публікує меми про сьогоднішні події 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Який вигляд має Кримський міст після вибуху. ВIДЕО

Згодом додався мем, де героїня серіалу "Гра престолів" Данерис споглядає міст, охоплений полум'ям. "Нарешті бажання словацьких дезінформаторів виконано і в Україні стане менше зброї - російської. Керченський міст служив стратегічною артерією для передачі російських військових матеріалів і зброї, які вбивали невинних мешканців України", - прокоментували в поліції.

На Керченському мосту відбувся референдум. 99,7% мосту виступило за приєднання до моря, - поліція Словаччини публікує меми про сьогоднішні події 02

Також правоохоронці оприлюднили пояснення своїх публікацій. Почали з цитати історика Тімоті Снайдера: "У певному сенсі вся російська пропаганда залежить від припущення, що Росія є великою державою. Все залежить від того, чи ми сприймемо їх серйозно. І якщо ми щиро сміємося з них, то ще й дестабілізуємо їх. Тому, що глибоко в душі вони знають, що те, що вони роблять, не можна сприймати серйозно. Вони знають, що їхні виступи в ООН не можна сприймати серйозно. Їх вечірні телешоу не варто сприймати серйозно. І коли ти з цього смієшся, ти нагадуєш їм те, що вони самі знають - що це все просто гра".

Також читайте: У Словаччині український народ нагородили за участь у повстанні 1944 року і стійкість у війні з РФ

"Той факт, що ми додаємо деякі меми, означає не те, що ми хочемо грати в таблоїд, а те, що ми не почиваємо на лаврах. Провідні експерти зі стратегічної комунікації на міжнародній конференції наводили поліцію СР як приклад того, як державна адміністрація має комунікувати, коли хоче, щоб громадяни не сприймали її жорстко, а адміністрація не випускала з уваги. Ми намагаємося пояснити навіть складні теми просто, захоплююче, іноді смішно, тому що люди шукають такий контент у соціальних мережах.

Ми розуміємо, що такий спосіб може не всім підійти, але зі звітів, які ми отримуємо від вас щодня, ми чітко бачимо, що громадяни вдячні нам за нашу роботу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 8 жовтня на Керченському мосту сталася сильна пожежа. Рух перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа виникла через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

Читайте також: Унаслідок вибухів та пожежі на Кримському мості загинули троє людей, - Слідком РФ

Автор: 

пропаганда (2798) Словаччина (1097) жарт (20) Керченський міст (532)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+30
"Станция Карань сильный взрыв, это примерно в 50км от Мариуполя, ВСУ всё ближе", пишет ТГ-канал "Мариуполь сейчас".
показати весь коментар
08.10.2022 18:06
+24
показати весь коментар
08.10.2022 18:44
+21
показати весь коментар
08.10.2022 18:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Станция Карань сильный взрыв, это примерно в 50км от Мариуполя, ВСУ всё ближе", пишет ТГ-канал "Мариуполь сейчас".
показати весь коментар
08.10.2022 18:06 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2022 18:41 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2022 18:43 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2022 18:44 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2022 18:09 Відповісти
живи долго,дыши редко...
показати весь коментар
08.10.2022 18:15 Відповісти
героїня серіалу "Гра престолів" Дракаріс Джерело:

Редактор Гру Престолів дивився?
показати весь коментар
08.10.2022 18:10 Відповісти
А що не так?
показати весь коментар
08.10.2022 18:50 Відповісти
Якщо уважно прочитаєте мій допис с первинною цитатою, то усі питання отпадуть.
показати весь коментар
08.10.2022 19:14 Відповісти
я не дивився цей серіал, тому самому цікаво, що не так
показати весь коментар
08.10.2022 19:31 Відповісти
Ім'я героїні
показати весь коментар
08.10.2022 19:57 Відповісти
У Москві розпочалися арешти військових, повідомляють у Головному управлінні розвідки МОУ.

До міста увійшли "елітні" підрозділи росгвардії. Вони рухаються до центру разом із підрозділами поліції.

Наразі, відомо про численні арешти, затримання та блокування військових. Разом з цим всі військові підрозділи по периметру москви приведені в підвищену бойову готовість...
Правда,сайт з якого ця новина взята "Патріоти України" досить сумнівний.....
показати весь коментар
08.10.2022 18:10 Відповісти
Зайди у твіттер розвідки України)
показати весь коментар
08.10.2022 18:19 Відповісти
На Обозі теж є ця новина
показати весь коментар
08.10.2022 18:23 Відповісти
дивно,але поліція словаччини троллять кацапів достойно і чесно претендують на друге місце після нас..(то я про цензорят)
показати весь коментар
08.10.2022 18:11 Відповісти
поліцаї...
або троллить..
показати весь коментар
08.10.2022 18:39 Відповісти
Песня. МОСТ.

На маленьком МОСТУ
Сквозь бури, дождь и грозы
Взяв только сны и грёзы
И детскую мечту

Я ГРОМКО УЛЕЧУ
Лишь в дом проникнет УТРО
Чтоб рифмами наполнить
Мир, в котором я живу

Ну и пусть
Будет нелёгким мой путь
Тянут ко дну боль и грусть
Прежних ошибок груз...
показати весь коментар
08.10.2022 18:19 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2022 18:22 Відповісти
он улетел коту под хвост!
показати весь коментар
08.10.2022 19:32 Відповісти
На фото видно что обрушены 3 пролета а не 2. При этом посредине пролет целый. Тут уже возникают вопросы, или взрывов или попаданий было несколько или мост полная х***ня если рассыпается как домино.
показати весь коментар
08.10.2022 18:22 Відповісти
Гармошка образуется. Устоявший пролет тоже рухнет.
показати весь коментар
08.10.2022 18:44 Відповісти
Кацапов боялись, их ненавидели.... презирали, некоторые страны перед ними заискивали и зависели от них. Но вот так.... это уже дно. 😊
показати весь коментар
08.10.2022 18:43 Відповісти
Ре-фе-рен-дум, ре-фе-рен-дум!
показати весь коментар
08.10.2022 18:48 Відповісти
всі досить поважні військові експерти, не "експерти" з говномарафону по типу усіляких жданових-світанів та інших абдрістовічей, стверджують одноголосно, що це виключно ракета. нічого іншого не може викликати такий вибух, який поширюється Інтернетом. той же Томас Тейнер у твіттері все розписав досить зрозуміло навіть не експертам.
показати весь коментар
08.10.2022 18:48 Відповісти
нє. то атмосферна лінза, локальне недержання в пеліканів тощо
показати весь коментар
08.10.2022 19:53 Відповісти
Що мені подобается в СЛОВАЧЧІНІ - вони зниМАЮТЬ багато серіалів про життя в Словаччіни - ніякі не трилери, ніяка на пародія на словаков . ОБИЧАЙНЕ ЖИТТЯ
Е ПРО ПОЛИЦІЮ , е про кордон з Україною і контрабанду, е про лікарів, е про школу і т д

і це на 5 млн громадян ‼️‼️‼️ В них даже актеров не вистачає на всі серіали
МОЛОДЦІ СЛОВАКИ
показати весь коментар
08.10.2022 19:09 Відповісти
Та гаразд! Завжди є варіанти!
показати весь коментар
08.10.2022 19:42 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2022 22:45 Відповісти
...поздравления, с присоединением незаконного моста морю! Слава Великой Ukraine
показати весь коментар
09.10.2022 08:17 Відповісти
 
 