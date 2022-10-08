"На Керченському мосту відбувся референдум. 99,7% мосту виступило за приєднання до моря", - поліція Словаччини публікує меми про сьогоднішні події. ФОТО
Правоохоронці Словаччини мемами намагаються показати абсурдність дій Росії. Вони переконані, що висміювання допоможе дестабілізувати РФ.
Поліція Словацької Республіки на своїй спеціальній фейсбук-сторінці для боротьби з обманом і шахрайством в онлайн-просторі оприлюднила кілька мемів про вибух на Керченському мосту 8 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ.
Першим на сторінці з’явився мем "На Керченському мосту відбувся референдум. 99,7% мосту виступило за приєднання до моря". "Ну, міст проголосував, нічого не можна зробити", - йдеться у пості.
Згодом додався мем, де героїня серіалу "Гра престолів" Данерис споглядає міст, охоплений полум'ям. "Нарешті бажання словацьких дезінформаторів виконано і в Україні стане менше зброї - російської. Керченський міст служив стратегічною артерією для передачі російських військових матеріалів і зброї, які вбивали невинних мешканців України", - прокоментували в поліції.
Також правоохоронці оприлюднили пояснення своїх публікацій. Почали з цитати історика Тімоті Снайдера: "У певному сенсі вся російська пропаганда залежить від припущення, що Росія є великою державою. Все залежить від того, чи ми сприймемо їх серйозно. І якщо ми щиро сміємося з них, то ще й дестабілізуємо їх. Тому, що глибоко в душі вони знають, що те, що вони роблять, не можна сприймати серйозно. Вони знають, що їхні виступи в ООН не можна сприймати серйозно. Їх вечірні телешоу не варто сприймати серйозно. І коли ти з цього смієшся, ти нагадуєш їм те, що вони самі знають - що це все просто гра".
"Той факт, що ми додаємо деякі меми, означає не те, що ми хочемо грати в таблоїд, а те, що ми не почиваємо на лаврах. Провідні експерти зі стратегічної комунікації на міжнародній конференції наводили поліцію СР як приклад того, як державна адміністрація має комунікувати, коли хоче, щоб громадяни не сприймали її жорстко, а адміністрація не випускала з уваги. Ми намагаємося пояснити навіть складні теми просто, захоплююче, іноді смішно, тому що люди шукають такий контент у соціальних мережах.
Ми розуміємо, що такий спосіб може не всім підійти, але зі звітів, які ми отримуємо від вас щодня, ми чітко бачимо, що громадяни вдячні нам за нашу роботу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, зранку 8 жовтня на Керченському мосту сталася сильна пожежа. Рух перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.
За версією росіян, пожежа виникла через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Редактор Гру Престолів дивився?
До міста увійшли "елітні" підрозділи росгвардії. Вони рухаються до центру разом із підрозділами поліції.
Наразі, відомо про численні арешти, затримання та блокування військових. Разом з цим всі військові підрозділи по периметру москви приведені в підвищену бойову готовість...
Правда,сайт з якого ця новина взята "Патріоти України" досить сумнівний.....
або троллить..
На маленьком МОСТУ
Сквозь бури, дождь и грозы
Взяв только сны и грёзы
И детскую мечту
Я ГРОМКО УЛЕЧУ
Лишь в дом проникнет УТРО
Чтоб рифмами наполнить
Мир, в котором я живу
Ну и пусть
Будет нелёгким мой путь
Тянут ко дну боль и грусть
Прежних ошибок груз...
Е ПРО ПОЛИЦІЮ , е про кордон з Україною і контрабанду, е про лікарів, е про школу і т д
і це на 5 млн громадян ‼️‼️‼️ В них даже актеров не вистачає на всі серіали
МОЛОДЦІ СЛОВАКИ