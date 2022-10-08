У Москві розпочалися арешти військовослужбовців, пересування центром міста перекрите, - ГУР Міноборони
Увечері 8 жовтня з’явилась інформація про арешти серед російських військовослужбовців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомоляє офіційний фейсбук ГУР Міноборони.
У повідомленні зазначається: "В москві розпочались арешти військових. В російській столиці розпочався комплекс "заходів" спрямованих проти військових.
- Рух в центрі перекрито.
- В місто увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені дзержинського – "еліти" росгвардії.
- Вони рухаються до центру спільно з підрозділами поліції.
- Відомо про численні арешти, затримання та блокування військових.
Натомість, всі військові підрозділи по периметру москви приведено у підвищену бойову готовність".
Топ коментарі
+91 Роман Пиляшенко #526483
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+72 Тетяна Тать
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+72 Борменталь Незабаром
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може арєстовіча прийшов час пощупати?
чи якусь іншу ******** совдеповского вєроісповєданія..
Рік тому, коли казав, що буде зимою вторгнення?
Чи в червні, коли казав, що буде в серпні перелом?
Тож ясно, що досягти поставлених ним цілей не вдасться
Так ему лучше взять всех подчиненных и скомандовать им идти на Кремль! Мол, у путина крыша поехала, его нужно скидывать!
Кацапи всі раби, що генерали, що рядові!
А раби до повстання не здатні, вони здатні лише на бунт!
Послать деда на пенсию в китай.
Заявить, что путин наделал ряд ошибок в украинском вопросе, заявить, что границы стран неприкасаемы, и что нужно выводить войска из Украины.
выбрать из себя какого-то нового президента. желательно не из силовиков. из экономистов! текущего премьер-министра поставить! или набиуллину!
договориться с западом о снятии санкций, и продолжить, как и раньше, получать деньги с запада за энергоресурсы.
путин - это босс мафии. он сейчас накрыл все доходы мафии. а главная задача мафии - это получать доходы. босса, который испортился - нужно скидывать.
Это нужно делать сейчас. Или путин так поднимет ставки, что выхода уже не будет. Они погибнут вместе с ним.
У генералов в руках армия, а у путина - росгвардия с резиновыми дубинками.
генералы сильнее.
Під час служби полковнік ,ком авіаполку ,просився до капітана КГБіста в теплий бокс УАЗіка ставить (капітан ідіот ,я внього шофером був 2 місяці більш не зміг😃)
Нехай передушать один одного в тому гадюшнику!
мають повісити ***** і його мусорів на березах!!!
или удавиться
Одна стая крис проти другої.
Тепер чекаємо,хто кому шию перегризе.
В чому її призначення, якщо на даний час є тільки один дієвий спосіб посадити Путіна до в'язниці?
https://censor.net/ru/forum/3362973/yak_posaditi_putna_do_vyaznits