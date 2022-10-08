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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У Москві розпочалися арешти військовослужбовців, пересування центром міста перекрите, - ГУР Міноборони

москва,поліція,росія

Увечері 8 жовтня з’явилась інформація про арешти серед російських військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомоляє офіційний фейсбук ГУР Міноборони.

У повідомленні зазначається: "В москві розпочались арешти військових. В російській столиці розпочався комплекс "заходів" спрямованих проти військових.

- Рух в центрі перекрито.

-  В місто увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені дзержинського – "еліти" росгвардії.

-  Вони рухаються до центру спільно з підрозділами поліції.

-  Відомо про численні арешти, затримання та блокування військових.

 Натомість, всі військові підрозділи по периметру москви приведено у підвищену бойову готовність".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Працівників московських військкоматів під час роздачі повісток супроводжуватимуть поліцейські у формі та зі зброєю, - росЗМІ

Автор: 

арешт (2520) армія рф (17271) москва (1244) розвідка (3857)


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Топ коментарі
+91
Це найкраща новина за останні півроку... ***** наросії котиться з великої гори
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08.10.2022 18:20
+72
врубай ********** озеро для кооператива озеро
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08.10.2022 18:21
+72
в схватке русских военных и русских мусоров - победили мусора
это всё что нужно знать про русских военных - русские военные - галимые терпилы!
их бросили на убой, всё что они придумали - поднять копыта вверх
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08.10.2022 18:24
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"Сегодня распечатка этого треда легла на стол очень важному человеку. Администрация ресурса подконтрольна, потому все ваши данные уже есть. Вам дают несколько дней, после чего делу дадут ход. Подумайте если не о себе, то о ваших близких. Потом будет поздно. Лучше остановитесь и закройте обсуждение." ©
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08.10.2022 20:21 Відповісти
Іди в дупу !
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09.10.2022 02:34 Відповісти
а можуть військові завдати тактичного ядерного удару по кремлю ? . хоч може й без
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08.10.2022 18:42 Відповісти
Вдалої анігіляції!
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08.10.2022 18:44 Відповісти
Лебедине озеро танцюватиме чоловічим колективом.
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08.10.2022 18:45 Відповісти
второй слева, не пойму - то ли стрелков, то ли гиркин?
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09.10.2022 19:18 Відповісти
може йому кацапи остогидли?
може арєстовіча прийшов час пощупати?
чи якусь іншу ******** совдеповского вєроісповєданія..
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08.10.2022 19:09 Відповісти
вася, а в чому Буданов фантазував?
Рік тому, коли казав, що буде зимою вторгнення?
Чи в червні, коли казав, що буде в серпні перелом?
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08.10.2022 19:28 Відповісти
Вже давно би змістили *****.
Тож ясно, що досягти поставлених ним цілей не вдасться
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08.10.2022 18:46 Відповісти
ясно, але вони раби вcі
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08.10.2022 19:00 Відповісти
Навіть зелена ******** ходила по вру в футбілках з написом, що навіть великий Зє може помилятися....(
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09.10.2022 08:33 Відповісти
Шваброіди в дії
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08.10.2022 18:46 Відповісти
Человеконенавистническая секта маньяка *********** обязана рухнуть.
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08.10.2022 18:48 Відповісти
Хотят арестовать какого-то генерала и повесить на него вину за взорванный крымский мост?

Так ему лучше взять всех подчиненных и скомандовать им идти на Кремль! Мол, у путина крыша поехала, его нужно скидывать!
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08.10.2022 18:50 Відповісти
Брехня!
Кацапи всі раби, що генерали, що рядові!
А раби до повстання не здатні, вони здатні лише на бунт!
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08.10.2022 18:51 Відповісти
У окружения путина еще есть шанс выйти из ситуации.

Послать деда на пенсию в китай.

Заявить, что путин наделал ряд ошибок в украинском вопросе, заявить, что границы стран неприкасаемы, и что нужно выводить войска из Украины.

выбрать из себя какого-то нового президента. желательно не из силовиков. из экономистов! текущего премьер-министра поставить! или набиуллину!

договориться с западом о снятии санкций, и продолжить, как и раньше, получать деньги с запада за энергоресурсы.

путин - это босс мафии. он сейчас накрыл все доходы мафии. а главная задача мафии - это получать доходы. босса, который испортился - нужно скидывать.

Это нужно делать сейчас. Или путин так поднимет ставки, что выхода уже не будет. Они погибнут вместе с ним.
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08.10.2022 18:51 Відповісти
Не бачу слова "репарації"
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08.10.2022 21:14 Відповісти
и слова "много"!
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08.10.2022 21:47 Відповісти
Це точно? Бо на кону ящик шампанського.
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08.10.2022 18:52 Відповісти
Сподіваюсь, що ГУР не в черговий раз дезінфу розганяє
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08.10.2022 18:55 Відповісти
"нє нада так валнаваться. работа iдет рiтмiчно. всє iдєт по плану..."(с)
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08.10.2022 18:55 Відповісти
Вдалого полювання всім причетним сторонам!
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08.10.2022 18:57 Відповісти
Шойху беги !
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08.10.2022 19:00 Відповісти
В Москві теж неспокійно це добре.
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08.10.2022 19:00 Відповісти
В москві жодної відеокамери не має??
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08.10.2022 19:02 Відповісти
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют
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08.10.2022 19:04 Відповісти
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08.10.2022 19:04 Відповісти
На железнодорожной станции Карань возле Мариуполя в субботу, 8 октября, прогремели мощные взрывы: слышно, как детонируют снаряды. Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.
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08.10.2022 19:06 Відповісти
Учения - как правильно побеждать, если НАТО уже в новосибирске.
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08.10.2022 21:03 Відповісти
бери ружо иди на фронт
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08.10.2022 19:11 Відповісти
То шо ви тама Ыдиоты весь мир уже давно не сомни вается....
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08.10.2022 19:13 Відповісти
Новая методичка, уже не первый пост такого плана. "Мы только прикидываемся слабыми, чтобы НАТО недооценило нашу силушку, само ввязалось с нами в войну, и тут ужо мы так покажем, так покажем..."
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08.10.2022 21:05 Відповісти
"войско взбунтовалось! царь говорят не настоящий! настоящего видеть хотят!" ))
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08.10.2022 19:05 Відповісти
всьо ідьот па плану
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08.10.2022 19:05 Відповісти
Конец инператора Шойги.
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08.10.2022 19:05 Відповісти
Ну раз на болоті почалися арешти військових) То можливо проти гнома-царя на краснай вийдуть дєкабрісти) в даний час їх би назвали "актябрістами") чекаємо.
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08.10.2022 19:05 Відповісти
Жовтенята.
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08.10.2022 19:17 Відповісти
ГКЧП-куйло сцит перевороту.На днях мабуть танки будуть в держдурі вікна прострілювати
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08.10.2022 19:06 Відповісти
Росгвардия армию не сможет победить!

У генералов в руках армия, а у путина - росгвардия с резиновыми дубинками.

генералы сильнее.
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08.10.2022 19:09 Відповісти
В сталінські часи армійські генерали сцяли в майтки перед лейтенантами НКВД, зараз без змін.
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08.10.2022 19:17 Відповісти
Гебня вона така
Під час служби полковнік ,ком авіаполку ,просився до капітана КГБіста в теплий бокс УАЗіка ставить (капітан ідіот ,я внього шофером був 2 місяці більш не зміг😃)
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08.10.2022 20:06 Відповісти
так армія зайнята відгрібанням пі*дюдєй тут в нас, генерали беззахисні)
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08.10.2022 19:30 Відповісти
Але там ,тьма скикунів....
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09.10.2022 02:36 Відповісти
Шоста палата в дії
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08.10.2022 19:14 Відповісти
Заворушилися павуки в банці! Перегризіть там один одного!
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08.10.2022 19:15 Відповісти
Я реально не побачив особисту реакцію Зеленського на керченське бавовнище.
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08.10.2022 19:19 Відповісти
його звернення ввечері, вже 8 місяців як
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08.10.2022 19:31 Відповісти
Сарану путчить...
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08.10.2022 19:19 Відповісти
от до чого днюха ***** привела. горілки було замало от і сваряться.
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08.10.2022 19:21 Відповісти
"военные, берите власть в свои руки, нам с вами будет легче договориться" - как говорил путин.
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08.10.2022 19:25 Відповісти
Взяли, владимир владимирович, что дальше, с кем тут договариваться?
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09.10.2022 06:27 Відповісти
Протистояння сортів гівна. Для нас нічого не зміниться.
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08.10.2022 19:26 Відповісти
зміниться, що більше там гризні і безладу, то нам простіше
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08.10.2022 19:32 Відповісти
ПУТЧ 2.0 - без вариантов, картинка один в один. Ждём ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО!
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08.10.2022 19:28 Відповісти
"************ ставка" не будет - последние вскрытия показали, что **** Ильич оказался пидором, а значит запрещенным к использованию.
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08.10.2022 21:51 Відповісти
Пидором оказался патологоанатом, давший заключение, и произведения гея П.И. Чайковского были рекомендованы к продолжению в использовании при смене лидеров в кремле в силу сложившихся традиций.
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09.10.2022 06:31 Відповісти
Ни чего не напоминает? СС против "Вермахта".
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08.10.2022 19:31 Відповісти
Аперация "Валькірія"?
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08.10.2022 21:22 Відповісти
Щось не віриться
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08.10.2022 19:33 Відповісти
Очередной кликбейт?
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08.10.2022 19:43 Відповісти
Схоже, бо Твітер мовчить.
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08.10.2022 19:58 Відповісти
Нічого не зрозуміло . Яких військових арештовують? Та які в бойову готовність приведено .? Арештовують тих хто в бойову готовнїсть приведені або інших . Я
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08.10.2022 19:47 Відповісти
Не гапружуйтесь.Можна й звикнути до висерів співмешканця Гогіка.☺️
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08.10.2022 19:49 Відповісти
Ця інформація,-від автора сенсацій про плани путіна,двійників путіна,смертельні хвороби пітуна...
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08.10.2022 19:48 Відповісти
Осанна!

Нехай передушать один одного в тому гадюшнику!
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08.10.2022 19:49 Відповісти
Військові росії
мають повісити ***** і його мусорів на березах!!!
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08.10.2022 20:03 Відповісти
Важко повірити. А це не фейк часом?
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08.10.2022 20:44 Відповісти
От як би перебили один одного
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08.10.2022 20:55 Відповісти
вот так постепенно рашка превращается в совок времен сталина, с войнами, посадками и прочими атрибутами. место проклятое
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08.10.2022 20:59 Відповісти
невже зранку буде "русский балет"?
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08.10.2022 21:01 Відповісти
При Хрущеве военные арестовывали гебню. Шас наоборот. Ну просто фарс какой то. Видать царь готовит военное дело, новый вселенский процес над изменниками. популярными становятся слова СЛОВО И ДЕЛО. Психопат гиркин уже три месяца это твердит.
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08.10.2022 21:42 Відповісти
Атвлечь народ от поражения в Украине. Московщина апасносте, заколот!
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08.10.2022 21:53 Відповісти
Буданов должен объясниться
или удавиться
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08.10.2022 22:06 Відповісти
Буданов оказался прав или по крайней мере им инфу сливают пригоженцы. Они написали, что всю верхушку армейскую перетряхнут в пользу фсбшников.
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08.10.2022 23:31 Відповісти
От бы друг в друга постреляли.
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08.10.2022 22:21 Відповісти
Вони заплуталися та шукають винного...
Одна стая крис проти другої.
Тепер чекаємо,хто кому шию перегризе.
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09.10.2022 02:20 Відповісти
Цей стан політики путіна, можна назвати одним кацапським словом- ПЯЗДА !
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09.10.2022 02:31 Відповісти
Чому майже всі українські засоби масової інформації підставили себе цією пліткою?

В чому її призначення, якщо на даний час є тільки один дієвий спосіб посадити Путіна до в'язниці?
https://censor.net/ru/forum/3362973/yak_posaditi_putna_do_vyaznits
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09.10.2022 05:14 Відповісти
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