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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На фронті загинув чемпіон Європи з плавання Дмитро Захарчук, - Спортивний комітет

На фронті під Херсоном загинув спортсмен Дмитро Захарчук.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це й фейсбуці повідомляє Спортивний комітет України.

"У боях під Херсоном загинув Дмитро Захарчук – чемпіон Європи, призер чемпіонату світу з плавання в ластах та майстер спорту міжнародного класу. Вічна пам'ять, герою!", – сказано у повідомленні.

Захарчук був вихованцем ДЮСШ "Аквалідер" та призером багатьох міжнародних турнірів. Після початку вторгнення Росії він змінив ласти на зброю.

За час війни проти російських загарбників на фронті загинуло понад 130 спортсменів.

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На фронті загинув чемпіон Європи з плавання Дмитро Захарчук, - Спортивний комітет 01

Автор: 

смерть (6743) спорт (1617)


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Топ коментарі
+41
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!
(допоки ми їх пам"ятаємо)
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08.10.2022 18:40
+38
вічна пам'ять герою

не забудем і не пробачим
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08.10.2022 18:39
+27
Герої не вмирають.

Пам'ятаємо тих, хто пішов.

Підтримуємо тих, хто з нами.
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08.10.2022 18:47
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вічна пам'ять герою

не забудем і не пробачим
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08.10.2022 18:39 Відповісти
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!
(допоки ми їх пам"ятаємо)
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08.10.2022 18:40 Відповісти
Герої не вмирають.

Пам'ятаємо тих, хто пішов.

Підтримуємо тих, хто з нами.
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08.10.2022 18:47 Відповісти
Слава Герою i Вiчна пам"ять !!!
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08.10.2022 19:20 Відповісти
сидиш за бугром - сиди і не гавкай , я більш ніж впевнений що він сам пішов добровольцем .. але тобі цього не зрозуміти ..
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08.10.2022 19:23 Відповісти
Ти що, собако, верзеш?
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08.10.2022 19:37 Відповісти
..для України кожен Українець зі зброєю на фронті - генофонд нації
Слава Герою..(
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08.10.2022 19:01 Відповісти
ТЕПЕРЬ ГЛАВНОЕ УНИЧТОЖИТЬ ПУТИНА И ВСЕХ ЕГО РОДСТВЕННИКОВ И ТОЖЕ САМОЕ СДЕЛАТЬ С ЕГО ШАЙКОЙ !!!
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08.10.2022 19:09 Відповісти
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08.10.2022 19:17 Відповісти
Вічна пам'ять Герою!
Це вам не усик з ломаченком.
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08.10.2022 19:48 Відповісти
Слава Воїну... Слава Герою!
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08.10.2022 19:56 Відповісти
Вони живуть поки ми пам'ятаємо Вічна пам' ять героям
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08.10.2022 20:33 Відповісти
С.У.М.
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08.10.2022 20:38 Відповісти
Боже ,ти все бачиш,допоможи нам захистити наш дім!
Слава Герою!Вічна пам,ять!
Спочивай серденько, ти віддав найцінніше Україні, твої рани більше не болять, наше серце буде за тобою боліти завжди,ти наша гордість і наша вічна біль...
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08.10.2022 20:40 Відповісти
"...призер чемпионата мира по плаванию в ластах и мастер спорта"
--------------
Герої України не вмирають!
Вони як лебеді - просто "ласти клеють"!
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09.10.2022 02:14 Відповісти
 
 