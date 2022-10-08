Російський обстріл Запоріжжя 6 жовтня: під завалами знайдено вже 19 загиблих
Кількість жертв російського ракетного обстрілу, здійсненого 6 жовтня по багатоповерхівках Запоріжжя, зросла до 19.
Про це журналістам повідомили в ГУНП в Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Знайдено вже 19 осіб", - повідомили правоохоронці.
Роботи з ліквідації наслідків ракетної атаки ще тривають. Рятувальники, комунальники та близько сотні жителів міста розбирають завали будинків, куди 6 жовтня влучили ракети.
Видання уточнює, що з-під завалів п’ятиповерхового житлового будинку деблоковано 14 загиблих осіб (з них 1 дитина), з-під завалів чотириповерхового житлового будинку деблоковано 4 загиблі особи. Ще 14 людей звернулись по медичну допомогу.
Нагадаємо, зранку 6 жовтня окупанти вдарили ракетами по багатоповерхівках Запоріжжя. Розбір завалів триває. Станом на ранок 8 жовтня кількість загиблих досягла 17, серед них одна дитина.
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Яка різниця між украінцамі і бриттами? На початках війни у Британії також були свої, завезені здалека "какая разніца, шнапс чи віскі". Бритти на них дивилися ліберально і толерантно, як на придурків, та не чіпали. Спокійно дивилися до того моменту, як перші німецькі бомби впали на робітничі квартали.
А після цього, британський "рабочій класс" оту завезену "какую разніцу" почав тихо і масово(!) різати, як свиней на м'ясокомбінаті. Без емоцій. І не було на то ради, бо поліція і спецслужби дивилися на це патріотичне дійство крізь пальці.
Основна маса "какая разніца" втекла по швеціях-норвегіях. Але так дивно сталося, що зараз, українська війна стимулювала в Британії активні спогади, а заодно і журналістське розслідування. Мабуть, далі буде... А може і нє, бо то неполіткоректно до однієї чи то нації, чи то конфесії. Хрін їх розбере...