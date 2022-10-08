УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9037 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 705 2

Російський обстріл Запоріжжя 6 жовтня: під завалами знайдено вже 19 загиблих

запоріжжя,дснс

Кількість жертв російського ракетного обстрілу, здійсненого 6 жовтня по багатоповерхівках Запоріжжя, зросла до 19.

Про це журналістам повідомили в ГУНП в Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Знайдено вже 19 осіб", - повідомили правоохоронці.

Роботи з ліквідації наслідків ракетної атаки ще тривають. Рятувальники, комунальники та близько сотні жителів міста розбирають завали будинків, куди 6 жовтня влучили ракети.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дошкільник загинув разом з родиною у своїй квартирі в Запоріжжі під час російських обстрілів 6 жовтня. ФОТО

Видання уточнює, що з-під завалів п’ятиповерхового житлового будинку деблоковано 14 загиблих осіб (з них 1 дитина), з-під завалів чотириповерхового житлового будинку деблоковано 4 загиблі особи. Ще 14 людей звернулись по медичну допомогу.

Нагадаємо, зранку 6 жовтня окупанти вдарили ракетами по багатоповерхівках Запоріжжя. Розбір завалів триває. Станом на ранок 8 жовтня кількість загиблих досягла 17, серед них одна дитина.

Автор: 

Запоріжжя (2262) обстріл (28316) смерть (6743)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Про скелети у британській шафі.

Яка різниця між украінцамі і бриттами? На початках війни у Британії також були свої, завезені здалека "какая разніца, шнапс чи віскі". Бритти на них дивилися ліберально і толерантно, як на придурків, та не чіпали. Спокійно дивилися до того моменту, як перші німецькі бомби впали на робітничі квартали.
А після цього, британський "рабочій класс" оту завезену "какую разніцу" почав тихо і масово(!) різати, як свиней на м'ясокомбінаті. Без емоцій. І не було на то ради, бо поліція і спецслужби дивилися на це патріотичне дійство крізь пальці.
Основна маса "какая разніца" втекла по швеціях-норвегіях. Але так дивно сталося, що зараз, українська війна стимулювала в Британії активні спогади, а заодно і журналістське розслідування. Мабуть, далі буде... А може і нє, бо то неполіткоректно до однієї чи то нації, чи то конфесії. Хрін їх розбере...
показати весь коментар
08.10.2022 20:18 Відповісти
Это в моём родном городе , на бывшем проспекте Ленина в районе улицы Сталеваров. Хотят сделать из Запорожья второй Мариуполь, твари.
показати весь коментар
09.10.2022 04:52 Відповісти
 
 