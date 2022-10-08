У Росії вирішили створити своє "підприємство" на захопленій Запорізькій АЕС

Прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписав розпорядження про створення федерального державного унітарного підприємства "Запорізька АЕС" на захопленій росіянами українській ЗАЕС.

Відповідне розпорядження від 7 жовтня, опубліковане на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ 8 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

"На виконання указу президента Російської Федерації від 5 жовтня 2022 року... Створити федеральне державне унітарне підприємство "Запорізька атомна електростанція" (місто Москва), засноване на праві господарського відання", - йдеться у розпорядженні.

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Росмайну доручено затвердити статут підприємства, призначити генерального директора і забезпечити формування статутного фонду в розмірі 500 тисяч рублів.