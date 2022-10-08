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У Росії вирішили створити своє "підприємство" на захопленій Запорізькій АЕС

заес

Прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписав розпорядження про створення федерального державного унітарного підприємства "Запорізька АЕС" на захопленій росіянами українській ЗАЕС.

Відповідне розпорядження від 7 жовтня, опубліковане на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ 8 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

"На виконання указу президента Російської Федерації від 5 жовтня 2022 року... Створити федеральне державне унітарне підприємство "Запорізька атомна електростанція" (місто Москва), засноване на праві господарського відання", - йдеться у розпорядженні.

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Росмайну доручено затвердити статут підприємства, призначити генерального директора і забезпечити формування статутного фонду в розмірі 500 тисяч рублів.

Автор: 

росія (65007) Мішустін Михайло (41) Запорізька АЕС (1403) атака на ЗАЕС (173)


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Топ коментарі
+15
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08.10.2022 19:49
+9
Гудков (той, що старий відставний з фсб) розповів новий анекдот

-Добрый день. А у вас есть карта рф?
-Есть. А вам на какое число?

раша по ходу догралася
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08.10.2022 19:51
+9
Міри наглості такої ще не знала історія.
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08.10.2022 19:53
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08.10.2022 19:49 Відповісти
Не все так однозначно
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08.10.2022 21:28 Відповісти
Гудков (той, що старий відставний з фсб) розповів новий анекдот

-Добрый день. А у вас есть карта рф?
-Есть. А вам на какое число?

раша по ходу догралася
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08.10.2022 19:51 Відповісти
похоже наши ройсманы з йихнимы ну нихуя нэ родычи..
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08.10.2022 19:53 Відповісти
в смысле шо наши ройсманы могут отхапать токо у местных укропов...
а потом ныть про геноцид мудрого народа клятыми фошиздами...
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08.10.2022 19:57 Відповісти
Міри наглості такої ще не знала історія.
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08.10.2022 19:53 Відповісти
у всього є ціна...наглота також оцифровується і чекає чека...
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08.10.2022 20:01 Відповісти
Сначала я объявил Мавре, кто я. Когда она услышала, что перед нею испанский король, то всплеснула руками и чуть не умерла от страха. Она, глупая, еще никогда не видала испанского короля. Я, однако же, старался ее успокоить и в милостивых словах старался ее уверить в благосклонности, и что я вовсе не сержусь за то, что она мне иногда дурно чистила сапоги. Ведь это черный народ. Им нельзя говорить о высоких материях.

(Н. В. Гоголь, "Записки сумасшедшего")
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08.10.2022 20:01 Відповісти
Good FUCKING luck.
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08.10.2022 20:03 Відповісти
та да , крымский мост их не научил..........STUPID RUSSIANS
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08.10.2022 20:08 Відповісти
You can't fix stupid.
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08.10.2022 20:10 Відповісти
А им лицензию на предпринимательскую деятельность
в Киеве выдали?
Чяво то там решать они будут у себя дома
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08.10.2022 20:05 Відповісти
Асвабадітєлі - звичайні крадії та мародери, тільки й дивляться, як би щось у сусіда поцупити.
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08.10.2022 20:11 Відповісти
Они там собираются цех по пошитию носков сделать. К гадалке не ходи. 😆
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08.10.2022 20:18 Відповісти
скорее белых тапок...
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09.10.2022 08:52 Відповісти
Впервые в истории террористы управляют АЭС
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08.10.2022 20:20 Відповісти
Для оплати праці зрадників в Україні .котрі здали Південь і Запоріжську АЕС.куйло рішив створити шарагу,котра буде продавати рашистам крадену в Україні електроенергі.Більша частина і рашистським покидькам дістанеться.
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08.10.2022 20:21 Відповісти
Кто то ж об этом с ним договорился.
Кто бы это мог быть,неужели снова шоколадный барыга?
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08.10.2022 20:49 Відповісти
домовилися ті ж самі, що розмінували Чонгар ,котрий був замінований ,як Ти "шепчеш" при "шоколадному" ,ті що створили Маріупольський котел,і ті що здали Південь України ,в тому числі і Запоріжську АЕС
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08.10.2022 21:23 Відповісти
багато не накрадуть,не буде часу на то.
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08.10.2022 20:53 Відповісти
Вполне

Вреда самой АЭС нет а шуму много

МАГАТЭ суетится и т.п.
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08.10.2022 20:26 Відповісти
Вони-це хто?🤣🤣🤣
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08.10.2022 20:27 Відповісти
Це він підписав в москві, а Енергодар в Україні, тай міст бахнув,ресурси накрились без логістики. Так що Запоріжжя, тримайтесь
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08.10.2022 21:06 Відповісти
Нация гопников … так и остались в 90-х
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08.10.2022 21:16 Відповісти

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09.10.2022 00:53 Відповісти
Москальня і іх психопат путлєр , кончені психи 😠
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09.10.2022 01:26 Відповісти
 
 