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Новини Війна
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Ми не знаємо, наскільки далеко може зайти манія величі Путіна, - міністр оборони Німеччини Ламбрехт

ламбрехт

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт під час візиту до Литви заявила, що НАТО має зробити більше для спільної безпеки, щоб захистити себе від будь-яких агресивних дій Росії та її президента Володимира Путіна.

"Ми, НАТО, повинні зробити більше для нашої спільної безпеки, тому що ми не можемо знати, наскільки далеко може зайти манія величі Путіна", - сказала Ламбрехт під час відвідування німецьких військ, дислокованих у балтійській країні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Виступаючи на литовській військовій базі Рукла, очільниця Міністерства оборони ФРН також зазначила, що до російських погроз у бік країн Балтії не слід ставитись легковажно, і що Німеччина залишатиметься відданою своїм зобов’язанням щодо захисту партнерів по НАТО.

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"Ми чули погрози Росії на адресу Литви, яка вводила європейські санкції на кордоні з Калінінградом. Це далеко не перші погрози, і ми повинні сприймати їх серйозно і бути готовими", - заявила вона.

Автор: 

Німеччина (7336) путін володимир (23773) росія (65007) Ламбрехт Крістін (57)


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Топ коментарі
+10
Давайте не будемо перевіряти. Їбаште моль зараз.
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08.10.2022 20:12
+6
Психіатрія (а у випадку путіна ще й геріатрія) каже нам, що манія величі своїх обмежень не має.
Слюсар Вася Пупкін у мріях бачить себе начальником ремуправління, а президент Вова Пукін бачить себе не меньше ніж Владикою Всесвіту
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08.10.2022 20:14
+4
Не хочу быть вольною царицей,
Хочу быть владычицей морскою,
Чтобы жить мне в окияне-море,
Чтоб служила мне рыбка золотая.
И была б у меня на посылках!

(А. С. Пушкин, "Сказка о рыбаке и рыбке")
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08.10.2022 20:12
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Не хочу быть вольною царицей,
Хочу быть владычицей морскою,
Чтобы жить мне в окияне-море,
Чтоб служила мне рыбка золотая.
И была б у меня на посылках!

(А. С. Пушкин, "Сказка о рыбаке и рыбке")
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08.10.2022 20:12 Відповісти
Давайте не будемо перевіряти. Їбаште моль зараз.
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08.10.2022 20:12 Відповісти
аерозоль
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08.10.2022 21:05 Відповісти
Готовими звісно треба бути, але ***** на НАТО пійти не наважиться
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08.10.2022 20:13 Відповісти
А нах нам знати про незнання Лембрахт? Проблема нашого світу у інформаційному смітті. 🤷
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08.10.2022 20:14 Відповісти
Психіатрія (а у випадку путіна ще й геріатрія) каже нам, що манія величі своїх обмежень не має.
Слюсар Вася Пупкін у мріях бачить себе начальником ремуправління, а президент Вова Пукін бачить себе не меньше ніж Владикою Всесвіту
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08.10.2022 20:14 Відповісти
Шольца запитай. Він гарно *уйлу ********, напевне все про нього знає.
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08.10.2022 20:15 Відповісти
Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт під час візиту до Литви заявила, що НАТО має зробити більше для спільної безпеки, щоб захистити себе від будь-яких агресивних дій Росії та її президента Володимира Путіна. ДЛЯ ЦЬОГО КОРДОНИ НАТО МАЮТЬ ПРОЛЯГАТИ КОРДОНАМИ УКРАЇНИ ДО РАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ
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08.10.2022 20:16 Відповісти
кароче вавку в тыковке ***** померять нечем..
нормальную отмазку фрицы придумали...
ниякых леопёрдоф...
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08.10.2022 20:18 Відповісти
Я знаю- НА стільки на скільки боягузи деякі й продажні з ЄС дозволять. Але Українці не боягузи й знають що ***** й рашисти зупиняються там де отримаують гарних пи#дюлей!!!
А озабочені озабоченці й схвильовані хвилювальники звісно ***** й рашистов зупинити не здатні.
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08.10.2022 20:19 Відповісти
я знаю ---на 2 метра под землю,без вариантов
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08.10.2022 20:21 Відповісти
пора бубе список ссыкунишек формировать...
с раздачей орденов канешно.
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08.10.2022 20:21 Відповісти
Пуптін Всесвіту
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08.10.2022 20:24 Відповісти
Виходячи з заяв московитів про нові домовленості Кремля і Заходу, цей недопалок марить себе володарем одного з полюсів цивілізації (що найменше). На місці китайців я б образився.

Але прогресуюча шизофренія та старечий маразм можуть (або вже) пошкодить причинно-наслідкові ланцюги тієї ботоксної макітри. І війна на знищення із застосуванням ЯО може стати в його уяві цілком прийнятною. Поки цього нема - треба знищити цього дрібного довбня.

Може в професійних лікарів-психологів та психіатрів буде інша думка, але моя - саме така.
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08.10.2022 20:24 Відповісти
Бла-бла-бла... посидела в Одессе бомбоубежище, но что-то не видно, чтобы чему-то научилась. "Германия остаётся верной своим обязательствам перед партнёрами по НАТО" - можно не говорить, и так понятно что СДПГ верна своим обещания пообещать высказать глубокую озабоченность (до конца года, но это не точно).

Что значит "серьёзно воспринимать угрозы"? "А то путин нападёт - лучше сразу сдайтесь"?
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08.10.2022 20:32 Відповісти
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08.10.2022 20:32 Відповісти
З німцями усе зрозуміло. Не треба на них надіятись
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08.10.2022 20:35 Відповісти
це знає тільки чарівна валіза але вона секретна.
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08.10.2022 20:36 Відповісти
Ламбрехт не розуміє, що Путін - це улюбленець русскага народа. А без підтримки народу, Путін абсолютне зеро. Ну десь таке, як наше Ze.
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08.10.2022 20:45 Відповісти
Дурне поїхало в турне. Леопарди Україні давайте, та побільше, тоді проблем у нати не буде зовсім.
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08.10.2022 20:45 Відповісти
Фрау,
прежде чем давать советы другим надо:

1. Честно платить свой взнос в НАТО. Германия в течении десятилетий не платила свои 2% от ВВП.

2. Не прятаться за спинами других как это делала Германия прячась за спиной США.
Американские налогоплательщики оплачивали расходы Германии ( см пункт 1).

3. Не заигрывать с диктаторскими режимами как это 20 лет делала фрау Ребинтроп (Меркель) с РФ.

4. Не использовать двойные стандарты:

А- формально исповедовать евро-атлантические цивилизованные принципы,
а в реальной жизни называть Северный поток с Россией не стратегическим сотрудничеством, а « бизнес проектом».

Б- защищать не только «себя», но и другие страны от общего агрессора, так как по одному Путин перебьёт все страны Европы.
Украина сейчас защищает всю Европу, но Германия говорить « о своих проблемах».

Вот только после выполнения этих позиций Германия может позволить себе раздавать советы другим.
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08.10.2022 20:47 Відповісти
На гансов надейся но сам не плошай. Фрау Рибентроп пошла на встречу Вольдемару и закрыла Украине дверь в Европу, за это Вольдемар сделал Германию газовым хабом в Европе, и фрау купалась в лучах славы. А теперь вольдемар взорвал трубу и гансы переходят в категорию простых членов ЕС и НАТО. Такое чувство, что некоторые немецкие политики уйдут в безвестность вместе с Пукиным. Поскорей бы.
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08.10.2022 21:08 Відповісти
Почему же в безвестность. Их может ждать слава Невилла Чемберлена.
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08.10.2022 21:50 Відповісти
навстречу
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08.10.2022 23:08 Відповісти
діагноз-*****
а ви ганси далі гадайте що таке *****
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08.10.2022 21:38 Відповісти
Манія величі + манія переслідування = обов'язковий набір. Як для х*йла, так і для всіх його покірних х*йлостанців...
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09.10.2022 00:27 Відповісти
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09.10.2022 00:56 Відповісти
 
 