Ми не знаємо, наскільки далеко може зайти манія величі Путіна, - міністр оборони Німеччини Ламбрехт
Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт під час візиту до Литви заявила, що НАТО має зробити більше для спільної безпеки, щоб захистити себе від будь-яких агресивних дій Росії та її президента Володимира Путіна.
"Ми, НАТО, повинні зробити більше для нашої спільної безпеки, тому що ми не можемо знати, наскільки далеко може зайти манія величі Путіна", - сказала Ламбрехт під час відвідування німецьких військ, дислокованих у балтійській країні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Виступаючи на литовській військовій базі Рукла, очільниця Міністерства оборони ФРН також зазначила, що до російських погроз у бік країн Балтії не слід ставитись легковажно, і що Німеччина залишатиметься відданою своїм зобов’язанням щодо захисту партнерів по НАТО.
"Ми чули погрози Росії на адресу Литви, яка вводила європейські санкції на кордоні з Калінінградом. Це далеко не перші погрози, і ми повинні сприймати їх серйозно і бути готовими", - заявила вона.
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Хочу быть владычицей морскою,
Чтобы жить мне в окияне-море,
Чтоб служила мне рыбка золотая.
И была б у меня на посылках!
(А. С. Пушкин, "Сказка о рыбаке и рыбке")
Слюсар Вася Пупкін у мріях бачить себе начальником ремуправління, а президент Вова Пукін бачить себе не меньше ніж Владикою Всесвіту
нормальную отмазку фрицы придумали...
ниякых леопёрдоф...
А озабочені озабоченці й схвильовані хвилювальники звісно ***** й рашистов зупинити не здатні.
с раздачей орденов канешно.
Але прогресуюча шизофренія та старечий маразм можуть (або вже) пошкодить причинно-наслідкові ланцюги тієї ботоксної макітри. І війна на знищення із застосуванням ЯО може стати в його уяві цілком прийнятною. Поки цього нема - треба знищити цього дрібного довбня.
Може в професійних лікарів-психологів та психіатрів буде інша думка, але моя - саме така.
Что значит "серьёзно воспринимать угрозы"? "А то путин нападёт - лучше сразу сдайтесь"?
прежде чем давать советы другим надо:
1. Честно платить свой взнос в НАТО. Германия в течении десятилетий не платила свои 2% от ВВП.
2. Не прятаться за спинами других как это делала Германия прячась за спиной США.
Американские налогоплательщики оплачивали расходы Германии ( см пункт 1).
3. Не заигрывать с диктаторскими режимами как это 20 лет делала фрау Ребинтроп (Меркель) с РФ.
4. Не использовать двойные стандарты:
А- формально исповедовать евро-атлантические цивилизованные принципы,
а в реальной жизни называть Северный поток с Россией не стратегическим сотрудничеством, а « бизнес проектом».
Б- защищать не только «себя», но и другие страны от общего агрессора, так как по одному Путин перебьёт все страны Европы.
Украина сейчас защищает всю Европу, но Германия говорить « о своих проблемах».
Вот только после выполнения этих позиций Германия может позволить себе раздавать советы другим.
а ви ганси далі гадайте що таке *****