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Лікарні окупованої Херсонщини не можуть впоратися із потоком поранених росіян, - Генштаб

рф,армія,найманці

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію про кількість поранених російських окупантів та їхнє розміщення у медичних закладах окупованих територій. 

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.

У повідомленні зазначається: "Противник продовжує зазнавати втрат. Місцеві лікарні в тимчасово окупованих районах Херсонської області не можуть впоратися з потоком поранених окупантів.

Підтверджено прибуття до дитячої клінічної лікарні в місті Лисичанськ Луганської області до тридцяти поранених загарбників. До вказаного закладу направлено додатковий медперсонал".

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Автор: 

армія рф (17271) поранення (2798)


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Топ коментарі
+23
У русского доктора Айболита есть 2 брата - патологоанатом Айподох и психиатр Айдапох. Айболит уехал в Израэль, так шо у русни остались только его братья.
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08.10.2022 20:32
+20
Патологоанатом им доктор.
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08.10.2022 20:21
+16
Где ж это они так поранились, унитазы откручивали зубами?
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08.10.2022 20:20
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Где ж это они так поранились, унитазы откручивали зубами?
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08.10.2022 20:20 Відповісти
Патологоанатом им доктор.
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08.10.2022 20:21 Відповісти
У русского доктора Айболита есть 2 брата - патологоанатом Айподох и психиатр Айдапох. Айболит уехал в Израэль, так шо у русни остались только его братья.
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08.10.2022 20:32 Відповісти
Айболит вообще то был ветеринаром. Так что всякие свинособаки - как раз его профиль.
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08.10.2022 22:38 Відповісти
Так у русских все врачи - ветеринары. Людей там сроду не водилось, одни свинособаки.
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08.10.2022 22:45 Відповісти
А че наши больницы, которые орки не успели еще разрушить и врачи лечат мокшей, которые потом опять будут убивать украинцев. Надо из врачей создать бригаду смерти по быстрому излечению русозврей.
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08.10.2022 20:22 Відповісти
Може їх примушують лікувати?якийсь же лох їх проїбав.
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08.10.2022 21:08 Відповісти
Там,що українські лікарі штопають русню???
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08.10.2022 20:22 Відповісти
Это же наши люди.
Им еще и медикаменты с Украины как гуманитарку завозят, не знал?
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08.10.2022 20:29 Відповісти
А у них є вибір?
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08.10.2022 21:09 Відповісти
Треба запитати у того хто здав Херсонщину - чи мали час на евакуацію ці лікарі.
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08.10.2022 21:40 Відповісти
клятва Гиппократа
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09.10.2022 06:42 Відповісти
Насчёт врачеванья мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры: чем ближе к натуре, тем лучше, - лекарств дорогих мы не употребляем. Человек - простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет!
(Н. В. Гоголь, "Ревизор")
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08.10.2022 20:24 Відповісти
Ну тоді нехай вбивають та закопують. Лікарі можуть зробити насильницьку смерть під природну дуже правдоподібною.🤷
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08.10.2022 20:24 Відповісти
На кладбищах дохерища места.
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08.10.2022 20:26 Відповісти
Лічно я очень сільно озабочен качеством леченія кацапского убойного скота.
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08.10.2022 20:26 Відповісти
Мухи и черви все сожрут,не парьтесь
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08.10.2022 20:33 Відповісти
🤣🤣🤣
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08.10.2022 20:48 Відповісти
А навіщо їм лікарні доктор сказав фауйте у пакети
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08.10.2022 20:58 Відповісти
в нас немає стільки ветеринарів.. ніхто ж не знав про цю худобу
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08.10.2022 21:05 Відповісти
От симулянты, не хотят сами сдыхать запутина.
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08.10.2022 21:52 Відповісти
Я от не розумію,невже у каців не працює сарафанне радіо? Якщо відосики про дохлих орків вони не бачуть,то вже б розказали,як наші хлопці їх накривають і в звіст,і в гриву...
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09.10.2022 02:07 Відповісти
Шоб они сдохли,русише швайне!
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09.10.2022 08:09 Відповісти
 
 