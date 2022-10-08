Лікарні окупованої Херсонщини не можуть впоратися із потоком поранених росіян, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію про кількість поранених російських окупантів та їхнє розміщення у медичних закладах окупованих територій.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.
У повідомленні зазначається: "Противник продовжує зазнавати втрат. Місцеві лікарні в тимчасово окупованих районах Херсонської області не можуть впоратися з потоком поранених окупантів.
Підтверджено прибуття до дитячої клінічної лікарні в місті Лисичанськ Луганської області до тридцяти поранених загарбників. До вказаного закладу направлено додатковий медперсонал".
Топ коментарі
+23 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар08.10.2022 20:32
+20 Yaroslav Vinnitsa
показати весь коментар08.10.2022 20:21
+16 Alex Ukr #534564
показати весь коментар08.10.2022 20:20
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Им еще и медикаменты с Украины как гуманитарку завозят, не знал?
(Н. В. Гоголь, "Ревизор")