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ЄС засудив указ Путіна про протиправне захоплення ЗАЕС: "Терміново необхідна посилена присутність МАГАТЕ"

заес

Європейський Союз засудив переведення Росією окупованої Запорізької АЕС під свій контроль президентським указом і створення для управління станцією власного держпідприємства.

Відповідну заяву опублікував високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"ЄС найрішучіше засуджує указ президента РФ Путіна про протиправне захоплення Запорізької АЕС і створення для цього державного підприємства. ЄС не визнає і рішуче засуджує протиправну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Відтак указ про привласнення ЗАЕС є протиправним і юридично нікчемним. Росія має повністю вивести свої сили й техніку та передати контроль над станцією її законному власнику, Україні", - наголосив Жозеп Боррель.

Він закликав до поваги семи принципів ядерної безпеки, на яких наголошує МАГАТЕ.

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"Терміново необхідна посилена присутність МАГАТЕ на місці та безперешкодний доступ експертів до станції - в інтересах безпеки усієї Європи. (Довкола) станції потрібно негайно створити зону безпеки, у форматі, що не шкодитиме суверенітету й територіальній цілісності України", - наголосив Боррель, додавши, що вітає зусилля керівника МАГАТЕ для цієї мети.

Дипломат повторив, що ЄС беззаперечно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України у межах міжнародно визнаних кордонів та вимагає від Росії вивести війська й техніку з усієї території України.

"ЄС рішуче підтримує Україну і продовжить надавати серйозну економічну, військову, соціальну та фінансову підтримку їй стільки, скільки це буде необхідно", - додав Жозеп Боррель.

Автор: 

Євросоюз (13359) Боррель Жозеп (1074) Запорізька АЕС (1403) атака на ЗАЕС (173)


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Дайте таку зброю,щоб викурити звідти орків.
А всі ці "укази" путлера, діють поки туди не прийшло ЗСУ.
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08.10.2022 23:20 Відповісти
Санкции против Росатома будут или только ваши вопли и заклыкы?
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08.10.2022 23:24 Відповісти
Да не будет никаких санкций.Вы что,не видите,что Запад подыгрывает рашке,не накладывает тех санкций,которые мог бы,а значит,тупо заинтересован в продолжении войны в Украине!
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09.10.2022 10:18 Відповісти
політику зараз роблять ЗСУ, а не ніякі козломорді укази
обісравшогося окурка.
як зроблять так і буде - досі роблять гарно.
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08.10.2022 23:32 Відповісти
Ничего там МАГАТе сделать не сможет , будет очередное бла бла бла.
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09.10.2022 05:18 Відповісти
 
 