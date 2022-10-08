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Закликаю мешканців, передусім деокупованих територій, уважно ставитись до мінної загрози, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до мешканців передусім деокупованих територій із закликом серйозно ставитись до мінної загрози.

"Дуже прошу всіх українців, особливо на територіях, де були окупанти, уважно ставитись до мінної загрози", - сказав він у відеозверненні у суботу, передає Цензор.НЕТ.

За словами президента, "наші сапери працюють максимум, проте після окупації дуже велика площа забруднена мінами. Не ігноруйте попередження про міни, повідомляйте поліції, ДСНС, місцеву владу про будь-які виявлені міни і боєприпаси, що не розірвалися".

Зеленський зазначив, що "продовжився рух наших військових, Служби безпеки, Нацгвардії". "Ми тримаємо позиції на Донбасі, зокрема на Бахмутському напрямку, де дуже важко, дуже жорсткі бої", - сказав він.

Він подякував "всім нашим зенітникам і кожному, хто задіяний у ППО країни". "Ми робимо все можливе, щоби захистити українське небо. І це один із головних пріоритетів для наших дипломатів - прискорювати рішення партнерів про надання Україні сучасних та ефективних засобів ППО у достатній їх кількості", - заявив президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23729) мінування (1217)


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Топ коментарі
+6
Б.Береза
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08.10.2022 23:19
+5
Може пустити туди Вову на розмінування, він на Чонгарі добре попрацював,жоден кацяп не підірвався.
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08.10.2022 23:25
+4
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09.10.2022 00:14
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Б.Береза
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08.10.2022 23:19 Відповісти
на этой неделе один камрад сказал мне, где-то как "мои знакомые говорят, - судя по тому колличеству украинских машин премиум класса, которые у нас встречаются , все тамошние богатые переехали жить к нам, а в Украине остались воевать одни бедные".
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09.10.2022 00:04 Відповісти
Може пустити туди Вову на розмінування, він на Чонгарі добре попрацював,жоден кацяп не підірвався.
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08.10.2022 23:25 Відповісти
Бородата бабця найбільш небезпечна ніж міни! Просто правильно розставляй приоритети та перестань ******* гроші на дорогах коли наша держава воює.
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08.10.2022 23:27 Відповісти
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09.10.2022 00:14 Відповісти
 
 