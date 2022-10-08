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Німеччина передасть Україні 100 танків за круговою схемою, - міністр оборони Ламбрехт
Німеччина пообіцяла передати Україні 100 радянських танків, які будуть поставлені з Греції та Словаччини.
Про це повідомила міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Глава оборонного відомства Німеччини під час відвідування дислокованих у Литві німецьких військ зазначила, що Берлін оголосив про додаткові поставки зброї для України, включаючи систему ППО IRIS -T, та загалом 100 танків із Греції та Словаччини.
Вона також заявила, що "ми живемо у серйозні часи", і тому НАТО зараз необхідно заповнити "прогалини" в обороні.
Топ коментарі
+28 Антип61
показати весь коментар08.10.2022 23:44
+26 Philip #450827
показати весь коментар09.10.2022 00:05
+23 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар08.10.2022 23:58
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германия лично недалеко Ничего из этим 100 танков!
Это медицинский факт.
А то что она кому-то , что то , когда то даст это ещё не факт.
германия , лично , Не дала Ничего из этих 100 танков!
Это медицинский факт.
А то что она кому-то , что то , когда то даст это ещё не факт.
Нищие Греция и Словакия бесплатно и
колесо от танка не передали бы
Как правильно заметил кто-то наблюдательный - НАТО вооружает свои страны современными танками, а советское говно списывает на нынешнюю войну.
Интересно, почему не дают нам современные танки. И вот сейчас, будьте добры, не нужно про то, что Украина "сама должна была" - соглашусь только в части ракетной программы, нужно было сделать как можно больше "Вільха-М" и "Сапсан", тогда не нужны было бы ползать на коленях, вымаливая ATACMS и получая категорический отказ.
Но западных танков за тридцатилетнюю историю Украины было закуплено НОЛЬ. Я даже не упоминаю постоянный дефицит бюджета и "жизнь в кредит", постоянную нехватку денег ни на что, а уж на оборону - тем более, до 2014 у наших политиков были дела поважнее.
А после 2014 разве не было по сути введено эмбарго на поставку нам каких-либо серьёзных вооружений, м? Так каким образом было закупать современные танки?
Але..."Ми" просили не "карамель", а "шоколад" із леопардиками?