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Німеччина передасть Україні 100 танків за круговою схемою, - міністр оборони Ламбрехт

ламбрехт,крістін

Німеччина пообіцяла передати Україні 100 радянських танків, які будуть поставлені з Греції та Словаччини.

Про це повідомила міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Глава оборонного відомства Німеччини під час відвідування дислокованих у Литві німецьких військ зазначила, що Берлін оголосив про додаткові поставки зброї для України, включаючи систему ППО IRIS -T, та загалом 100 танків із Греції та Словаччини.

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Вона також заявила, що "ми живемо у серйозні часи", і тому НАТО зараз необхідно заповнити "прогалини" в обороні.

Автор: 

Німеччина (7336) танк (2061) Ламбрехт Крістін (57)


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Топ коментарі
+28
А стенобитные орудия Древнего Рима тоже передадут, или это уже слишком новое оружие по мнению Шольца?
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08.10.2022 23:44
+26
Ще трішки для естетичного задоволення


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09.10.2022 00:05
+23
Вы зря так. Украинские беженцы , которые сейчас в Германии , хорошо обеспечены . И уже за это надо сказать спасибо
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08.10.2022 23:58
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Так в том то и дело, Олена!
германия лично недалеко Ничего из этим 100 танков!

Это медицинский факт.

А то что она кому-то , что то , когда то даст это ещё не факт.
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09.10.2022 15:11 Відповісти
Так в том то и дело, Олена!
германия , лично , Не дала Ничего из этих 100 танков!

Это медицинский факт.

А то что она кому-то , что то , когда то даст это ещё не факт.
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09.10.2022 15:13 Відповісти
Германия передала как раз все те танки,которые Украина от " братских" стран получила,она их оплатила.
Нищие Греция и Словакия бесплатно и
колесо от танка не передали бы
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09.10.2022 06:38 Відповісти
від первістка залишився тільки бронекорпус, вся начинка з Ізраїлю. А гармата нарізна заряд унітарний,дальність прямого пострілу у два рази перевищує вся теперішні танки в Україні. Ну а про мотор і КПП говорити не приходиться. Там БК зовні, як і пропонував Морозов в кінці шестидесятих .Попередниця цієї гармати славно потрудилась проти босоногих арабів.
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09.10.2022 05:39 Відповісти
І по чому з тієї супернарізної британсткої старезної гармати стріляти? По дронах іранських? Та й фугасна дія ніяка...
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09.10.2022 09:25 Відповісти
Не поспішають
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09.10.2022 06:00 Відповісти
Не пойму, это мужчина или женщина? Судя по фамилии - женщина, а говорит, что она передаст, как и Шольц.
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09.10.2022 07:24 Відповісти
С поганой овцы хоть шерсти клок. Германия Будапештский меморандум не подписывала. Бриты и СШай вообще никаких танков не дают, ни по какой схеме. Вопрос конечно, основной - а где наши танки? ладно там один Оплот и немного Булатов, а куда делись танки с хранения? В Африку?
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09.10.2022 08:42 Відповісти
их и возвращают по ходу. Украинские барыги их продавали 30 лет, и сейчас все возвращают Украине ее же вооружения.
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09.10.2022 10:09 Відповісти
НАТО зараз необхідно заповнити "прогалини" в обороні

Как правильно заметил кто-то наблюдательный - НАТО вооружает свои страны современными танками, а советское говно списывает на нынешнюю войну.

Интересно, почему не дают нам современные танки. И вот сейчас, будьте добры, не нужно про то, что Украина "сама должна была" - соглашусь только в части ракетной программы, нужно было сделать как можно больше "Вільха-М" и "Сапсан", тогда не нужны было бы ползать на коленях, вымаливая ATACMS и получая категорический отказ.

Но западных танков за тридцатилетнюю историю Украины было закуплено НОЛЬ. Я даже не упоминаю постоянный дефицит бюджета и "жизнь в кредит", постоянную нехватку денег ни на что, а уж на оборону - тем более, до 2014 у наших политиков были дела поважнее.

А после 2014 разве не было по сути введено эмбарго на поставку нам каких-либо серьёзных вооружений, м? Так каким образом было закупать современные танки?
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09.10.2022 08:46 Відповісти
Понти пусті. Металобрухт для смертників...
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09.10.2022 09:05 Відповісти
кремлебот детекткд!
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09.10.2022 10:08 Відповісти
Ну ладно), раз ця новина так довго висить на Цензорі в головних - Шольца можна похвалити із "політичним смаком" моменту і як раз той самий час нової "моди" у виконанні Німеччини.
Але..."Ми" просили не "карамель", а "шоколад" із леопардиками?
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09.10.2022 10:19 Відповісти
Ці танки стільки вже по колу ходять, що ніяка кругова схема не вгадає. Треба туди заслати "нашого Штірліца" для контролю і нагляду за Шольцем.
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09.10.2022 21:37 Відповісти
"Я все вам дам, я все маю, тільки коли - незнаю"
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10.10.2022 20:04 Відповісти
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