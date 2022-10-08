Німеччина передасть Україні 100 танків за круговою схемою, - міністр оборони Ламбрехт

Німеччина пообіцяла передати Україні 100 радянських танків, які будуть поставлені з Греції та Словаччини.

Про це повідомила міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Глава оборонного відомства Німеччини під час відвідування дислокованих у Литві німецьких військ зазначила, що Берлін оголосив про додаткові поставки зброї для України, включаючи систему ППО IRIS -T, та загалом 100 танків із Греції та Словаччини.

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Вона також заявила, що "ми живемо у серйозні часи", і тому НАТО зараз необхідно заповнити "прогалини" в обороні.