УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8935 відвідувачів онлайн
Новини Україна-НАТО
1 185 12

Треба переконати партнерів, що майбутнє України - в НАТО, а майбутнє НАТО - з Україною, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

ландсбергіс

Міністр закордонних справ Латвії Ґабріелюс Ландсберґіс вважає, що питання вступу України в НАТО вже дозріло, перш за все треба переконати партнерів по Альянсу в необхідності ухвалення такого політичного рішення.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це Ландсберґіс заявив в інтерв’ю Укрінформу.

"Українську армію вже озброюють як армію НАТО, готують як армію НАТО, тому залишається лише питання, коли вона практично стане частиною НАТО, і коли країна стане частиною Альянсу. Отже, це питання – слон у кімнаті, якого неможливо не помітити", - сказав Ландсберґіс.

За його словами, перший крок полягає в тому, що має бути політичне рішення про вступ України в НАТО, прийняте в кабінетах політиків. "Справа за тим, щоб переконати (політиків країн Альянсу - ред.). Нам потрібно говорити з нашими партнерами та намагатися переконати всіх, хто ще не впевнений, що майбутнє України – в НАТО, але також і майбутнє НАТО – з Україною. Я не бачу іншого шляху", - сказав очільник зовнішньополітичного відомства Литви.

При цьому інтеграції України в НАТО та ЄС, пришвидшенню реформ допомагають такі регіональні формати, як Північно-Балтійська вісімка, Люблінський трикутник, тощо. "У таких форматах Україна озвучуватиме основні проблеми, з вирішенням яких є труднощі чи потрібна допомога, наприклад, коли йдеться про розробку законів або досягнення необхідних критеріїв для вступу в ЄС чи НАТО за політичними треками, такими як верховенство права та інші… Це ніби платформа для допомоги один одному досвідом" - зазначив Ландсберґіс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Який сенс у НАТО, якщо в ньому не буде України? - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Автор: 

НАТО (6431) членство в НАТО (1718) Ландсбергіс Габріелюс (213)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
притомна людина.
показати весь коментар
09.10.2022 01:19
+1
Ердоган організовує договорняк кацапії з Штатами, Сполученим Королівством, Німеччиною і Францією щодо України на основі 'пропозицій' путіна. Вже розіслав пропозиції.
показати весь коментар
09.10.2022 00:48
+1
Німеччина не ядерна держава і сателіт кацапії.
показати весь коментар
09.10.2022 00:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ердоган організовує договорняк кацапії з Штатами, Сполученим Королівством, Німеччиною і Францією щодо України на основі 'пропозицій' путіна. Вже розіслав пропозиції.
показати весь коментар
09.10.2022 00:48 Відповісти
джерело будь ласка.
показати весь коментар
09.10.2022 01:34 Відповісти
Параша, Москва, Кремль. Юстас Алексу.
показати весь коментар
09.10.2022 07:20 Відповісти
Подивись на сайті їхнього мзс. Вчора радник ердогана похвалявся.
показати весь коментар
09.10.2022 08:53 Відповісти
Сьогодні збирався говорити з зе.
показати весь коментар
09.10.2022 00:49 Відповісти
*⚡️Туреччина планує організувати переговори Росії та Заходу щодо України, - турецьке видання Milliyet.*

"Туреччина планує посадити за один стіл із Росією чотири основні західні країни - США, Францію, Німеччину та Британію. План ще не був доведений до відома всіх західних столиць, але він був переданий США важливими та приватними каналами", - повідомляє видання.

*YouTube "БЛИСКАВКА" -*
підписатись https://cutt.ly/m-YT
показати весь коментар
09.10.2022 09:02 Відповісти
Німеччина не ядерна держава і сателіт кацапії.
показати весь коментар
09.10.2022 00:51 Відповісти
Кац,5 рублей напрягись,не халтурь
показати весь коментар
09.10.2022 06:27 Відповісти
притомна людина.
показати весь коментар
09.10.2022 01:19 Відповісти
НАТО требуется маленькая перезагрузка.
Голосование большинством.
показати весь коментар
09.10.2022 06:18 Відповісти
НАТО защищает права личности и демократические ценности
Похоже на Украину?
показати весь коментар
09.10.2022 06:29 Відповісти
"У таких форматах Україна озвучуватиме основні проблеми, з вирішенням яких є труднощі чи потрібна допомога, наприклад, коли йдеться про розробку законів або досягнення необхідних критеріїв для вступу в ЄС чи НАТО за політичними треками, такими як верховенство права та інші… Джерело:

Цікаво, КМ чи ВРУ на даний час хоч раз звернулася за допомогою/консультацією з цього питання? Чи як завжди буде «турборежим»
показати весь коментар
09.10.2022 10:43 Відповісти
 
 