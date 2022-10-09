Треба переконати партнерів, що майбутнє України - в НАТО, а майбутнє НАТО - з Україною, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Міністр закордонних справ Латвії Ґабріелюс Ландсберґіс вважає, що питання вступу України в НАТО вже дозріло, перш за все треба переконати партнерів по Альянсу в необхідності ухвалення такого політичного рішення.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це Ландсберґіс заявив в інтерв’ю Укрінформу.

"Українську армію вже озброюють як армію НАТО, готують як армію НАТО, тому залишається лише питання, коли вона практично стане частиною НАТО, і коли країна стане частиною Альянсу. Отже, це питання – слон у кімнаті, якого неможливо не помітити", - сказав Ландсберґіс.

За його словами, перший крок полягає в тому, що має бути політичне рішення про вступ України в НАТО, прийняте в кабінетах політиків. "Справа за тим, щоб переконати (політиків країн Альянсу - ред.). Нам потрібно говорити з нашими партнерами та намагатися переконати всіх, хто ще не впевнений, що майбутнє України – в НАТО, але також і майбутнє НАТО – з Україною. Я не бачу іншого шляху", - сказав очільник зовнішньополітичного відомства Литви.

При цьому інтеграції України в НАТО та ЄС, пришвидшенню реформ допомагають такі регіональні формати, як Північно-Балтійська вісімка, Люблінський трикутник, тощо. "У таких форматах Україна озвучуватиме основні проблеми, з вирішенням яких є труднощі чи потрібна допомога, наприклад, коли йдеться про розробку законів або досягнення необхідних критеріїв для вступу в ЄС чи НАТО за політичними треками, такими як верховенство права та інші… Це ніби платформа для допомоги один одному досвідом" - зазначив Ландсберґіс.

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