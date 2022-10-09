УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8935 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
47 837 213

Білорусь офіційно звинуватила Україну в тому, що Київ нібито планує завдати удару по території РБ, - МЗС

рф,армія,білорусь

МЗС Білорусі вручило українському послу Ігорю Кизиму дипломатичну ноту, в якій стверджує, що Київ нібито планує завдати удару по території Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав спікер МВС Олег Ніколенко.

Він зазначив: "Ввечері 8 жовтня до МЗС Білорусі було запрошено посла України в Мінську Ігоря Кизима, якому була вручена дипломатична нота.

В ноті білоруська сторона стверджує, що Україна нібито планує нанесення удару по території Білорусі.

Ця інформація не відповідає дійсності. Ми категорично відкидаємо чергові інсинуації білоруського режиму. Не виключаємо, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану Російської Федерації із здійснення провокації та подальшого звинувачення України.

Також читайте: У Білорусь доставили дрони-камікадзе, імовірно, для атак на захід України, - управління Сил ТрО "Захід". КАРТА

Закликаємо білоруський народ не піддаватися на провокації.

Україна ніколи не зазіхала на чужі території. Ми чітко дотримуємося основоположних норм і принципів міжнародного права та Статуту ООН.

Влада в Білорусі має перестати виконувати забаганки Кремля та негайно припинити надавати підтримку Росії в здійсненні її агресії проти України".

Також читайте: Росія вивезла з Білорусі до 30 вагонів із боєприпасами на донецький та херсонський напрямки, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Білорусь (7926) МЗС (4112) нота протесту (99)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+98
Конечно планирует. А они думают можно безнаказанно обстреливать Украину?
показати весь коментар
09.10.2022 01:03
+72
а с чьей территории обстреливают ракетами Украину? кацапские картофельные холуи.
показати весь коментар
09.10.2022 01:03
+43
то може і нанести?
принаймні обвинувачення будуть підтверджені
показати весь коментар
09.10.2022 01:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Давно пора таке зробити ще з самого початку війни
показати весь коментар
09.10.2022 17:57 Відповісти
Смокчить, кацапи
показати весь коментар
09.10.2022 18:08 Відповісти
После того как 24.02.2022 Белоруссия напала на Украину, а потом многократно обстреливала и продолжается обстреливать Украину ракетами, Украина уже давно должна была ответить ей тем же. А то, что Лукашенко говорит путинское "ихтамнет", так это лишь подтверждает, что в действительности они (белорусские военные) здесь (в Украине) есть.
показати весь коментар
09.10.2022 19:55 Відповісти
Поясніть мені навіщо Україна підтримує дипломатичні стосунки на найвищому рівні з такими країнами як Білорусь та Іран ???
показати весь коментар
09.10.2022 20:12 Відповісти
Лука, всё вполне законно будет, если получишь удар с территории Украины. А нехрен предоставлять свою территория карлику ху#лу, для обстрела Украины. Ты хочешь и рыбку съесть и ноги не намочить. Значит тебе можно, чтоб обстрел Украины происходил с твоей территории, а нам нельзя стрелять? Ну, если так рассуждаешь, то тогда ты ху#ло № 2.
показати весь коментар
09.10.2022 20:41 Відповісти
класичний парашенский сценарій. 1. дипломатическая нота. задача-показать агрессора. 2. провокация. задача-подтвердить факт агрессивных намерений 3. реализация права на защиту от агрессии. 4. справедливая освободительная война. спасение мира от фашизма. исторические примеры: Финляндия и т.д. крайний и последний освобождение Украины от фашизма.
в случае с Украиной это будет сценарий - сісти голою дупою на їжака

Слава Націі. піZда фашистській *********.
показати весь коментар
09.10.2022 21:18 Відповісти
надо будет с военной точки зрения - #банем. Причем #банем так, что мало не покажется
показати весь коментар
09.10.2022 21:44 Відповісти
А КОГДА У КИЕВА ЯДЕР БЫЛ ОН НЕ МОГ РАЗПЗДЯЧИТЬ БЕЛАРУСЬ ЗА ОДИН ДЕНЬ !?) БАТЬКА - УМРИ !!!
показати весь коментар
09.10.2022 23:18 Відповісти
Дране Квазімодо отримав півтора мільйярда.
І тепер ******** баби внук - буде відробляти.
А може - превенцівно, того,хуйнуть?
показати весь коментар
10.10.2022 03:05 Відповісти
Це як в тому анікдоті.

- Мужчина, не подходите ко мне!
- В чем дело?
- Не подходите, Вы меня изнасилуете!
- Не собираюсь я Вас насиловать! Не мелите чепухи.
- Не собираетесь? А придётся!
показати весь коментар
10.10.2022 06:07 Відповісти
Цікаво, скільки нот протесту проти обстрілів з території бульбостану подали наші дипломати і чи були в тих нотах попередження, що Україна залишає право за ЗСУ нанести удари у відповідь? Щось я не зустрічав заяв наших дипломатів в ЗМІ. Значить виходить так, що Боневтік дозволяє бульбофюреру грати в одні ворота. За яку команду грає членограй вирішуте самі, може навіть за кілька відразу, але я вже давно впевнений, що не за українську.
показати весь коментар
10.10.2022 12:56 Відповісти
Простітутка вусата! Як шкода що неможу дотягнутись до нього☻️Я аирвав би руками його серце👿
показати весь коментар
10.10.2022 14:16 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 