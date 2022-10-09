Білорусь офіційно звинуватила Україну в тому, що Київ нібито планує завдати удару по території РБ, - МЗС

МЗС Білорусі вручило українському послу Ігорю Кизиму дипломатичну ноту, в якій стверджує, що Київ нібито планує завдати удару по території Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав спікер МВС Олег Ніколенко.

Він зазначив: "Ввечері 8 жовтня до МЗС Білорусі було запрошено посла України в Мінську Ігоря Кизима, якому була вручена дипломатична нота.

В ноті білоруська сторона стверджує, що Україна нібито планує нанесення удару по території Білорусі.

Ця інформація не відповідає дійсності. Ми категорично відкидаємо чергові інсинуації білоруського режиму. Не виключаємо, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану Російської Федерації із здійснення провокації та подальшого звинувачення України.

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Закликаємо білоруський народ не піддаватися на провокації.

Україна ніколи не зазіхала на чужі території. Ми чітко дотримуємося основоположних норм і принципів міжнародного права та Статуту ООН.

Влада в Білорусі має перестати виконувати забаганки Кремля та негайно припинити надавати підтримку Росії в здійсненні її агресії проти України".

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