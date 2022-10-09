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Від обстрілу російських окупантів загинув мешканець Чернігівщини, який збирав у лісі гриби, - ОК "Північ"

гриби

У Чернігівській області внаслідок російського обстрілу у лісі загинув чоловік під час збору грибів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Оперативне командування "Північ" у фейсбуці. 

У повідомленні зазначається: "Близько 18:20 сьогодні жителі селища Мощенка, що на Чернігівщині, повідомили про виявлення в лісі тіла 31-річного чоловіка. На місці події з’ясувалося, що місцевий житель селища отримав осколочні поранення в ліву лопатку. Вочевидь, внаслідок обстрілу російською артилерією

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли Чернігівщину з артилерії

Тіло загиблого евакуйовано до місця проживання представниками Національної поліції.

Вкотре звертаємося до всіх жителів регіону, особливо прикордонних районів, які потерпають від систематичних обстрілів з боку рф, та закликаємо уникати прогулянок в ліс з будь-яких причин!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти 7 жовтня обстріляли Чернігівщину та Сумщину. Є загиблий та поранені

Автор: 

гриби (27) обстріл (28316) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+8
Суки! Они хотят с Запорожьем сделать то же, что и с Мариуполем, и потом просто руины присоединить... Это они так город своим считают и типа свой город с землей хотят сровнять и типа своих граждан тысячами убивать... Вот только нихрена у них не получится!
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09.10.2022 04:29
+5
Господи поможи людям🙏🙏 врятуватися! Вижити в цьому нічному пеклі.
Тварюки кацапські взялися тепер за Запоріжжя😡
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09.10.2022 05:17
+2
треба шукати коригувальникiв..
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09.10.2022 03:27
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02:25 09.10.2022
Ворог знов продовжує тероризувати місто Запоріжжя.
Майже десяток нових приходів ракет.
Наслідки встановлюються.
Бережіть себе та своїх близьких. Дотримуйтесь правил безпеки.
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух

Відео(звук)вибухів
https://t.me/truexazaporozie/7742
https://t.me/truexazaporozie/7743
https://t.me/truexazaporozie/7746
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09.10.2022 02:43 Відповісти
Також повідомляється, що в одному зі спальних районів міста пропало світло.
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09.10.2022 02:46 Відповісти
Жах



Відео
https://t.me/truexazaporozie/7752
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09.10.2022 03:11 Відповісти
Запорожье ровняют с землей суки русские , мне фото и видео присылают, там в городе - АД .
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09.10.2022 03:19 Відповісти
Суки! Они хотят с Запорожьем сделать то же, что и с Мариуполем, и потом просто руины присоединить... Это они так город своим считают и типа свой город с землей хотят сровнять и типа своих граждан тысячами убивать... Вот только нихрена у них не получится!
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09.10.2022 04:29 Відповісти
треба шукати коригувальникiв..
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09.10.2022 03:27 Відповісти
В ГОРОДЕ НЕТ БОМБОУБЕЖИЩ ВООБЩЕ, ТАК МНЕ ПИШУТ, ЛЮДЯМ НЕТ ГДЕ ПРЯТАТСЯ
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09.10.2022 03:28 Відповісти
а где они есть?
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09.10.2022 03:44 Відповісти
Есть там бомбоубежища , у меня сын там сейчас в ТРО , живёт на Бульваре Центральном,там всё есть.
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09.10.2022 04:49 Відповісти
Много людей под завалами , ..................
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09.10.2022 03:39 Відповісти
Господи поможи людям🙏🙏 врятуватися! Вижити в цьому нічному пеклі.
Тварюки кацапські взялися тепер за Запоріжжя😡
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09.10.2022 05:17 Відповісти
Когда русские обстреливают поля - это понятно, уничтожают урожай.
Но зачем они обстреливают лес ?!
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09.10.2022 08:19 Відповісти
Про белок-бэндеровцев никогда не слышал?
Правый сектор спец.хомяков тренирует.
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09.10.2022 08:26 Відповісти
 
 