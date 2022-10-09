Від обстрілу російських окупантів загинув мешканець Чернігівщини, який збирав у лісі гриби, - ОК "Північ"
У Чернігівській області внаслідок російського обстрілу у лісі загинув чоловік під час збору грибів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Оперативне командування "Північ" у фейсбуці.
У повідомленні зазначається: "Близько 18:20 сьогодні жителі селища Мощенка, що на Чернігівщині, повідомили про виявлення в лісі тіла 31-річного чоловіка. На місці події з’ясувалося, що місцевий житель селища отримав осколочні поранення в ліву лопатку. Вочевидь, внаслідок обстрілу російською артилерією
Тіло загиблого евакуйовано до місця проживання представниками Національної поліції.
Вкотре звертаємося до всіх жителів регіону, особливо прикордонних районів, які потерпають від систематичних обстрілів з боку рф, та закликаємо уникати прогулянок в ліс з будь-яких причин!"
Будь ласка, зачекайте...
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Ворог знов продовжує тероризувати місто Запоріжжя.
Майже десяток нових приходів ракет.
Наслідки встановлюються.
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Голова Запорізької ОВА Олександр Старух
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Тварюки кацапські взялися тепер за Запоріжжя😡
Но зачем они обстреливают лес ?!
Правый сектор спец.хомяков тренирует.