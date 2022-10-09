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Унаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю загинули 12 осіб (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Спочатку повідомлялось, що внаслідок ворожого ракетного обстрілу Запоріжжя загинуло 17 людей. Втім наразі, за даними ОВА, відомо про 12 загиблих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

Через удари постраждали багатоквартирні будинки та вулиці приватного сектору міста.

"За попередніми даними, 5 приватних будинків зруйновано та близько 40 - постраждало. На цей час відомо про 17 загиблих. Щирі співчуття рідним", - написав він.

Також відомо, що рятувальники вже надали дозвіл комунальним службам на ліквідацію наслідків прильотів.

"Комунальники починають працювати, але людей не вистачає. Тому всі небайдужі запоріжці можуть долучитись до розбирання завалів", - додав Куртєв.

Пізніше глава Запорізької ОВА повідомив, що літаки випустили по Запоріжжю 12 ракет.

"Сьогодні вночі ворог застосовував тактичну авіацію задля ракетного удару по обласному центру. За попередньою інформацією, літаки випустили по Запоріжжю 12 ракет. Більшість ракет влучили в житлові багатоповерхові та приватні будинки в одному з районів Запоріжжя. Частково зруйновано 9-поверховий будинок. Зруйновано п’ять приватних будинків. Уражені об’єкти інфраструктури. Пошкоджено 20 автомобілів", - йдеться у повідомленні.

За його словами, наразі відомо щодо 12 загиблих.

"Ушпиталено 49 постраждалих, з них 6 дітей. Інформація уточнюється. Під завалами можуть знаходитись люди. На місцях подій триває рятувальна операція. Вже врятовано 8 осіб. Постраждалим надається необхідна допомога", - додає Старух.

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Унаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю загинули 12 осіб (оновлено) 02
Унаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю загинули 12 осіб (оновлено) 03
Унаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю загинули 12 осіб (оновлено) 04

Також читайте: Окупанти випустили майже десяток ракет по Запоріжжю, зруйновано багатоповерхівку

Автор: 

Запоріжжя (2262) обстріл (28316)


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Топ коментарі
+26
C*КА ТВАРЬ плешива, горіть а аду рашисти!!!
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09.10.2022 06:59
+23
*******, где ответка по белгороду?
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09.10.2022 07:30
+17
Це кончені тварі, а не народ. Там мільйони путлерів проживають на росії. Достатньо почитати з десяток коментарів під рашистськими відео в ютуб. Не може бути жалю до них. Вони на власній шкірі в своїх містах, в своїх домівках повинні відчути, що таке війна.
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09.10.2022 08:06
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Жах, там стільки загиблих...
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09.10.2022 06:56 Відповісти
C*КА ТВАРЬ плешива, горіть а аду рашисти!!!
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09.10.2022 06:59 Відповісти
Там взагалі немає ППО? Чи я щось не розумію?
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09.10.2022 07:00 Відповісти
С 300 б'ють, дальність дії до 80 км, таке ППО не ловить майже
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09.10.2022 07:04 Відповісти
Це може бути X-22
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09.10.2022 07:08 Відповісти
Написано же, враг применил тактическую авиацию
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09.10.2022 09:32 Відповісти
пУТИНСКИЙ ПОЧЕРК
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09.10.2022 07:14 Відповісти
Я уже давно говорил об этом, тем более освобождена Харьковская обл., и не надо Хаймарсы, подъехали поближе и насыпали Смерчами по рашистским выродкам. Снесли к @уям собачим пару кварталов кацапской быдломасы, итак каждый раз при обстреле украинских городов. И пока скрепоносцы не будут там за поребриком рыгать кровью все это будет продолжаться и дальше, потому что глубокоозабоченный запад поставляет нам вооружение и заказывает музыку.
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09.10.2022 09:00 Відповісти
Тоже так думал, но нас тогда европейские любители дешевого российского газа и путинских откатов нарекут терористами не дадут нам цезарей и всяких ирисов с леопардами. Они только ищут повод. Но самое плохое откажутся брать в ЕС и свернут с нами сотрудничество. Выход один: эвакуация населения из Харькова и Запорожья
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09.10.2022 11:21 Відповісти
нас виставлять катами цивільного русского населення і можна буде забути за поставки зброї, і це ніяк не нашкодить на приклад русскому воєнпрому, і путіну теж, скорше навпаки у них нарешті з"являться аргументи і для Заходу і для свого лохторату.
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09.10.2022 15:15 Відповісти
*******, где ответка по белгороду?
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09.10.2022 07:30 Відповісти
Поки відповіді по бєлгороду не буде, по той час такий бєзпрєдєл триватиме!
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09.10.2022 07:46 Відповісти
По Бєлгородоу прилітали і не раз, це не допоможе, русскім на руку виставити нас уродами, а своїх їм ніколи шкода не було.
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09.10.2022 15:05 Відповісти
Украинцы умирают,а Белгород,Ростов,Курск смеётся
Путина это вполне устраивает,можно десятилетия так стрелять только в одну сторону.
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09.10.2022 07:47 Відповісти
Це кончені тварі, а не народ. Там мільйони путлерів проживають на росії. Достатньо почитати з десяток коментарів під рашистськими відео в ютуб. Не може бути жалю до них. Вони на власній шкірі в своїх містах, в своїх домівках повинні відчути, що таке війна.
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09.10.2022 08:06 Відповісти
але війну він розпочав не для того щоб так просто постріляти в одну сторону, росія подихає, і хоче ковтнути Україну як пігулку безсмертя, щоб ще протягнути 70 років.
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09.10.2022 15:08 Відповісти
а Бєлгород, Ростов і Курск від мобілізації ховається, схоже що їм вже не так смішно.
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09.10.2022 15:13 Відповісти
Поки такі речі будуть влаштовувати США,доти й надалі будуть гинути цивільні українці.Треба відповідати.Око за око.
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09.10.2022 08:04 Відповісти
Конечно же Америка во всем виновата.. как всегда
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09.10.2022 08:24 Відповісти
Если без соплей, отобрав у нас ракеты СКАД и ядерное оружие, США нас обрекли на смерть. Риал политик. Но об этом лучше не думать, могли бы просто плюнуть на лохов и не помогать совсем.
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09.10.2022 08:53 Відповісти
А може все таки кремлівський упирь винен в тому , що абиває нас ,
А НЕ США ?
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09.10.2022 08:56 Відповісти
Будапешт подписывали как РФ, так и США. Мы отдали ядерное оружие просто за брехливые и пустые обещания США. Да, мы лохи и нас развели, но развели нас именно США.
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09.10.2022 09:27 Відповісти
Не правда. Штати гарантували нам ненапад зі своєї сторони і вони більш ніж дотримались угоди.
Ми зберігали нейтральний статус і гарантом нашої безпеки була раіська. Так вирішили українці і влада, які вважали парашників братами, більшість вважала. За два дні до масштабного вторгнення Зе сказав що не вірить у напад, не віритьу бомбардування міст, бо разіяни теж люди. Саме ці помилки призвели до нищення держави тепер. І самі українці заклали війну на майбутнє.
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09.10.2022 14:52 Відповісти
нікому і в голову не приходило що русскіє нелюди, українці не закладали війну на майбутнє, ніхто навіть і не думав що може бути війна з рашкою. І в цьому проблема. Треба було, курва мать, закладати. Але ж як, у нас же родичі там, (більшості з них було на наші біди начхати, вони казали що ми самі винні, бо не здалися), ми однакові фільми дивимося і пісні слухаємо, сподіваюся що більше цього не буде.
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09.10.2022 15:19 Відповісти
Мадам наверное и слышать не слышала о Будапештском меморандуме.Как там в Польше-тихо?А то у нас, знаете ли, не очень тут в Запорожье.
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09.10.2022 12:45 Відповісти
Атакамс давайте и разрешение лупить по рашке, или это еще не эскалация , которую не хотят определенные силы в США.
П.С. Зеленский - скотыняка, про асфальт и коррупцию мне писать не нужно, я в курсе. Делать , что-то нужно прямо сейчас, город- 700 тысячник методично уничтожают.
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09.10.2022 08:22 Відповісти
не паникуй ) все что можно, делается. За все преступления рашистов украинцы отомстят и многократно
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09.10.2022 09:04 Відповісти
Ну слава богу.Родственники погибших выдохнули с облегчением.
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09.10.2022 09:50 Відповісти
Да я вообще-то не паникую, я даже не в Запорожье живу, но людей много гибнет. И что делается конкретно для защиты Запорожья от ракетных ударов , расскажи подробней. В Израиле что-то знают?
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09.10.2022 10:33 Відповісти
Скільки можна терпіти? і знову мовчать в ОП це геноцид знищуйте рашиську чуму де ворна не була б.
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09.10.2022 08:38 Відповісти
К сожалению, поможет только если отогнать войска РФ за радиус действия их РСЗО и прочей артиллерии.
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09.10.2022 08:51 Відповісти
Ти вже на фронті чи так потриндеть та посоветовать.
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09.10.2022 14:43 Відповісти
не на фронті, але шеврони маю
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09.10.2022 15:16 Відповісти
Больной на голову Шизофреник убивать мирных людей научился ещё едва придя в власти,хотя все подвиги Негодяя начались задолго до Каширки и улицы Гурьянова на Мацковии...
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09.10.2022 09:02 Відповісти
а покажите эти видео китайскому премьеру и индусу заодно и турку и попросите прокомментировать их нейтралитет и отсутствие бойкота Рашки )
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09.10.2022 09:06 Відповісти
В ідусів люди не мають взагалі домівок та тисячами вмирають з голоду, а Кітай такий самий як Рашка...Тільки самим лупати цю скалу.... Нажаль, жодна пристойна країна не буде наражати на ризик свій народ, те що вони роблять зараз і так дуже багато! Коли в 2016 році Путін бомбив Алеппо, то в Запоріжжі в місцевому транспорті не соромлячись чоловіки 45-50 років пишались тим як він розбомбив місто та привіз для Асада ППО С 300 от проклятих амерікосов! І їм усім було начхати на багатоміліоне місто Алеппо, вбитих дітей та жінок. А тепер той самий Путін хераче їх домівки ... Карма?
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09.10.2022 14:59 Відповісти
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09.10.2022 09:39 Відповісти
Это был какой-то ******. Надо родных отправлять отсюда.
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09.10.2022 09:52 Відповісти
В корпорации , где работает моя жена много женщин из Запорожья, в течении прошлой недели многие стали выезжать, большинство пока в Днепр.
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09.10.2022 10:37 Відповісти
Я раніше писав, що москалі будуть руйнувати і Запоріжжя і Дніпро і інші промислові міста. Поки не буде прилітати,хоча би по базам і аеродромам на самій території москальщини, то вони не зупиняться.
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09.10.2022 09:52 Відповісти
Вы правы , в Днепре тоже у многих нехорошее предчувствие, что плешивая скотина раздолбав инфраструктуру Запорожья, "вплотную" займется Днепром.
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09.10.2022 10:35 Відповісти
Це все промислові центри і навіть якщо війна закінчиться, то відновити їх дуже важко, або взагалі, буде не можливо.
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09.10.2022 11:40 Відповісти
Кацапы будут 50 лет выплачивать Украине триллионы баксов - проценты от продажи нефти и газа. Любое правительство после путлера, которое на это не согласится получит нефтегазовое эмбарго.
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09.10.2022 12:25 Відповісти
А де ж зараз ембарго на нафту і інші корисні копалини?
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09.10.2022 16:13 Відповісти
все що створено руками людей, можна відтворити, Україну рівняюь з землею через русскіх не вперше.
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09.10.2022 15:12 Відповісти
Царство Небесне вбитим...
Одужання пораненим.
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09.10.2022 10:30 Відповісти
По руссо-фашистским авиабазам надо бить, любыми способами и путями. Особенно хорошо ловится самолет со стингером при взлете, с полным боекомплектом.
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09.10.2022 13:26 Відповісти
..Хотят ли руские войны..."
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09.10.2022 14:01 Відповісти
Для рашистів десятки вбитих людей при випуску 22 ракет - це мало. По людині на ракету. Вони б хотіли 200, чи 2000 щоб вбило. Щоб кривавому фюреру було що показати. Цей демон любить, коли більше жертв і руйнувань. Йому мабуть і докладають, що вбито сотні людей, чи тисячі, при ударі, що це ефективно і що треба і далі бити. Ось він і дає команди бити далі і більше. Якби вони сказали, що вбито 20 людей, то фюрер сказав би, що щось мало, треба щось потужніше. А найпотужніжній там він сам. Може б його і скинули б з літака вже замість ракет краще.
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09.10.2022 14:25 Відповісти
 
 