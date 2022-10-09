Унаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю загинули 12 осіб (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Спочатку повідомлялось, що внаслідок ворожого ракетного обстрілу Запоріжжя загинуло 17 людей. Втім наразі, за даними ОВА, відомо про 12 загиблих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

Через удари постраждали багатоквартирні будинки та вулиці приватного сектору міста.

"За попередніми даними, 5 приватних будинків зруйновано та близько 40 - постраждало. На цей час відомо про 17 загиблих. Щирі співчуття рідним", - написав він.

Також відомо, що рятувальники вже надали дозвіл комунальним службам на ліквідацію наслідків прильотів.

"Комунальники починають працювати, але людей не вистачає. Тому всі небайдужі запоріжці можуть долучитись до розбирання завалів", - додав Куртєв.

Пізніше глава Запорізької ОВА повідомив, що літаки випустили по Запоріжжю 12 ракет.

"Сьогодні вночі ворог застосовував тактичну авіацію задля ракетного удару по обласному центру. За попередньою інформацією, літаки випустили по Запоріжжю 12 ракет. Більшість ракет влучили в житлові багатоповерхові та приватні будинки в одному з районів Запоріжжя. Частково зруйновано 9-поверховий будинок. Зруйновано п’ять приватних будинків. Уражені об’єкти інфраструктури. Пошкоджено 20 автомобілів", - йдеться у повідомленні.

За його словами, наразі відомо щодо 12 загиблих.

"Ушпиталено 49 постраждалих, з них 6 дітей. Інформація уточнюється. Під завалами можуть знаходитись люди. На місцях подій триває рятувальна операція. Вже врятовано 8 осіб. Постраждалим надається необхідна допомога", - додає Старух.









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