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На 9 жовтня призначено додатковий евакуаційний потяг з Покровська до Львова, - "Укрзалізниця"

уз,укрзалізниця

"Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний потяг на 9 жовтня – з Покровська до Львова.

Про це повідомляє офіційний сайт перевізника, передає Цензор,НЕТ.

Потяг 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів.

Також читайте: Українці, евакуйовані із зон бойових дій, можуть виїхати до ЄС по внутрішньому паспорту, - Держприкордонслужба

Автор: 

Львів (3069) Укрзалізниця (6835) евакуація (2308) Покровськ (615)


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