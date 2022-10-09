На 9 жовтня призначено додатковий евакуаційний потяг з Покровська до Львова, - "Укрзалізниця"
"Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний потяг на 9 жовтня – з Покровська до Львова.
Про це повідомляє офіційний сайт перевізника, передає Цензор,НЕТ.
Потяг 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів.
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