Цієї ночі військові РФ випустили майже 70 снарядів по Нікопольському району, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Окупанти вночі били із "Градів" та важкої артилерії по містах та селах Марганецької та Нікопольської громад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Майже 70 смертоносних снарядів випустили росіяни цієї ночі по Нікопольському району. Били з "Градів" та важкої артилерії по містах та селах Марганецької та Нікопольської громад. Попередньо, люди не постраждали.



У Нікополі понівечені декілька приватних будинків, парковка, аптека, кілька магазинів, малярна майстерня та агропідприємство. Згоріли три автівки, дев’ять побиті обстрілом. Обірвана лінія електропередач.



У Марганецькій громаді пошкоджені кілька приватних осель, сонячна електростанція, промислове та харчове підприємства", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що інші райони протягом ночі не обстрілювали і на цю хвилину спокійно.

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