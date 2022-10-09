УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8753 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 843 1

Цієї ночі військові РФ випустили майже 70 снарядів по Нікопольському району, - Резніченко. ФОТОрепортаж

дніпропетровщина

Окупанти вночі били із "Градів" та важкої артилерії по містах та селах Марганецької та Нікопольської громад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Майже 70 смертоносних снарядів випустили росіяни цієї ночі по Нікопольському району. Били з "Градів" та важкої артилерії по містах та селах Марганецької та Нікопольської громад. Попередньо, люди не постраждали.

У Нікополі понівечені декілька приватних будинків, парковка, аптека, кілька магазинів, малярна майстерня та агропідприємство. Згоріли три автівки, дев’ять побиті обстрілом. Обірвана лінія електропередач.

У Марганецькій громаді пошкоджені кілька приватних осель, сонячна електростанція, промислове та харчове підприємства", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інші райони протягом ночі не обстрілювали і на цю хвилину спокійно.

Також дивіться: Росіяни обстріляли із "Градів" три громади на Нікопольщині, випустили майже 80 снарядів, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Цієї ночі військові РФ випустили майже 70 снарядів по Нікопольському району, - Резніченко 01

Цієї ночі військові РФ випустили майже 70 снарядів по Нікопольському району, - Резніченко 02

Цієї ночі військові РФ випустили майже 70 снарядів по Нікопольському району, - Резніченко 03

Цієї ночі військові РФ випустили майже 70 снарядів по Нікопольському району, - Резніченко 04

Автор: 

обстріл (28316) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3697)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уничтожат нахрен Никополь до весны,если берег с Энергодаром не деокупируют.
показати весь коментар
09.10.2022 10:51 Відповісти
 
 