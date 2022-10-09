Кремль робить Міноборони РФ винним за вибух на Кримському мосту, щоб захистити Путіна, - ISW
Кремль робить Міноборони Росії цапом-відбувайлом за вибух на Кримському мосту, щоб відвести провину від президента РФ Володимира Путіна, на адресу якого почала лунати критика.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).
Офіційної заяви Міноборони Росії з приводу інциденту не було. Російське видання Meduza повідомило, що адміністрація президента Росії розіслала російським ЗМІ інструкцію про те, як слід применшувати серйозність ушкоджень моста. Не виключено, що Кремль наказав російському МО зберігати мовчання з приводу цієї ситуації. Як пише ISW, російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що Росія повинна почати ударну кампанію по критично важливій українській інфраструктурі замість того, щоб "слухати обіцянки російського МО".
Один із російських військових блогерів попередив, що якщо Путін не вживатиме заходів у відповідь, це "буде сприйнято за слабкість самого президента". Інший мілблогер зазначив, що Кремль лицемірно закликає росіян згуртуватися за Путіна, якщо він не може прокоментувати такі важливі події, як затоплення "Москви", обмін полоненими або крах харківського фронту. ISW пише, що це перша пряма критика на адресу Путіна.
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але розчавити
Украина - это огромная и мощная страна на данный момент, у которой ПВО и возможностей для такого же радикального ответа в десять раз больше, чем мы думаем и можем догадываться.
Вы, кровопийцы, просто не можете больше ничего сделать. Нет на это ни сил, ни снарядов, ни разведки.
Пора бы уже прекратить врать самим себе, что Россия ничего еще не начинала, а признать, что Россия уже заканчивает.
https://t.me/kolokol_21 КОЛОКОЛ XXI
Створили культ, галас навколо нього, а воно виявилось порожнім місцем
Куда важнее кацапские военные базы аэродромы обстреливать.
Один выстрел по пляжу в Крыму летом
сорвал бы им весь купальный сезон.
1. Наша кров на стільки схожа, що ми можемо робити переливання від людей до бонобо і навпаки.
2. У бонобо є дві форми "правління": автократія та демократія.
3. Коли у бонобо помирає "автократ", решта мавп з'їдають хоча б по шматочку від цього "автократа".
Питання: коли кацапи будуть жрать *****?
"а ви відЄлі гоС дОлг сШа?"
"Kerch Bridge on fire,
Your defense is terrified "
Дивуються - куди мовляв , подівся їх спецназ , і чому немає диверсій в нашому тилу , в той час як наші ДРГ поводяться в їхньому тилу , як на приємній прогулянці . .
Істерика воєнкрис , зараз досягла майже піку , за весь час війни такого не було . Вже почали між собою гризтись .
)(уйло опасностє!!