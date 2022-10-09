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Кремль робить Міноборони РФ винним за вибух на Кримському мосту, щоб захистити Путіна, - ISW

крим,кримський,міст

Кремль робить Міноборони Росії цапом-відбувайлом за вибух на Кримському мосту, щоб відвести провину від президента РФ Володимира Путіна, на адресу якого почала лунати критика.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

Офіційної заяви Міноборони Росії з приводу інциденту не було. Російське видання Meduza повідомило, що адміністрація президента Росії розіслала російським ЗМІ інструкцію про те, як слід применшувати серйозність ушкоджень моста. Не виключено, що Кремль наказав російському МО зберігати мовчання з приводу цієї ситуації. Як пише ISW, російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що Росія повинна почати ударну кампанію по критично важливій українській інфраструктурі замість того, щоб "слухати обіцянки російського МО".

Один із російських військових блогерів попередив, що якщо Путін не вживатиме заходів у відповідь, це "буде сприйнято за слабкість самого президента". Інший мілблогер зазначив, що Кремль лицемірно закликає росіян згуртуватися за Путіна, якщо він не може прокоментувати такі важливі події, як затоплення "Москви", обмін полоненими або крах харківського фронту. ISW пише, що це перша пряма критика на адресу Путіна.

Також читайте: Путін доручив ФСБ захищати Кримський міст

Автор: 

вибух (4440) міст (1231) Керченський міст (532) ISW (653)


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Топ коментарі
+32
Почему-то многим бесноватым роспатриотам, призывающим сегодня в который раз разбомбить всю инфраструктуру Украины, центры принятия решений и вообще погубить всё живое в соседней и ни в чем не повинной стране, не приходит в голову, что Путин не отдает таких распоряжений, потому что не может.

Украина - это огромная и мощная страна на данный момент, у которой ПВО и возможностей для такого же радикального ответа в десять раз больше, чем мы думаем и можем догадываться.

Вы, кровопийцы, просто не можете больше ничего сделать. Нет на это ни сил, ни снарядов, ни разведки.

Пора бы уже прекратить врать самим себе, что Россия ничего еще не начинала, а признать, что Россия уже заканчивает.

https://t.me/kolokol_21 КОЛОКОЛ XXI
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09.10.2022 07:47
+21
Ідіоти...не розуміють наскільки вони ниці і дрібні
Створили культ, галас навколо нього, а воно виявилось порожнім місцем
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09.10.2022 07:47
+15
Цікаві факти про шимпанзе бонобо:

1. Наша кров на стільки схожа, що ми можемо робити переливання від людей до бонобо і навпаки.
2. У бонобо є дві форми "правління": автократія та демократія.
3. Коли у бонобо помирає "автократ", решта мавп з'їдають хоча б по шматочку від цього "автократа".

Питання: коли кацапи будуть жрать *****?
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09.10.2022 08:20
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Пауки в банке. Просто надо раздавить одного вонючего клопа и наступит мир.
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09.10.2022 07:46 Відповісти
і не одного
але розчавити
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09.10.2022 08:05 Відповісти
так ура-кацапи не хочуть миру, вони хочуть перебити хохлів
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09.10.2022 08:14 Відповісти
Почему-то многим бесноватым роспатриотам, призывающим сегодня в который раз разбомбить всю инфраструктуру Украины, центры принятия решений и вообще погубить всё живое в соседней и ни в чем не повинной стране, не приходит в голову, что Путин не отдает таких распоряжений, потому что не может.

Украина - это огромная и мощная страна на данный момент, у которой ПВО и возможностей для такого же радикального ответа в десять раз больше, чем мы думаем и можем догадываться.

Вы, кровопийцы, просто не можете больше ничего сделать. Нет на это ни сил, ни снарядов, ни разведки.

Пора бы уже прекратить врать самим себе, что Россия ничего еще не начинала, а признать, что Россия уже заканчивает.

https://t.me/kolokol_21 КОЛОКОЛ XXI
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09.10.2022 07:47 Відповісти
масковія або кацапія
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09.10.2022 08:04 Відповісти
тільки це на "раССєя уже заканчіваєт", а "раССєя уже заканчіваєтСЯ"
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09.10.2022 08:26 Відповісти
Ідіоти...не розуміють наскільки вони ниці і дрібні
Створили культ, галас навколо нього, а воно виявилось порожнім місцем
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09.10.2022 07:47 Відповісти
Больные ублюдки , просто конченный народ .
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09.10.2022 07:50 Відповісти
При Сталине из 5 командармов 3 расстреляли ,две трети комдивов и половину командиров полков.Можем повторить?
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09.10.2022 07:53 Відповісти
підтримую. путлер, ти ж косплеїш сталіна, давай уже, розстрілюй, пора.
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09.10.2022 10:02 Відповісти
Пане Говтва,так все рівно нічого не буде взамін.Сралін розстріляв кращих дієспроможних,залишив бидло,яке гнало бійців ЧА на убой,на кулемети,на смерть.Ніяких однозначних,з малими втратами ,перемог не було.Треба було ленд-ліз,Другий фронт-і прийшли перемоги і визволення територій СРСР.Згоден,занадто примітивно пояснюю-було більше чинників перемоги,но наведені вже надто замовчуються...
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09.10.2022 11:11 Відповісти
Мы же все понимает,что Кримский мост это просто пиар,символ,для видосиков,принуждение к переговорам,показуха.
Куда важнее кацапские военные базы аэродромы обстреливать.
Один выстрел по пляжу в Крыму летом
сорвал бы им весь купальный сезон.
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09.10.2022 07:55 Відповісти
цікаво коли вже кацапи візьмуть вила і почнуть мочити один одного доказуючи хто є найбільший патрійот?
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09.10.2022 08:02 Відповісти
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09.10.2022 08:04 Відповісти
А, то це путлер по мосту бабахнув?! ...
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09.10.2022 08:14 Відповісти
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09.10.2022 08:18 Відповісти
Цікаві факти про шимпанзе бонобо:

1. Наша кров на стільки схожа, що ми можемо робити переливання від людей до бонобо і навпаки.
2. У бонобо є дві форми "правління": автократія та демократія.
3. Коли у бонобо помирає "автократ", решта мавп з'їдають хоча б по шматочку від цього "автократа".

Питання: коли кацапи будуть жрать *****?
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09.10.2022 08:20 Відповісти
перевід стрілок - це улюблена тактика ж и д а пукіна!

"а ви відЄлі гоС дОлг сШа?"
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09.10.2022 08:25 Відповісти
Ти володя не біися -- ми тебе заріжем не больно .
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09.10.2022 08:39 Відповісти
Після вчорашньої події, у світі набуває популярності новий хіт:

"Kerch Bridge on fire,
Your defense is terrified "
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09.10.2022 08:40 Відповісти
Можна не сумніватись що кацапня залюбки дала б - атвєтку , якби було чим . . Самі ж воєнкриси пишуть що - вс рф за 8 міс спєцапєраціі вистріляли майже всі свої високоточниє ракєти - по порожніх сараях , і тепер , у відповідь за кримський міст , нема чим лупонуть по мостам на Дніпрі . Хоча водночас криком кричать що всьоравно атвєтку как то надо давать , іначе - ат етава пазора нє атмицца ..
 Дивуються - куди мовляв , подівся їх спецназ , і чому немає диверсій в нашому тилу , в той час як наші ДРГ поводяться в їхньому тилу , як на приємній прогулянці . .
Істерика воєнкрис , зараз досягла майже піку , за весь час війни такого не було . Вже почали між собою гризтись .
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09.10.2022 09:09 Відповісти
та тю. це ФСБ прошляпило! ФСБ винувате. не може захистити навіть "сакральний" міст! що ж уже казати про інші інфраструктурні об'єкти, та й самого )(уйла!
)(уйло опасностє!!
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09.10.2022 10:06 Відповісти
А якщо підтвердиться ця версія, то нам взагалі залишиться тільки запастись попкорном і дивитися як кацапи будуть жерти себе самі, як ті павуки в банці. - Президенту России Владимиру Путину докладывают, что взрыв на Крымском мосту и недавние пререпетии с предложением Бортникова Путину срочно поменять ключевые фигуры в руководстве второй службы ФСБ, связаны напрямую. Указывают на прямое участие заместителя руководителя службы Алексея Жало, мотивом которого может быть месть за смерть сына Кирилла, который был убит в октябре прошлого года.
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09.10.2022 12:48 Відповісти
 
 