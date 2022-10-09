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Представники окупаційної влади Нової Каховки вивозять свої сім’ї на територію АР Крим, - Генштаб ЗСУ
Окупанти з Нової Каховки вивозять свої сім’ї до тимчасово окупованого Криму - 7 жовтня колона із 12 мікроавтобусів вибула до Севастополя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
"Ворог та його посіпаки тікають, налякані успіхами Сил оборони України. Представники окупаційної влади Нової Каховки вивозять свої сім’ї на тимчасово окуповану територію АР Крим. За наявною інформацією, 7 жовтня колона з 12 мікроавтобусів вибула до міста Севастополь. Схожа ситуація спостерігається і в Луганській області. Так, зі Старобільська почали евакуйовувати колаборантів до Луганська", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+19 Старый зольдат
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+17 Ksenia VB
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в радную говєнь - масковію
Армяне это покойный Сергей Нигоян и те кто в Союзе армян Украины. остальные просто МЕРЗСКИЕ ХАЧИ.
Сделано с люГори он синим пламенем."
Неплохо бы Боневтику сделать заявление, что под определенным пунктом в возможном мирном договоре с кацапами будет пункт: "Обязательно выдать всех коллаборантов и членов их семей, включая даже давление на третьи страны, где они могли укрыться". Чтобы эта мразь знала, что они все сдохнут, все члены их семьи тоже сдохнут и дрожали от страха день и ночь за свое предательство. А то некоторые из них думают, что заработают еще денег и успеют заскочить в последний вагон, а дальше с баблом жить на России или в Казахстане, например. Нет, этого не будет. Вас всех выдадут или мы вас убьем легальным образом, на третью страну надавим и заставим вас выдать. Также членов вашей семьи, если вы рассчитывайте заработать на будущее ваших детей. Вы все подохните за измену Родине.