Представники окупаційної влади Нової Каховки вивозять свої сім’ї на територію АР Крим, - Генштаб ЗСУ

Окупанти з Нової Каховки вивозять свої сім’ї до тимчасово окупованого Криму - 7 жовтня колона із 12 мікроавтобусів вибула до Севастополя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Ворог та його посіпаки тікають, налякані успіхами Сил оборони України. Представники окупаційної влади Нової Каховки вивозять свої сім’ї на тимчасово окуповану територію АР Крим. За наявною інформацією, 7 жовтня колона з 12 мікроавтобусів вибула до міста Севастополь. Схожа ситуація спостерігається і в Луганській області. Так, зі Старобільська почали евакуйовувати колаборантів до Луганська", - йдеться в повідомленні.

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