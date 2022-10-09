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Представники окупаційної влади Нової Каховки вивозять свої сім’ї на територію АР Крим, - Генштаб ЗСУ

крим

Окупанти з Нової Каховки вивозять свої сім’ї до тимчасово окупованого Криму - 7 жовтня колона із 12 мікроавтобусів вибула до Севастополя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Ворог та його посіпаки тікають, налякані успіхами Сил оборони України. Представники окупаційної влади Нової Каховки вивозять свої сім’ї на тимчасово окуповану територію АР Крим. За наявною інформацією, 7 жовтня колона з 12 мікроавтобусів вибула до міста Севастополь. Схожа ситуація спостерігається і в Луганській області. Так, зі Старобільська почали евакуйовувати колаборантів до Луганська", - йдеться в повідомленні.

Читайте: З Нової Каховки зникли окупанти, ймовірно, їх відправили на Берислав, - Хлань

Автор: 

Крим (14135) Нова Каховка (180)


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Топ коментарі
+19
Вонючая хачикянша начала шуршать шнурками в процессе переобувания? А, что её муженёк смердючий хачь, то же переобувается?
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09.10.2022 08:22
+17
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09.10.2022 08:15
+16
В Саранск надо ехать. К бЯрёзкам, щам, балалайкам и конкурсу по метанию сухого коровяка. Так вам будет хорошо, душевно, по домашнему.
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09.10.2022 08:23
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а потім з криму куди?
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в радную говєнь - масковію
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09.10.2022 07:58 Відповісти
Прячутся, шакалы продажные, думают по тихому и на кацапию рвануть. Только они на понимают, идиоты, что даже в дикой лапотной орде отношение к предателям презренное.
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09.10.2022 08:02 Відповісти
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09.10.2022 08:05 Відповісти
Так вже давно… Посад-Покровське наше з кінця березня. Треба Киселівку, тоді дійсно відбудеться якісна зміна в тому районі, вихід на Музиківку - і це вже буде дійсно околиця Херсону. Зараз в районі Киселівки і Снігурівки відбуваються відповідні дії.
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09.10.2022 10:31 Відповісти
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09.10.2022 08:15 Відповісти
Вонючая хачикянша начала шуршать шнурками в процессе переобувания? А, что её муженёк смердючий хачь, то же переобувается?
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09.10.2022 08:22 Відповісти
цікаво, що ці вірмени не нав'язують іншим вірменам російський світ так як українцям
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09.10.2022 08:35 Відповісти
Это не армяне. Это вонючи ******..сы и твари-приспособленцы хачи.
Армяне это покойный Сергей Нигоян и те кто в Союзе армян Украины. остальные просто МЕРЗСКИЕ ХАЧИ.
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09.10.2022 15:13 Відповісти
Боброедка вместе с еще одним дырявым хачем Кеосаяном сели писать сценарий второй части своего говнофильма про крымский мост.Рабочее название-"Крымский мост.Сделано с лю Гори он синим пламенем."
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09.10.2022 10:39 Відповісти
Его полное имя - Тигр-анус
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09.10.2022 12:06 Відповісти
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09.10.2022 14:22 Відповісти
Щось від тебе кацапнею тхне. https://www.youtube.com/watch?v=mvam-lU5H_c
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09.10.2022 11:14 Відповісти
пізно, матушка. висіти тобі на шибениці, разом з твоїми подєльніками.
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09.10.2022 09:59 Відповісти
В Саранск надо ехать. К бЯрёзкам, щам, балалайкам и конкурсу по метанию сухого коровяка. Так вам будет хорошо, душевно, по домашнему.
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09.10.2022 08:23 Відповісти
там есть санаторий "Мокша", 60 км от Саранса.
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09.10.2022 09:18 Відповісти
Сьомого жовтня виїхали, переночували, а тут така засада...
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09.10.2022 08:33 Відповісти
В тайгє щас хорошо, спокойно, кора, ягєль, жолуді, бєз новостєй, бєз воєнкомов....
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09.10.2022 08:47 Відповісти
крысы бегут с непотопляемого авианосца
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09.10.2022 09:02 Відповісти
Представляю, как им сейчас страшно.

Неплохо бы Боневтику сделать заявление, что под определенным пунктом в возможном мирном договоре с кацапами будет пункт: "Обязательно выдать всех коллаборантов и членов их семей, включая даже давление на третьи страны, где они могли укрыться". Чтобы эта мразь знала, что они все сдохнут, все члены их семьи тоже сдохнут и дрожали от страха день и ночь за свое предательство. А то некоторые из них думают, что заработают еще денег и успеют заскочить в последний вагон, а дальше с баблом жить на России или в Казахстане, например. Нет, этого не будет. Вас всех выдадут или мы вас убьем легальным образом, на третью страну надавим и заставим вас выдать. Также членов вашей семьи, если вы рассчитывайте заработать на будущее ваших детей. Вы все подохните за измену Родине.
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09.10.2022 09:28 Відповісти
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09.10.2022 12:12 Відповісти
Козлятина!
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09.10.2022 09:43 Відповісти
Пусть сразу в РФ вывозят, потому что ВСУ Крым освободит тоже!
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09.10.2022 10:30 Відповісти
АйКью 100500.
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09.10.2022 11:08 Відповісти
Блін! Навіщо в Крим? Оразу на росію, щоби два раза не вставати
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09.10.2022 16:09 Відповісти
А УДАР ПО АВТОКОЛОННЕ !!!???
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09.10.2022 23:04 Відповісти
 
 