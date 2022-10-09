За добу рашисти вбили трьох та поранили 14 мирних жителів Донеччини. ІНФОГРАФІКА

За 8 жовтня росіяни вбили 3 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 8 жовтня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Часовому Яру та 1 у Бахмуті. Ще 14 людей отримали поранення", - йдеься у повідомленні.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.