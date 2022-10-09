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Минулої доби окупанти обстріляли 17 населених пунктів на Запоріжжі, надійшло 23 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури, - ОВА

запоріжжя,запорізька

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 17 населених пунктів.

Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Запоріжжя, Новоандріївка, Гуляйполе, Темирівка, Ольгівське, Малинівка, Полтавка, Дорожнянка, Малі Щербаки, Рівнопілля, Залізничне, Чарівне, Новоданилівка, Білогір'я, Оріхів, Степове, Кам'янське. Надійшло 23 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - повідомили в ОВА.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Також додається, що протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території не проводилася.

Також читайте: Минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 20 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

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обстріл (28316) Запорізька область (3583)


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