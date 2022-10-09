Байден "майже змусив" Путіна напасти на Україну, бо знущався з нього, - Трамп

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що адміністрація чинного голови Білого дому Джо Байдена "майже змусила" російського диктатора Володимира Путіна розпочати велику війну проти України.

Про це він сказав в інтерв'ю Real America's Voice, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, адміністрація Байдена "спровокувала" Путіна на повномасштабне вторгнення в Україну, а риторика Білого дому останніми місяцями перед 24 лютого "сприяла рішенню Путіна".

"Вони насправді знущалися з нього, якщо ви дійсно подивіться на це. Наша країна і наше так зване керівництво знущалися з Путіна. Я сказав: знаєте, вони майже змушують його погодитися з тим, що вони говорять", - сказав Трамп.

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Також він заявив, що вторгнення в Україну "ніколи б не відбулося", якби він був президентом США, проте жодних аргументів на користь своєї позиції не навів. Крім цього, експрезидент США не навів жодних конкретних прикладів того, як адміністрація Байдена "дражнила" Путіна, щоб "змусити" його розпочати велику війну.

Зазначимо, що наразі у США триває передвиборча кампанія напередодні проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться у листопаді. Трамп є лідером одного з крил Республіканської партії, його прихильників називають Maga-республіканцями.

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