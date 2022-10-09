Байден "майже змусив" Путіна напасти на Україну, бо знущався з нього, - Трамп
Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що адміністрація чинного голови Білого дому Джо Байдена "майже змусила" російського диктатора Володимира Путіна розпочати велику війну проти України.
Про це він сказав в інтерв'ю Real America's Voice, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, адміністрація Байдена "спровокувала" Путіна на повномасштабне вторгнення в Україну, а риторика Білого дому останніми місяцями перед 24 лютого "сприяла рішенню Путіна".
"Вони насправді знущалися з нього, якщо ви дійсно подивіться на це. Наша країна і наше так зване керівництво знущалися з Путіна. Я сказав: знаєте, вони майже змушують його погодитися з тим, що вони говорять", - сказав Трамп.
Також він заявив, що вторгнення в Україну "ніколи б не відбулося", якби він був президентом США, проте жодних аргументів на користь своєї позиції не навів. Крім цього, експрезидент США не навів жодних конкретних прикладів того, як адміністрація Байдена "дражнила" Путіна, щоб "змусити" його розпочати велику війну.
Зазначимо, що наразі у США триває передвиборча кампанія напередодні проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться у листопаді. Трамп є лідером одного з крил Республіканської партії, його прихильників називають Maga-республіканцями.
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Була б партизанська ..
Це ж такі виборці і в фуйла і в Осла.
А взагалі ви там можете вважати що завгодно але факт остається фактом. Трамп вкотре виправдовує ***** і його ЗМІ теж.
Ти ще скажи що Клоун не літав на зустріч з Патрушевим в Омані і його люди не готували Україну для здачи *****...
До речі, адекватні республіканці, навпаки, критикують Байдена за недостатню допомогу Україні!
Наприклад: «Я хотів би, щоб ми озброювали Україну більше, ніж ми зробили, але це стосується не лише Байдена, а й Трампа і до нього», - сенатор Мітт Ромні.
Відчуйте різницю!
В 2021 путін вирішив, що "мінський мир" можна реалізувати знову активною фазою війни. Але щось пішло не так...
причом у всьому, а не тільки стосовно України.
тільки такі ж ******* не бачили і не бачать цього.
і нічого ще не скінчилося, ті хто його вибрав нікуди не поділися,
вони тут тільки стали ще *********.
перепрошую за матючню, але точнішого слова просто не можу знайти.
Це ви надали йому впевненості у перемозі.
Це ви дозволили йому наростити м'язи.
Нікчеми.
Є беззаперечні факти:
1.при попередньому дермократі обамі ху..ло зайшло у Крим і влізло на дрнбас - без будь яких наслідків.
2. при теперішньому дермократі-бідоні ху..ло почало повномасштабну війну.
це не указ Президента який не є законом і який може бути скасований іншим указом чи того самого чи іншого Президента.
хоч тут можна трохи видохнути.
що це замаскований Говнюкович.. та ніякого трампа вже не має...
Теж проФФєсор..
А тим, хто тут за Трампа топить, просте питання - скільки Джавелінів дав (точніше продав, безкошштовно не давав) Україні Трамп, а скільки безкоштовно передав Байден? Можемо навіть не рахувати передані Байденом після 24 лютого (бо тоді природно поставки зросли), а лише за 2021 і початок 2022 і все одно порівняння буде не на користь Трампа...
Скільки Стінгерів передали при Байдені за 2021 і початок 2022, а скільки - при Трампі? Спойлер - при Трампі - 0 (НУЛЬ)!
Скільки Хаммерів передали при Байдені, а скільки при Трампі?
https://politics.segodnya.ua/ua/politics/ukraina-poluchit-oruzhie-ot-ssha-poroshenko-poblagodaril-trampa-1101077.html
Ну і так, бачте там написано - продажу. А зараз левова частка зброї іде БЕЗКОШТОВНО!
І так, тому я у пості вище і пишу - порівняйте обсяги зброї при Трампі і Байдені. Я не кажу, що при Трампі ми нічого не отримували, але 100% отримували менше - навіть якщо порівнювати з допомогою до 24.02.2022!
«Вау! Ограниченное количество винтовок Barret против 800 танков, сотен артиллерийских орудий и неограниченного количества стрелкового оружия (в ЛДНР). Что за провокация!?», - иронично заметил антироссийский блогер adam seven из Финляндии.
Военный эксперт Юрий Лямин говорит, что крупнокалиберные снайперские винтовки на Украину поставлялись, но все-таки в относительно небольших количествах.
путлер требовал гарантий, что Украину никогда не возьмут в НАТО, чтобы снова напасть, как в 2014-15, а когда ему отказали - сюрприз-сюрприз, он снова напал!
У Байдена в команде нормально с политтехнологами? Они, надеюсь, отвечают на эти тупые вбросы этой рыжей кремлядской проститутки? Если трамписты придут к власти в США - ассортимент поставок сократится до довоенного, чего путлер и жаждет.
Оле Олег, навіть нехай він адепт демократичної партії - але даремно він так характеризує всю республіканську партію. Більшість членів партії підтримують сенатора Ліндсі Грема, а не Трампа. Нехай навіть за Гремом - не абсолютна більшість, а лише відносна... Але він має шанси перемогти на праймеріз.
падший мужчина - похоже, что к орбанам-берлусконям-сигалам хочет присоединится и Трамп, фанат кремлёвских бабушек с зачатками элементов дедушек
Трампістів треба банити, бо читати все, що пише **********-********** просто неможливо. Кончене, як і його рудий ідол-моделайзер.
кончене створіння цей трамп.
перетворив достойну партію на збіговисько латентних путінських підорів.
ТАКОЖ при цьому не треба забувати, що москалі перед початком нападу майже рік стояли на кордонах України!
та й взагалі тільки як БІДА-біден прийшов до влади я зразу писав тут, що Україна втратить ще більше територій, як при бардаку баобамі в 2014-ому.... демонократи все ненормально ставились до України і навіть зараз дають мізер у порівнянні з тим, що приперла ********* в Україну!!! москалі приперли ВСЮ СВОЮ АРМІЮ, а біден дав 1000 джавелінів, 100 м777 і 20 хімарсів! СМІХ!!!
також, якщо рижий тримп хоче якось набрати собі політичних очок за рахунок України, то тут він ЗНОВУ в прольоті, бо всі пам'ятають, як він затримував Україні допомогу за свого президентства, вимагаючи від зеленського заяви про відкриту кримінальну справу проти бідена!
то Америка бы сейчас отправляла оружие Рашке а не Украине. Трамп такой же конченый как и Путин
начинають один на одного що-небудь придумувати.
а путин и есть убийца!
наконец-то нужно было начать это говорить! 20 лет замалчивали!
Самовлюбленный нарцис с низким интеллектом.
Не повезло Америке с таким президентом...