Доба на Миколаївщині: збиття ворожих дронів та обстріли Широківської і Березнегуватської громад

8 жовтня над Миколаївщиною було збито безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією ОК "Південь", вчора два дрони-камікадзе намагалися атакувати Миколаївський район, але були знищені силами протиповітряної оборони.

У Баштанському районі вчора, 8 жовтня, орієнтовно о 17:00 обстрілів зазнала Широківська громада. Також були обстріли близько 00:00, 09:10, 02:00, 02:30 та 05:00. Влучання у вже зруйнований дитячий садочок та сільськогосподарське підприємство за межами населеного пункту. Постраждалих немає.

"Тривають обстріли Березнегуватської громади. Вчора орієнтовно о 12:31, 13:12, 20:00, 20:04 були обстріли населених пунктів та прилеглих територій. Також сьогодні, 9 жовтня, о 02:43, 02:51, 02:53 вибухи лунали за межами сіл. Постраждалих немає. Інформація щодо руйнувань уточнюється", - інформує очільник регіону.

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У Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.