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Новини Війна
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Окупанти обстріляли із артилерії Вовчанськ та населені пункти 4 районів Харківщини - Синєгубов

харківщина,тортури

Протягом доби окупанти із артилерії обстрілювали Вовчанськ, населені пункти Куп’янського, Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, упродовж доби госпіталізували 3 людей: 32-річного чоловіка у Вовчанську, 59-річну жінку у Дворічанській громаді. Наступив на міну в Дергачівській громаді 39-річний чоловік, також госпіталізований. Стан усіх постраждалих середній", - йдеться у повідомленні.

За його словами, підрозділи ДСНС продовжують розмінування територій. За добу на Харківщині знешкодили 633 вибухонебезпечні предмети.

"На лінії фронту наші Збройні Сили продовжують обороняти позиції та завдавати втрав ворогу. Віримо в ЗСУ", - зазначає Синєгубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни розстріляли чотирьох мирних мешканців у погребі в Куп’янську-Вузловому. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28316) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (858)


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Русские ***** должны заплатить ( репарация) за каждый поврежденный дом в Украине .
За каждую скамейку в парке.
Цифра должна быть не просто большой, а Громадной!

Потери жизни и ранения это другая история- уголовно/политическая» но и она должна быть учтена.

Надеюсь, что кто то в Украине это считает.
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09.10.2022 14:44 Відповісти
 
 