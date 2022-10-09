Окупанти обстріляли із артилерії Вовчанськ та населені пункти 4 районів Харківщини - Синєгубов
Протягом доби окупанти із артилерії обстрілювали Вовчанськ, населені пункти Куп’янського, Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів на Харківщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, упродовж доби госпіталізували 3 людей: 32-річного чоловіка у Вовчанську, 59-річну жінку у Дворічанській громаді. Наступив на міну в Дергачівській громаді 39-річний чоловік, також госпіталізований. Стан усіх постраждалих середній", - йдеться у повідомленні.
За його словами, підрозділи ДСНС продовжують розмінування територій. За добу на Харківщині знешкодили 633 вибухонебезпечні предмети.
"На лінії фронту наші Збройні Сили продовжують обороняти позиції та завдавати втрав ворогу. Віримо в ЗСУ", - зазначає Синєгубов.
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За каждую скамейку в парке.
Цифра должна быть не просто большой, а Громадной!
Потери жизни и ранения это другая история- уголовно/политическая» но и она должна быть учтена.
Надеюсь, что кто то в Украине это считает.