Словаччина передала Україні 2 гаубиці Zuzana 2: "Щоб відзначити 70-річчя агресора Путіна", - Надь

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив про передання Україні двох самохідних артилерійських установок Zuzana 2.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Надь написав у Twitter.

To mark his 70th birthday, we delivered yet another gift to agressor Putin. Another two new #Zuzana2 howitzers are now in @Ukraine 🇺🇦(and much more to come 😉). #WeStandWithUkraine @DefenceU @oleksiireznikov @UKRinSR @Slovakia_NATO pic.twitter.com/myqiYniJxp