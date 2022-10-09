Після підриву Кримського мосту почалася паніка серед окупантів у Мелітополі, - Федоров

Десятки тисяч колаборантів та зрадників біжать з Криму через Мелітополь. Далі вони прямують до Бердянська та Росії

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Після підриву Кримського мосту люди масово їдуть із Криму до Бердянська. У самому Мелітополі спостерігається паніка серед окупантів, а, особливо, серед колаборантів", - розповів Федоров.

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