Після підриву Кримського мосту почалася паніка серед окупантів у Мелітополі, - Федоров
Десятки тисяч колаборантів та зрадників біжать з Криму через Мелітополь. Далі вони прямують до Бердянська та Росії
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Після підриву Кримського мосту люди масово їдуть із Криму до Бердянська. У самому Мелітополі спостерігається паніка серед окупантів, а, особливо, серед колаборантів", - розповів Федоров.
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+20 Qq Qqq #455433
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+16 Mykola Trofimenko #538463
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+15 Qq Qqq #455433
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Взрывы на Крымском мосту могли спровоцировать кадровые перестановки в Кремле, считают аналитики.
Эксперты из Института по изучению войны считают, что Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, вероятно, сняли с должностей министра обороны РФ и главы Генштаба.
Предполагается, что Шойгу могли заменить Тульским губернатором Алексеем Дюминым, а Герасимова - замглавнокомандующим сухопутными войсками, генерал-лейтенантом Александром Матовниковым.
https://twitter.com/i/status/1578826190361890816