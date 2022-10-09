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Після підриву Кримського мосту почалася паніка серед окупантів у Мелітополі, - Федоров

мелітополь

Десятки тисяч колаборантів та зрадників біжать з Криму через Мелітополь. Далі вони прямують до Бердянська та Росії

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ

"Після підриву Кримського мосту люди масово їдуть із Криму до Бердянська. У самому Мелітополі спостерігається паніка серед окупантів, а, особливо, серед колаборантів", - розповів Федоров. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На блокпосту окупантів у Василівці у черзі на виїзд шість тисяч осіб, - мер Мелітополя Федоров

Автор: 

Бердянськ (469) Крим (14135) Мелітополь (770) Федоров Іван (647)


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Топ коментарі
+20
Що з їб..лом, русня? ))
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09.10.2022 10:07
+16

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09.10.2022 10:18
+15
Почалося велике переселення москальні.
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09.10.2022 10:08
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Що з їб..лом, русня? ))
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09.10.2022 10:07 Відповісти
Ну и ЙУХ им в СРАКУ..
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09.10.2022 10:26 Відповісти
Почалося велике переселення москальні.
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09.10.2022 10:08 Відповісти
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09.10.2022 10:11 Відповісти
Якось масовано пішли чутки, що Шойгу і Герасимов "всьо"...

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Взрывы на Крымском мосту могли спровоцировать кадровые перестановки в Кремле, считают аналитики.

Эксперты из Института по изучению войны считают, что Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, вероятно, сняли с должностей министра обороны РФ и главы Генштаба.
Предполагается, что Шойгу могли заменить Тульским губернатором Алексеем Дюминым, а Герасимова - замглавнокомандующим сухопутными войсками, генерал-лейтенантом Александром Матовниковым.
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09.10.2022 10:08 Відповісти
Але за міст відповідало ФСБ, тому тут більше камінь в їх город.
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09.10.2022 10:15 Відповісти
Якщо я не помиляюсь, то повноваження щодо охорони мосту передали до ФСБ відучора. А до вчора за міст відповідала армія, спецбригада на землі та спецфлотилія на воді
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09.10.2022 10:21 Відповісти
Можливо, але конррозвідувальний захист полюбому проводило ФСБ.
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09.10.2022 10:24 Відповісти
Фсб этот мост и взорвало ради расширения полномочий и чтобы подставить военных,охранявших его .Чувствуется их почерк да и путин ,бывший кгбист к власти пришёл тоже через взрывы грузовиков с гексогеном возле многоэтажек и на шоссейных дорогах
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09.10.2022 11:32 Відповісти
Дай бог! Тепер, поки вони розберуться зі своїми новими посадами та "ввійдуть у курс справ" - у нас буде невелика передишка Тим більше, що частково зруйнована логістика у Керченській протоці та Іловайську додала їм "головняку" до роботи по забезпеченню військ агресора - що в Херсонській та Запорізькій областях, що на Донбасі
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09.10.2022 10:21 Відповісти
Якщо так - сумно. Гарні були хлопці.
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09.10.2022 10:28 Відповісти
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09.10.2022 10:35 Відповісти
Гудственно...крысы в банке... а далее по сценарию ... Патриарх Кирилл прилетает в Киев, Иерарх передает нам конфиденциальное послание от Владимира Путина", ...но в это время Силы Востока (СВК) оккупировали земли исторической родины - ДВК, СИБИРЬ до Урала . Исторические земли Руси времен Даниила Галицкого находятся под прикрытием "парасолек" и новых американских ракет. Кремль, в очередной раз переигрывает "паритет в партнерстве " проситчерез патриарха Кирилла приобщиться к историческим корням Киевской Руси со столицей в ивечном граде Киеве. Наступает переломный этап в новейшей истории отечества -отказ от великодержавного синдрома, что в свою очередь , влечет Великий Мир и Согласие(ВМС) в Европейском Конгломерате Народов (ЕКН)... Друзья, продолжаем отправлять орков в ад, в виде фарша, во имя наших светлых начинаний.
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09.10.2022 10:31 Відповісти
а фура то ціла на момент вибуху .. на відео чітко видно що фуру аж відкинуло вліво у відбійник в момент вже як перекриття почало підніматись вверх

https://twitter.com/i/status/1578826190361890816
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09.10.2022 10:16 Відповісти

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09.10.2022 10:18 Відповісти
Коли є коридор до Криму, то чому б не драпати через нього.
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09.10.2022 10:22 Відповісти
Тому що вже не вірять в міст ))
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09.10.2022 10:25 Відповісти
Спочатку бігли на Крим, а тепер біжать взад.
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09.10.2022 10:34 Відповісти
Від себе не втечеш --- ******** .
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09.10.2022 10:27 Відповісти
"Десятки тисяч колаборантів і зрадників". Насправді, це багато. Це справжня "п'ята колона". А ми їх вважали своїми. Після звільнення ЗСУ нашої території тим, хто отримав російський паспорт, потрібно надати особливий статус до повернення їм українського громадянства поки вони не доведуть свою лояльність Україні і якщо не співпрацювали з окупантами. А якщо не доведуть або співпрацювали з окупантами, то нехай залишаються зі своїми новими російськими паспортами в статусі "не громадян України".
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09.10.2022 10:31 Відповісти
Бачите,біжать "коридором"((От коли наші вийдуть до Азовського моря в будьякому місці,ось тоді буде не просто паніка а депресивний відхід на більшвигідні рубежі))
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09.10.2022 10:45 Відповісти
по Чёрному морю... пешком по дну... на ху..й на паРашу поползут ,- поскуливая да кукарекая ! Тьху , мразота то какая ,- рашистко - путлеровССкая ...
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09.10.2022 11:38 Відповісти
Чують "кицьки" чію "мясу" з'їли, а тепер дрищуть усю дорогу до ********** без перепочинку.
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09.10.2022 10:47 Відповісти
Біжіть,криси,біжіть...поки не пізно...
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09.10.2022 10:51 Відповісти
Ссыкливый народец рАссейский..... ,, петушня,, да фашики- нацЫки путлеровССкие... Триндец пришёл паРАШЕ помойно - сортирной... Радует ! Слава Украине !
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09.10.2022 11:31 Відповісти
біжіть біжіть а то можем павтаріть
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09.10.2022 11:49 Відповісти
 
 