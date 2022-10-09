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Україна має право захищатися, але не повинна відмовлятися від переговорів, - речник Ердогана Калин

калин

Речник президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана Ібрагім Калин заявив, що українці мають право захищати свою землю, але не повинні відмовлятися від переговорів із Росією.

Про це він повідомив в інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, Туреччина не підтримує жодного рішення, що "робить внесок у продовження війни", а також не підтримує незаконні спроби Росії анексувати тимчасово окуповані території України.

"Ми дотримуємося думки, що навіть за самого негативного розвитку подій сторони повинні шукати шлях для дипломатії", - сказав Калин.

Позиція Ердогана щодо спроб оголосити "російськими" окуповані території не змінилася з 2014 року, зазначив речник президента Туреччини.

Також читайте: Путін хоче "нової великої угоди" із Заходом, - радник президента Туреччини Калін

Він висловив думку, що українці мають повне право відстоювати свою землю, але не повинні відмовлятися від переговорів. Калин впевнений, що переговори рано чи пізно поновляться, а питання полягає лише у термінах.

Автор: 

росія (65007) Туреччина (3496) Ердоган Реджеп Таїп (928)


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Топ коментарі
+37
Нехай проведуть переговори з курдами про незалежністьКурдистану, або повернення частини окупованого Кіпру, або про повернення Смірни Греції. А взагалі - ПНХ!
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09.10.2022 11:00
+36
Вот идите и уговаривайте ***** убраться с Украины, дипломаты херовы, все решают за счёт других
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09.10.2022 10:58
+25
краще розкажи
про інфляцфю в Туречіні у 83%..
Може то через постійні "пєрєгавори"
Ердогана з Фуйлом??
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09.10.2022 10:58
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нехай Зеленський пошле на переговори Степана Бандеру, а фуйло - Кадирова. Може домовляться, адже кадирка його так довго шукає?
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09.10.2022 10:58 Відповісти
Ібрагім Калин -- иди нах за руцким кораблем
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09.10.2022 11:02 Відповісти
Насправді, у чеченців до С. Бандери жодних претензій немає.
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09.10.2022 11:03 Відповісти
Вот идите и уговаривайте ***** убраться с Украины, дипломаты херовы, все решают за счёт других
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09.10.2022 10:58 Відповісти
Ось така турецька дипломатія казабам зрозуміліша:

https://www.interfax.ru/ftproot/photos/photostory/2017/02/13/wpf22_700.jpg
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09.10.2022 11:19 Відповісти
це Герой 👍🏼👍🏼👍🏼
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09.10.2022 13:11 Відповісти
у мене є земляки на нього трохи схожі. певно козацька кров у турка в наявності
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09.10.2022 13:35 Відповісти
100% 🙁так 👍🏼👍🏼👍🏼
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09.10.2022 13:51 Відповісти
краще розкажи
про інфляцфю в Туречіні у 83%..
Може то через постійні "пєрєгавори"
Ердогана з Фуйлом??
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09.10.2022 10:58 Відповісти
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09.10.2022 10:59 Відповісти
Нехай проведуть переговори з курдами про незалежністьКурдистану, або повернення частини окупованого Кіпру, або про повернення Смірни Греції. А взагалі - ПНХ!
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09.10.2022 11:00 Відповісти
Твоя думка нам до сраки, лизун ***********
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09.10.2022 11:01 Відповісти
Эрдоган отрабатывает Карабах и Сирию.
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09.10.2022 11:01 Відповісти
И Ливию.
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09.10.2022 11:23 Відповісти
Иди с курдами переговоры веди *******
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09.10.2022 11:01 Відповісти
НАКУЙ!!!
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09.10.2022 11:01 Відповісти
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09.10.2022 11:01 Відповісти
Запорозькі Козаки Турецькому Султанові!

Ти - шайтан турецький, проклятого чорта брат і товариш, самого Люцифера внук. Який ти в дідька лицар, коли не вмієш голим гузном їжака забити?! Не годен ти синів християнських під собою мати! Вавилонський ти кухар, македонський колесник, єрусалимський броварник, олександрійський *******, Великого і Малого Єгипту свинар, вірменська свиня, подільський кат, московський злодій, самого гаспида байстрюк, бо дідько втисся твоїй матері, усього світу й підсвіту блазень, а в нашого Бога найостанніший дурень. Тебе самого і твого війська ми не боїмось - землею і водою будемо битися з тобою, нехристе проклятий! Так тобі козаки відповідають. Числа не знаємо, бо календаря не маємо, місяць у небі, рік у книзі, а день такий у нас, як і в вас - поцілуй у голе гузно кожного з нас..

Підписали: Кошовий отаман Іван Сірко з усім старшим і молодшим низовим війська запорозького товариством
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09.10.2022 11:10 Відповісти
Не обладая искусством дипломатии, сильное государство не построишь...
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09.10.2022 11:22 Відповісти
Бу-га-га...
Це після удару по мосту.
А коли ******** по кремлю, ця "любітельніца бобров" заспіває "Ще не вмерла Україна"
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09.10.2022 11:01 Відповісти
значить в сімонян "шо то пашло не так", на горизонті Гага замаячила
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09.10.2022 11:11 Відповісти
Гага, - вона така!

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09.10.2022 12:19 Відповісти
про що переговорюватись? Яка тема? На що каспаи погоджуються? Скільки погоджуються компенсувати наших втрат у цій війні?

Назови!
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09.10.2022 11:02 Відповісти
Знову османські підараси працюють в інтересах *****, щоб затягнути війну. Слава ЗСУ і ніяких переговорів з кацапськими виродками!
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09.10.2022 11:03 Відповісти
Турецкие голодранцы существуют за Счёт ЕС и НАТО.
Селят сирийцев в палатках и требуют деньги с Германии как за 5 звёзд гостиницу.
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09.10.2022 11:04 Відповісти
То що, Alex Ukr. Тепер переконався, що треба першоджерела читать? А то на мій допис опівночі понаписував щось таке, на що я навіть не образився. Про Чапаєва пам'ятаєш? "А в мировом масштабє? - Нєт Пєтька, язиков нє знаю"
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09.10.2022 11:21 Відповісти
даже замечать не нужно этих русских высеров про переговоры!
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09.10.2022 11:04 Відповісти
ВСУ скажет свое слово и освободит всю территорию Украины!!!
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09.10.2022 11:05 Відповісти
"А місяць у нас,як у вас,за це поцілуй в сраку нас..."
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09.10.2022 11:06 Відповісти
Куйло подтягивает все резервы . Валька-стакан , этот смуглый мафин. Это что-бы узаконить захват части Украины.
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09.10.2022 11:09 Відповісти
Турция войдет в историю позором за подлизывания жопы Путина. какой стыд за Турцию... Украина не будет вести никаких переговоров! Даже после победы Украины и развала России - Украинцы не будут разговаривать с русскими! А сейчас пишутся учебники истории и Турция войдет с Россией с позором в историю, а тот, кто за Украину - тот получит славу победы!
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09.10.2022 11:09 Відповісти
А это смотря кто будет писать. Победит Украина - турки скажут: Благодаря нашим байрактарам )
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09.10.2022 11:29 Відповісти
"Байрактари" виробляє приватна компанія ,так що тут Ердоган і Ко як приший кобилі хвіст.
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09.10.2022 17:48 Відповісти
В турків історична травма що за 250 з гаком років не виграли жодної війни ,хіба що 100 років тому в маленької Вірменіі і то з допомогою рашистських комуняк ,які подарували туркам етнічні вірменські і грузинські тертиторії .
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09.10.2022 17:56 Відповісти
Да пішов ти на...
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09.10.2022 11:10 Відповісти
А з якого дива всі ці "миротворці" кажуть що повинна робити Україна? Це Україна на когонь напала та окупувала території? Чи то українськи воїни мародерять, ґвалтують та катують цивільних і полонених?

З такими закликами - ідіть на путіна і кажіть йому: що повинна робити московія і як швидко аби лишитися на мапі світу.

ДБЛ (с)
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09.10.2022 11:10 Відповісти
100%.
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09.10.2022 13:21 Відповісти
Значить Залужний все таки правий!
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09.10.2022 11:12 Відповісти
турок займається рашистським словоблуддям для узаконення рашистської окупації українських земель ,які ,через якісь накуй нікому непотрібні переговори були до того з рашистом.Практика переговорів з рашистом за окуповані з 2014 року українські території ,привела не до досягнення Україною свого законного права на деокупацію окупованих рашистом українських земель,а до нової війни у 2022 році.Ось все,що потрібно знати, про переговори з брехливим рашистським куйлом.Ніяких переговорів більше не має бути.Повна деокупація Української землі, після якої теж не варто вести з рашистом ніякі переговори від слів(взагалі і ніколи).
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09.10.2022 11:14 Відповісти
народ напишите этому речнику Эрдогана в твиттере. https://twitter.com/ikalin1
кто не знает английский, тому переводчик в помощь https://translate.google.com/?sl=auto&tl=ru&op=translate
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09.10.2022 11:15 Відповісти
Ось цікаво, чому це турки наполягають на перемовинах з терористами, які на цей час вбили вже більше ніж 400 дітей, не кажучи про дорослих. А самі не хочуть перемовин з курдами, вважають їх терористами та проводять військові операції проти них. Але ж курди не вбили 400 турецьких дітей. То виходить на думку турків наши діти якісь інші, яких можно вбивати та закривати на це очі. І чому це зеля досі не відповів на цю маячню від "голубів миру".
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09.10.2022 11:18 Відповісти
А наполягають турки на перемовинах тому, що Ердоган отримав від пуйла індульгенцію на свободу дій в Сирії і Нагірному Карабаху, тобто пуйло здав своїх "союзників". А за це Ердоган (чи Калин) мають умовити Зє на перемовини. Ось вони і умовляють зі "скушними ліцамі", кожного разу наголошуючи, що українці в своєму праві.
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09.10.2022 21:19 Відповісти
Переговори будуть обов'язково...Але лише після того, як Мордор забере своїх орків з усієї нашої української територіі ( включно з Кримом). Ми повинні повернутись до меж України, які офіційно визнані світовою спільнотою на 1991 рік....І тоді будемо домовлятись : про суму компенсації від російської *********, про репарації, про покарання російських військових злочинців....
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09.10.2022 11:18 Відповісти
Цей турок таки турок. Україна не відмовляється від дипломатії: москалі забираються за офіційні кордони 1991р. Тоді починаємо перемовини про компенсації, репарації, Курську народну республіку, республіку Кубань...
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09.10.2022 11:19 Відповісти
Недавно подумал, что Зеленскому нужно "перевернуть" турецкие призывы в пользу Украины. Как? Заявить, что Украина призывает россию вывести войска со всех оккупированных территорий Украины и НАЧАТЬ ПЕРЕГОВОРЫ. И добавить, что заявления унылой лошади, писькова, менделя и остальных о том, что цели "спецоперации" всё равно будут достигнуты и что аннексированные украинские территории - с россией навсегда, только способствуют продолжению войны, а Украины - за восстановление своей территориальной целостности и переговоры о репарациях. Сюда же напомнить Бучу, Лиман, показать братские могилы, всех замученных до смерти, показать фотки из Запорожья и ПРИЗВАТЬ ПУТЛЕРА прекратить убивать гражданских, прекратить АННЕКСИРОВАТЬ чужие территории, ВЫВЕСТИ ВОЙСКА И НАЧАТЬ ПЕРЕГОВОРЫ!

Вас вообще не учили рефреймингу? Вас не учили риторике? В западных СМИ благодаря Маску, Орбану, Эрдогану, Трампу, Папе Римскому растёт раковая опухоль за худой "мир" вместо "доброй Третьей мировой", нужно немедленно удалить её, напомнив миру обо всех зверствах рашистов и о том, что это именно рашисты не хотят плодотворных переговоров, а хотят, чтобы им подчинились вопреки всему международному праву и принципам.
Вместо этого Зеленский заявил, что не хочет переговоры с путлером. Это гнида Ермак такое ему посоветовал? Нужно было хитрее - напомнить Гитлера, напомнить рашистские зверства и задать Западу риторический вопрос - какие переговоры могут быть со зверем? И потом сказать, как я пишу выше, что он призывает россию немедленно вывести войска из Украины и сесть за стол переговоров. Вывести и сесть. Не просто сесть, а вывести своих бомжацких орков и начать переговоры. И всё, Украина не против переговоров, Украина хочет окончания войны, а россия хочет безнаказанности.

Кто-нибудь, напишите наконец-то Зеленскому нормальную речь, а то Ермак ведёт Украину к заморозке поставок оружия.
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09.10.2022 11:20 Відповісти
Отлично сказано
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09.10.2022 11:38 Відповісти
аж из штанов уже выпрыгивают
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09.10.2022 11:28 Відповісти
За эти "прыжки на месте" они получили Сирию,Ливию,Деокупировали Азербайджан и требуют отсрочки оплаты за росгаз до 2024г.
Неплохой ченч!
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09.10.2022 11:46 Відповісти
Я уверен,что наш вялыкый прызыдент даст сразу ответ видосиком как Маску и все выезды на курорты Турции с Украины отменит.
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09.10.2022 11:31 Відповісти
А як турецькою буде пішов ти на**й?
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09.10.2022 11:38 Відповісти
Якось музичний критик написав нищівний відгук про твір Россіні і тут же йому відписав - "шановний друже,я трохи покритикував Вашу оперу але сподіваюсь,що це не стане на заваді нашій дружбі!"На що Россіні йому відповів - "шановний друже,перше що я зроблю при нашій зустрічі то наб"ю вам морду...Сподіваюсь,що це не стане на заваді нашій дружбі?"Оце на рахунок переговорів.які повинні бути переговорами рівних,а не пана і побитого раба...
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09.10.2022 11:38 Відповісти
Щось блюдолизи Ердоганові тут позамовкали... "а как дысали?"
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09.10.2022 11:38 Відповісти
А ніхто і не відмовляється,окрім раші!
Переговори "без припиненя військових дій", за формуліровкою расєян.
Пропозиції України зроумілі,на столі. Чому раша не погоджується на переговори?
А якщо " внутріукраїнський конфлікт"(як казала Валька-стакан) то до чого тут Туречина?!
Треба мати хоч тему переговорів!
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09.10.2022 11:42 Відповісти
турки - вони і в африці турки! тупі, як барани... дауни і дебіли!
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09.10.2022 11:45 Відповісти
Ці "барани" ВЖЕ отримали Сірію,Лівію,деокупований Азербайджан,а зараз вимагають відтермінуваня опати за газ до 2024 року!
Дуже розумні барани! А що отримав" мудрий нарІд" окрім зезидента і наслідків його правліня?
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09.10.2022 11:52 Відповісти
Україна має право вирішувати сама, що їй робити
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09.10.2022 11:49 Відповісти
переговори з окупантом про відшкодування Московією збитків Україні можливі тільки після повернення України в свої кордони до 2013го року, це ж очевидно..
Туреччина вчинила би так само, якби кацапи окупували її землі, повбивали її людей та зруйнували все, до чого дотяглися..
дивні якісь ці милотворці, коли розпоряжаються чужими долями, без прив'язки до себе
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09.10.2022 11:56 Відповісти
В прошлом году, 16 марта 2021 г. В Москве и Анкаре помпезно было отпраздновано столетие московского "Договора и взаимопомощи и братстве" межлу россией и турцией. Благодаря этому договору турция получила свои нынешние границы засчет Греции, Армении, курдов. По этому договору русские весьма цинично отдали туркам даже клочок земли со священной доя армян горой Арарат, а армянам разрешили нарисовать его на гербе. Изощренный садизм, не так ли?
История повторилась через 100 лет и сейчас русско- турецкий тандем желает стереть демократическую Армению с лица земли. Если кто то захочет написать, что типа армяне легли под русскими, прошу потрудитесь и ознакомтесь, что происходит после Революции 2018 г. в Армении.
Я даже сомневаюсь, что передел Украины и разлел на зоны влияния также является частью русско- турецкого плана. Уж больно не нужна турции сильная Украина- член НАТО по соседству.
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09.10.2022 12:39 Відповісти
Предметом обсуждения может быть только объем репараций и в какой тюрьме будет сидеть *****
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09.10.2022 12:56 Відповісти
да які переговори!

путін вимагає, щоб на цих перговорах Україна відмовилась від своїх земель.

то нафіга нам такі переговори!
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09.10.2022 13:10 Відповісти
Ці продажні турки тільки гірше Україні роблять!

Вони в світі показують Україну винуватцем. Ніби Україна винувата, бо вона не хоче йти на переговори!

А деякі люди на заході будуть на це вестись. Вони ж не розуміють , що ердоган отримав свої ніштяки від *****, щоб співати цю пісеньку про переговори!
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09.10.2022 13:12 Відповісти
Так никто ж не против переговоров.Давно выставили свои условия-вывод всех войск.возврат украденного до состояния на 2014год.И тогда поговорим:о размере репараций.о выдаче военных преступников.
Да.и еще-на переговоры прислать кого то вменяемого.кто может держать слово.понимать суть происходящего.Иначе в чем смысл переговоров.?
Ботоксный лживый гопник- даже не обсуждаеться
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09.10.2022 13:20 Відповісти
давай турція вийде з нато,
параша захопить пів турції а потім ти будеш вести переговори з х@йлом
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09.10.2022 14:30 Відповісти
Спасибо, большое...

Турецкий султан Разрешил Украине защищаться...

Не суй свой нос во внутренние дела Украины
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09.10.2022 14:35 Відповісти
- хто там?
- да ми тут ета пагаваріть прішлі!!
- а скількі вас???
- двоє!
- ну вот і разгаварівайтє!!!
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09.10.2022 15:56 Відповісти
Ми тебе почули. Йди далі городами
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09.10.2022 23:49 Відповісти
 
 