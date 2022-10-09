Україна має право захищатися, але не повинна відмовлятися від переговорів, - речник Ердогана Калин
Речник президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана Ібрагім Калин заявив, що українці мають право захищати свою землю, але не повинні відмовлятися від переговорів із Росією.
Про це він повідомив в інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, Туреччина не підтримує жодного рішення, що "робить внесок у продовження війни", а також не підтримує незаконні спроби Росії анексувати тимчасово окуповані території України.
"Ми дотримуємося думки, що навіть за самого негативного розвитку подій сторони повинні шукати шлях для дипломатії", - сказав Калин.
Позиція Ердогана щодо спроб оголосити "російськими" окуповані території не змінилася з 2014 року, зазначив речник президента Туреччини.
Він висловив думку, що українці мають повне право відстоювати свою землю, але не повинні відмовлятися від переговорів. Калин впевнений, що переговори рано чи пізно поновляться, а питання полягає лише у термінах.
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про інфляцфю в Туречіні у 83%..
Може то через постійні "пєрєгавори"
Ердогана з Фуйлом??
Ти - шайтан турецький, проклятого чорта брат і товариш, самого Люцифера внук. Який ти в дідька лицар, коли не вмієш голим гузном їжака забити?! Не годен ти синів християнських під собою мати! Вавилонський ти кухар, македонський колесник, єрусалимський броварник, олександрійський *******, Великого і Малого Єгипту свинар, вірменська свиня, подільський кат, московський злодій, самого гаспида байстрюк, бо дідько втисся твоїй матері, усього світу й підсвіту блазень, а в нашого Бога найостанніший дурень. Тебе самого і твого війська ми не боїмось - землею і водою будемо битися з тобою, нехристе проклятий! Так тобі козаки відповідають. Числа не знаємо, бо календаря не маємо, місяць у небі, рік у книзі, а день такий у нас, як і в вас - поцілуй у голе гузно кожного з нас..
Підписали: Кошовий отаман Іван Сірко з усім старшим і молодшим низовим війська запорозького товариством
Це після удару по мосту.
А коли ******** по кремлю, ця "любітельніца бобров" заспіває "Ще не вмерла Україна"
Назови!
Селят сирийцев в палатках и требуют деньги с Германии как за 5 звёзд гостиницу.
З такими закликами - ідіть на путіна і кажіть йому: що повинна робити московія і як швидко аби лишитися на мапі світу.
ДБЛ (с)
кто не знает английский, тому переводчик в помощь https://translate.google.com/?sl=auto&tl=ru&op=translate
Вас вообще не учили рефреймингу? Вас не учили риторике? В западных СМИ благодаря Маску, Орбану, Эрдогану, Трампу, Папе Римскому растёт раковая опухоль за худой "мир" вместо "доброй Третьей мировой", нужно немедленно удалить её, напомнив миру обо всех зверствах рашистов и о том, что это именно рашисты не хотят плодотворных переговоров, а хотят, чтобы им подчинились вопреки всему международному праву и принципам.
Вместо этого Зеленский заявил, что не хочет переговоры с путлером. Это гнида Ермак такое ему посоветовал? Нужно было хитрее - напомнить Гитлера, напомнить рашистские зверства и задать Западу риторический вопрос - какие переговоры могут быть со зверем? И потом сказать, как я пишу выше, что он призывает россию немедленно вывести войска из Украины и сесть за стол переговоров. Вывести и сесть. Не просто сесть, а вывести своих бомжацких орков и начать переговоры. И всё, Украина не против переговоров, Украина хочет окончания войны, а россия хочет безнаказанности.
Кто-нибудь, напишите наконец-то Зеленскому нормальную речь, а то Ермак ведёт Украину к заморозке поставок оружия.
Неплохой ченч!
Переговори "без припиненя військових дій", за формуліровкою расєян.
Пропозиції України зроумілі,на столі. Чому раша не погоджується на переговори?
А якщо " внутріукраїнський конфлікт"(як казала Валька-стакан) то до чого тут Туречина?!
Треба мати хоч тему переговорів!
Дуже розумні барани! А що отримав" мудрий нарІд" окрім зезидента і наслідків його правліня?
Туреччина вчинила би так само, якби кацапи окупували її землі, повбивали її людей та зруйнували все, до чого дотяглися..
дивні якісь ці милотворці, коли розпоряжаються чужими долями, без прив'язки до себе
История повторилась через 100 лет и сейчас русско- турецкий тандем желает стереть демократическую Армению с лица земли. Если кто то захочет написать, что типа армяне легли под русскими, прошу потрудитесь и ознакомтесь, что происходит после Революции 2018 г. в Армении.
Я даже сомневаюсь, что передел Украины и разлел на зоны влияния также является частью русско- турецкого плана. Уж больно не нужна турции сильная Украина- член НАТО по соседству.
путін вимагає, щоб на цих перговорах Україна відмовилась від своїх земель.
то нафіга нам такі переговори!
Вони в світі показують Україну винуватцем. Ніби Україна винувата, бо вона не хоче йти на переговори!
А деякі люди на заході будуть на це вестись. Вони ж не розуміють , що ердоган отримав свої ніштяки від *****, щоб співати цю пісеньку про переговори!
Да.и еще-на переговоры прислать кого то вменяемого.кто может держать слово.понимать суть происходящего.Иначе в чем смысл переговоров.?
Ботоксный лживый гопник- даже не обсуждаеться
параша захопить пів турції а потім ти будеш вести переговори з х@йлом
Турецкий султан Разрешил Украине защищаться...
Не суй свой нос во внутренние дела Украины
- да ми тут ета пагаваріть прішлі!!
- а скількі вас???
- двоє!
- ну вот і разгаварівайтє!!!