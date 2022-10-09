Україна має право захищатися, але не повинна відмовлятися від переговорів, - речник Ердогана Калин

Речник президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана Ібрагім Калин заявив, що українці мають право захищати свою землю, але не повинні відмовлятися від переговорів із Росією.

Про це він повідомив в інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, Туреччина не підтримує жодного рішення, що "робить внесок у продовження війни", а також не підтримує незаконні спроби Росії анексувати тимчасово окуповані території України.

"Ми дотримуємося думки, що навіть за самого негативного розвитку подій сторони повинні шукати шлях для дипломатії", - сказав Калин.

Позиція Ердогана щодо спроб оголосити "російськими" окуповані території не змінилася з 2014 року, зазначив речник президента Туреччини.

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Він висловив думку, що українці мають повне право відстоювати свою землю, але не повинні відмовлятися від переговорів. Калин впевнений, що переговори рано чи пізно поновляться, а питання полягає лише у термінах.