Міністр оборони Румунії Динку: "Єдиним шансом на мир можуть бути переговори з Росією"
Міністр оборони Румунії Васіле Динку вважає, що переговори з Росією є єдиною можливістю досягнути миру в російсько-українській повномасштабній війні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на G4 Media, про це Динку заявив у суботу в ефірі румунського телеканалу Prima TV.
"Єдиним шансом на мир можуть бути переговори з Росією. Звичайно, це складні переговори", – зазначив він.
На думку глави румунського Міноборони, "країни світу, НАТО, США" повинні вести переговори про гарантії безпеки для України і про мир із Росією, оскільки "політичний клас в Україні на цей момент не може собі дозволити допустити несправедливу втрату території".
Динку вважає, що Росія має ресурси для продовження війни.
"В ідеалі було б досягти ситуації переговорів, навіть якщо це закінчиться замороженим конфліктом, переговори все одно принесли б більше користі, ніж те, що відбувається зараз, знищення людських життів, матеріальних цінностей", – пояснив він.
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