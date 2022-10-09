УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8021 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
10 501 115

Міністр оборони Румунії Динку: "Єдиним шансом на мир можуть бути переговори з Росією"

румунія

Міністр оборони Румунії Васіле Динку вважає, що переговори з Росією є єдиною можливістю досягнути миру в російсько-українській повномасштабній війні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на G4 Media, про це Динку заявив у суботу в ефірі румунського телеканалу Prima TV.

"Єдиним шансом на мир можуть бути переговори з Росією. Звичайно, це складні переговори", – зазначив він.

На думку глави румунського Міноборони, "країни світу, НАТО, США" повинні вести переговори про гарантії безпеки для України і про мир із Росією, оскільки "політичний клас в Україні на цей момент не може собі дозволити допустити несправедливу втрату території".

Динку вважає, що Росія має ресурси для продовження війни.

"В ідеалі було б досягти ситуації переговорів, навіть якщо це закінчиться замороженим конфліктом, переговори все одно принесли б більше користі, ніж те, що відбувається зараз, знищення людських життів, матеріальних цінностей", – пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС Румунії закликало своїх громадян залишити Росію

Автор: 

Румунія (1158) переговори з Росією (1070)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+75
ах ти ж мамалижнік................. сидишь в нато і розумуешь.. ти вийди з нато і пускай понти..
показати весь коментар
09.10.2022 11:42
+60
Идіть в дупу зі своїм замороженим конфліктом, Україні не треба мир, Україні треба повернути свої территорії.
показати весь коментар
09.10.2022 11:43
+53
Який добрий...
Заморозити конфлікт, щоб потім продовжити ще більший ?
показати весь коментар
09.10.2022 11:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
бери плавлений сирок,пляшечку боярки
запрошуй Ердогана та Фуйла
на перемовини
показати весь коментар
09.10.2022 12:54 Відповісти
«Гарантія миру: закопати сокиру війни разом із ворогом». © Станіслав Єжи Лец

показати весь коментар
09.10.2022 13:14 Відповісти
Румуни, киньте цього Диньку у вулик, бо він і вас продасть!
показати весь коментар
09.10.2022 13:18 Відповісти
У кого то подгорает
показати весь коментар
09.10.2022 13:20 Відповісти
а де ці випердиші були до 24 лютого
показати весь коментар
09.10.2022 13:25 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2022 13:28 Відповісти
Ще одне лайно вилізло🤮
показати весь коментар
09.10.2022 14:28 Відповісти
Еще один ********** агент выявился
показати весь коментар
09.10.2022 14:29 Відповісти
Просто дебил этот Министер Обороны.

Не знает истории и не примате реальность. Либо тупо куплен кремлем.
показати весь коментар
09.10.2022 14:31 Відповісти
хто б цьому Динку та вдарив у диньку
показати весь коментар
09.10.2022 14:45 Відповісти
Ну так їх спочатку примусити військовим шляхом треба до переговорів о денацифікаціі РФ.
показати весь коментар
09.10.2022 15:07 Відповісти
Динка,иди в жопу. Вместе со Светкой и Люськой.
показати весь коментар
09.10.2022 15:26 Відповісти
Оба на! Ще один приморожений обізвався, повноцінну війну за конфлікт вважає.
показати весь коментар
09.10.2022 16:08 Відповісти
Динку! Тобі сюди:

http://xn--80askzj.com.ua/
показати весь коментар
09.10.2022 16:42 Відповісти
Переговори їм. Не їх жеж обстрілюють. От самі хай йдуть на переговори чмошніки прихлєбатєлі.
показати весь коментар
09.10.2022 17:59 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 