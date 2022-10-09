Міністр оборони Румунії Динку: "Єдиним шансом на мир можуть бути переговори з Росією"

Міністр оборони Румунії Васіле Динку вважає, що переговори з Росією є єдиною можливістю досягнути миру в російсько-українській повномасштабній війні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на G4 Media, про це Динку заявив у суботу в ефірі румунського телеканалу Prima TV.

"Єдиним шансом на мир можуть бути переговори з Росією. Звичайно, це складні переговори", – зазначив він.

На думку глави румунського Міноборони, "країни світу, НАТО, США" повинні вести переговори про гарантії безпеки для України і про мир із Росією, оскільки "політичний клас в Україні на цей момент не може собі дозволити допустити несправедливу втрату території".

Динку вважає, що Росія має ресурси для продовження війни.

"В ідеалі було б досягти ситуації переговорів, навіть якщо це закінчиться замороженим конфліктом, переговори все одно принесли б більше користі, ніж те, що відбувається зараз, знищення людських життів, матеріальних цінностей", – пояснив він.

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