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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Російські військові 7 жовтня обстріляли колону цивільних авто на Херсонщині. Щонайменше п’ять осіб загинули, - поліція

колона

У п’ятницю, 7 жовтня, близько 8 ранку російські військові із невстановленого літака обстріляли колону цивільних авто. Вони стояли в черзі на понтонну переправу на лівий берег річки Дніпро біля Дар’ївського мосту на Херсонщині.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на пресофіцера поліції Херсонської області Андрія Кованого, Інформує Цензор.НЕТ

"Зі слів очевидців, люди почули звук літака в повітрі та побачили, як він при розвороті, зробив випуск снарядів. Внаслідок обстрілу відбулося пряме влучання невстановленого снаряда, ймовірно ракети, в мікроавтобус, де загинуло щонайменше п’ятеро людей та п’ятеро зазнали поранень", - каже пресофіцер поліції.

Інформація про остаточну кількість загиблих та постраждалих людей, пошкоджень цивільної інфраструктури та транспортних засобів встановлюється.    Поліція відкрила кримінальне провадження про порушення військовими РФ законів та звичаїв війни.

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Автор: 

обстріл (28316) Нацполіція (15142) росія (65007) Херсонська область (5721)


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Смерть русні!
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09.10.2022 11:46 Відповісти
орки пишуть в своїх пабліках, що це стріляли наші причому, з Хаймарсу. За літак в них ні слова.
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09.10.2022 11:48 Відповісти
А що ж вони ще можуть написати... для вати зійде
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09.10.2022 11:53 Відповісти
Ці кацапські варвари гірші нацистів ,що б ви виздихали разом з путіном.
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09.10.2022 11:50 Відповісти
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09.10.2022 12:35 Відповісти
У шизанутого ху@ла істерика - може лусне , падлюка , від люті 😡
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09.10.2022 12:49 Відповісти
Дарьевка это не через Днепр, а через Ингулец...
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09.10.2022 13:14 Відповісти
Дарьївський міст на стороні окупантів. Чи не так?
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09.10.2022 16:49 Відповісти
 
 