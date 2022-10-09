Російські військові 7 жовтня обстріляли колону цивільних авто на Херсонщині. Щонайменше п’ять осіб загинули, - поліція

У п’ятницю, 7 жовтня, близько 8 ранку російські військові із невстановленого літака обстріляли колону цивільних авто. Вони стояли в черзі на понтонну переправу на лівий берег річки Дніпро біля Дар’ївського мосту на Херсонщині.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на пресофіцера поліції Херсонської області Андрія Кованого, Інформує Цензор.НЕТ.

"Зі слів очевидців, люди почули звук літака в повітрі та побачили, як він при розвороті, зробив випуск снарядів. Внаслідок обстрілу відбулося пряме влучання невстановленого снаряда, ймовірно ракети, в мікроавтобус, де загинуло щонайменше п’ятеро людей та п’ятеро зазнали поранень", - каже пресофіцер поліції.

Інформація про остаточну кількість загиблих та постраждалих людей, пошкоджень цивільної інфраструктури та транспортних засобів встановлюється. Поліція відкрила кримінальне провадження про порушення військовими РФ законів та звичаїв війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захоплений на Херсонщині ворожий ЗРК "Тор-М2" передали силам ППО ОК "Південь". Він повністю готовий до роботи, - Бутусов. ВIДЕО