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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Серед російських окупантів на Луганщині вже є перші мобілізовані, які мають певний військовий досвід, - Гайдай

мобілізація,примусова

Окупанти створили в області спеціальні майданчики, де російські мобілізовані проходять підготовку.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Мобілізовані є, і якраз ті перші партії, вони відносно найбільш небезпечні. Вся ця нова орда, скільки б їх не було - 500 тисяч, 700 тисяч, мільйон наберуть - це все гарматне м'ясо, тому що це не злагоджені будуть війська між собою, вони не розуміються у військовій справі, і вони дуже будуть збільшувати кількість загиблих росіян. І та цифра у 60 тисяч, вона буде стрімко зростати", - сказав Гайдай.

Від мобілізованих, яких набирали по всім регіонам Росії, в першу чергу відокремлюють тих, хто має хоча б якесь уявлення про військову справу. Тож на поле бою їх відправляють в першу чергу. 

"На Луганщині вже є мобілізовані, більш того, ми знаємо, де вони проходять підготовку перед тим, як піти на фронт, і навіть такий майданчик є в Сєверодонецьку", - додав Гайдай.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "13 сентября прибыл в Миллерово, сдался в плен 25 сентября, воевал 12 дней", - розповідь мобілізованого росіянина слідчим СБУ. ВIДЕО

Автор: 

Сєверодонецьк (508) мобілізація (3040) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+22
"ми знаємо, де вони проходять підготовку перед тим, як піти на фронт, і навіть такий майданчик є в Сєверодонецьку"
-------
То ж побажаємо всім чмобікам, щоб Хаймарси допомогли швидше пройти підготовку, експрес тур до Кобзона так би мовити
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09.10.2022 12:17
+13
Головне щоб Хаймерс знав де вони знаходяться.
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09.10.2022 12:23
+12
Так для наших ВСУ до лампочки, имеют чмобики боевой опыт или нет. Кацапия закупила уйму мешков для трупов, и наши защитники с удовольствием их заполняют. Дохлыми кацапами.
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09.10.2022 12:20
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"ми знаємо, де вони проходять підготовку перед тим, як піти на фронт, і навіть такий майданчик є в Сєверодонецьку"
-------
То ж побажаємо всім чмобікам, щоб Хаймарси допомогли швидше пройти підготовку, експрес тур до Кобзона так би мовити
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09.10.2022 12:17 Відповісти
Що ти як голова обладміністрації зробив за 7 місяців? Ці твої сто відосиків в день з якимись міфічними відсотками , вже за@бали всіх більше ніж вечірні акуїтєльні шашличні історії від діда боневтіка.
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09.10.2022 12:18 Відповісти
А может ******* по том тренировочном майданчику?
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09.10.2022 12:18 Відповісти
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09.10.2022 15:17 Відповісти
Каждый Божий день Серёга Гайдай напоминает о себе, целое телеграфное агенство в одном лице
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09.10.2022 12:18 Відповісти
Надіюся, що вся ботва подоляцька зараз визволяє хоч де небудь, хоч сидячи в окопах під обстрілами

А ти де, в якому ермаковсько-зеленсько полку служиш?
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09.10.2022 14:58 Відповісти
Так для наших ВСУ до лампочки, имеют чмобики боевой опыт или нет. Кацапия закупила уйму мешков для трупов, и наши защитники с удовольствием их заполняют. Дохлыми кацапами.
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09.10.2022 12:20 Відповісти
Головне щоб Хаймерс знав де вони знаходяться.
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09.10.2022 12:23 Відповісти
Зато некоторые кондомы предлагают нам пойти на переговоры и заморозить конфликт пока рашисты обучат и вооружат всех етих 700тыс-миллион мобиков. А тогда будут говорить, что нам теперь нужно полностью капитулировать потому что против такой армии мы уже не выстоим.
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09.10.2022 12:26 Відповісти
Вражьих трупов за сутки в Украине набралось на целый батальон
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09.10.2022 12:48 Відповісти
Бити по лагерях, базах і єшелонах, де знаходяиться чмобики, в т.ч. і на терріторіїї мордора. карлік фактично допомогає нам знищувати русоскот.
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09.10.2022 12:51 Відповісти
То роз**ть їх, якщо знаєте, де ця наволоч.
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09.10.2022 13:00 Відповісти
На м'ясокомбінаті одна корова запитує іншу:

- Ти тут вперше?

- Ні, блін, удруге!
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09.10.2022 13:06 Відповісти
цей гайдай доповів оркам: ми знаємо - де ви тренуєте своїх мобіків. це вже зрада чи ще тупість?
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09.10.2022 13:22 Відповісти
то він оркам натякає,що треба "отріцательно "відійти
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09.10.2022 13:46 Відповісти
Щось Гайдай,все більше нагадує Таруту С.О.,і розмовами про то що все знає, і нескінченими розмоваи про все.От тільки б він не приготовив луганщину до здачі кацапам,як Тарута так організував оборону Донецька,що гіркін,з 2чи 3 тисячами недобитих в Слов*янську,захопив Донецьк без пострілів . Ніхто його до відповідальності-не притягував?Що не було можливості?
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09.10.2022 15:18 Відповісти
А Тарута військовий і командував обороной Донецька? Чи то був хтось інший?
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09.10.2022 22:33 Відповісти
 
 