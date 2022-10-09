Серед російських окупантів на Луганщині вже є перші мобілізовані, які мають певний військовий досвід, - Гайдай
Окупанти створили в області спеціальні майданчики, де російські мобілізовані проходять підготовку.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Мобілізовані є, і якраз ті перші партії, вони відносно найбільш небезпечні. Вся ця нова орда, скільки б їх не було - 500 тисяч, 700 тисяч, мільйон наберуть - це все гарматне м'ясо, тому що це не злагоджені будуть війська між собою, вони не розуміються у військовій справі, і вони дуже будуть збільшувати кількість загиблих росіян. І та цифра у 60 тисяч, вона буде стрімко зростати", - сказав Гайдай.
Від мобілізованих, яких набирали по всім регіонам Росії, в першу чергу відокремлюють тих, хто має хоча б якесь уявлення про військову справу. Тож на поле бою їх відправляють в першу чергу.
"На Луганщині вже є мобілізовані, більш того, ми знаємо, де вони проходять підготовку перед тим, як піти на фронт, і навіть такий майданчик є в Сєверодонецьку", - додав Гайдай.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
-------
То ж побажаємо всім чмобікам, щоб Хаймарси допомогли швидше пройти підготовку, експрес тур до Кобзона так би мовити
А ти де, в якому ермаковсько-зеленсько полку служиш?
- Ти тут вперше?
- Ні, блін, удруге!