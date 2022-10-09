Масований удар по Запоріжжю: випущено 6 ракет із літаків та близько 16 із ЗРК С-300
Уночі 9 жовтня російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю. Загинули мирні мешканці, зруйновано будинки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил ЗСУ.
Як зазначається, починаючи із 00.30 год 9 жовтня, виявлено шість бомбардувальників Ту-22М3, які працювали з аеродрому Рязань та сім Су-35 - з аеродрому Маринівка, Ростовської області.
"Удару по Запоріжжю було завдано із тимчасово окупованих територій - з районів Мелітополя та Бердянська. Випущено чотири крилаті ракети Х-22 (із Ту-22М3) та дві керовані авіаційні ракети Х-59 (із Су-35)", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними Командування Повітряних сил, противник завдав ракетного удару зенітними ракетами із ЗРК С-300. Було випущено близько 16 ракет по цивільній інфраструктурі міста та житлових кварталах.
Ще раз нагадуємо про підступність ворога та наголошуємо про дотримання правил безпеки під час оголошення повітряної тривоги, особливо у прифронтових регіонах. Пам’ятайте, засоби протиповітряної оборони, які є на озброєнні Збройних Сил України, спроможні збивати далеко не всі типи ракет, якими ворог б’є по мирних містах. Особливо це стосується ракет Х-22 , ракет комплексів "Іскандер" та С-300", - резюмується у повідомленні.
Як повідомлялось, росіяни випустили майже десяток ракет по Запоріжжю - зруйновано багатоповерхівку. За попередніми даними, щонайменше 12 осіб загинули внаслідок ворожого ракетного обстрілу Запоріжжя.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ми вас, виборців Зелі, будемо довбати за те, що вибрали тупого малороса, який шукав мир в очах Х.ла, поки ви не зрозумієте, що не можно вибирати покидька, який називає твою країною проституткою, і який дає концерти в стані ворогів!
Ви живі, і можете тут патякати як вам все це остогидло? А завдяки вам, і таким як ви, десятки тисяч людей вже мертві, а тисячі квадратних кілометрів України захоплено через Зе-зрадників! І Ви теж винні у їхній загибелі, як би ви від того не відхаращувались!
**** параша...нелюди...
тепер буде його нещадно обстрілювати.
туди треба добре пво поставити!
ПОКИ МИ НЕ ЗНИЩИМО ВСІ ВОЄННІ ЗАВОДИ НА ТЕРИТОРІЇ РОСІЇ - ОБСТРІЛИ НЕ ПРИПИНЯТЬСЯ.
росіяни, мабуть, вже по всім нашим військовим заводам удари нанесли.
Тримайтесь, люди.
С-300 ракеты нам нужны как ПВО и у нас даже такой модификации, наверное, нету. И сбить их на такой скорости сложно. А х-22 просрал Кучма за взятку и отдал их кацапам, шо-то я не вижу, чтобы его заставили за это заплатить. Но даже если у нас все есть, то тем, кто отдает команды, вообще плевать на Белгород или Ростов, хоть мы их снесем вместе с орками под ноль. Им срать на это. Пока у них не будет военного переворота и пока кавказцы не будут врываться на БМП и танках на Рублевку и другие элитные места, то они за всю войну не понесли потерь, ну совсем ничего не потеряли.
С-300 это прежде всего ракета ПВО, у нас их не особо много и ими сбивают крылатые ракеты типа Калибр и прочие, а также не дают вражеской тактическое и истребительное авиации залетать глубже линии фронта и использовать обычные бомбы, а не дорогие ракеты для ударов.
Далее... С-300 можно использовать по наземным обьектам, но они не точные, и бить ими можно только для террора гражданского населения, что и делают рашисты у которых этих ракет много.
Теперь ясно?
удобно сидеть в тёплом чане и изображать из себя сверхвоенного экспэрда.
Можно обвинять их в терроризме или еще как-то, но они это сделают и им за это ничего не будет, ну вообще ничего, жалкое осуждение и все. Такова реальность и поэтому нам исключительно важно прорезать кацапские самолеты и ракеты заранее, нанеся ущерб им на территории России, чтобы усложнить эту операцию.
Украинцы не чеченцы, сосияне такие тупые что не могут понять?