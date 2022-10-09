Масований удар по Запоріжжю: випущено 6 ракет із літаків та близько 16 із ЗРК С-300

Уночі 9 жовтня російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю. Загинули мирні мешканці, зруйновано будинки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил ЗСУ.

Як зазначається, починаючи із 00.30 год 9 жовтня, виявлено шість бомбардувальників Ту-22М3, які працювали з аеродрому Рязань та сім Су-35 - з аеродрому Маринівка, Ростовської області.

"Удару по Запоріжжю було завдано із тимчасово окупованих територій - з районів Мелітополя та Бердянська. Випущено чотири крилаті ракети Х-22 (із Ту-22М3) та дві керовані авіаційні ракети Х-59 (із Су-35)", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними Командування Повітряних сил, противник завдав ракетного удару зенітними ракетами із ЗРК С-300. Було випущено близько 16 ракет по цивільній інфраструктурі міста та житлових кварталах.

Ще раз нагадуємо про підступність ворога та наголошуємо про дотримання правил безпеки під час оголошення повітряної тривоги, особливо у прифронтових регіонах. Пам’ятайте, засоби протиповітряної оборони, які є на озброєнні Збройних Сил України, спроможні збивати далеко не всі типи ракет, якими ворог б’є по мирних містах. Особливо це стосується ракет Х-22 , ракет комплексів "Іскандер" та С-300", - резюмується у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілу росіянами Запоріжжя: СБУ відкрила провадження. ФОТОрепортаж

Як повідомлялось, росіяни випустили майже десяток ракет по Запоріжжю - зруйновано багатоповерхівку. За попередніми даними, щонайменше 12 осіб загинули внаслідок ворожого ракетного обстрілу Запоріжжя.