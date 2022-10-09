УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8072 відвідувача онлайн
Новини Війна
8 769 50

Масований удар по Запоріжжю: випущено 6 ракет із літаків та близько 16 із ЗРК С-300

запоріжжя

Уночі 9 жовтня російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю. Загинули мирні мешканці, зруйновано будинки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил ЗСУ.

Як зазначається, починаючи із 00.30 год 9 жовтня, виявлено шість бомбардувальників Ту-22М3, які працювали з аеродрому Рязань та сім Су-35 - з аеродрому Маринівка, Ростовської області.

"Удару по Запоріжжю було завдано із тимчасово окупованих територій - з районів Мелітополя та Бердянська. Випущено чотири крилаті ракети Х-22 (із Ту-22М3) та дві керовані авіаційні ракети Х-59 (із Су-35)", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними Командування Повітряних сил, противник завдав ракетного удару зенітними ракетами із ЗРК С-300. Було випущено близько 16 ракет по цивільній інфраструктурі міста та житлових кварталах.

Ще раз нагадуємо про підступність ворога та наголошуємо про дотримання правил безпеки під час оголошення повітряної тривоги, особливо у прифронтових регіонах. Пам’ятайте, засоби протиповітряної оборони, які є на озброєнні Збройних Сил України, спроможні збивати далеко не всі типи ракет, якими ворог б’є по мирних містах. Особливо це стосується ракет Х-22 , ракет комплексів "Іскандер" та С-300", - резюмується у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілу росіянами Запоріжжя: СБУ відкрила провадження. ФОТОрепортаж

Як повідомлялось, росіяни випустили майже десяток ракет по Запоріжжю - зруйновано багатоповерхівку. За попередніми даними, щонайменше 12 осіб загинули внаслідок ворожого ракетного обстрілу Запоріжжя.

Автор: 

Запоріжжя (2262) крилаті ракети (1071) обстріл (28316) ракети (4014) Повітряні сили (2613)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+26
Это не прекратится пока мы не получим дальнобойные системы и не начнем утюжить базы и аэродромы рашистов в глубоком ихнем тылу, чего они так боятся
показати весь коментар
09.10.2022 12:21
+22
Це вони так за міст мстяться. Шкода що ми не можемо так само масово влупити по військових базах на кацапії. Бо наші ракети в асфальті...
показати весь коментар
09.10.2022 12:23
+22
А були би "сапсани" а не асфальт то могли би відповісти ворогу ударом на удар.
показати весь коментар
09.10.2022 12:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вже подумав, що другий за сьогодні
показати весь коментар
09.10.2022 12:21 Відповісти
Это не прекратится пока мы не получим дальнобойные системы и не начнем утюжить базы и аэродромы рашистов в глубоком ихнем тылу, чего они так боятся
показати весь коментар
09.10.2022 12:21 Відповісти
Від найсхіднішого міста України до кацапської рязані 713 км. Невпевнений, що у союзників взагалі є ракети чи снаряди такої дальності ...
показати весь коментар
09.10.2022 13:08 Відповісти
Томагавки літають майже 2500 км
показати весь коментар
09.10.2022 15:37 Відповісти
Томагавки тільки морського базування.Колись були наземні комплекси Грифон з ракетами Томагавк,але їх давно познімали з озброєння.
показати весь коментар
09.10.2022 16:45 Відповісти
Наскільки просунулася програма наземного запуску комплексу Typhon ,з якого також можна буде застосовувати й інші ракети класу "поверхня-поверхня", зокрема й гіперзвукові,в тому числі і Томагавки важко щось сказати,але така система запуску в США якийсь час розробляється, а може й протестована???
показати весь коментар
09.10.2022 19:30 Відповісти
Такого комплексу немає на озброєння.Його ніхто нам не передасть для тестування.А через років 10,їх вже буде достатньо і може тоді його можна буде закупити,чи розмістити в нас,якщо ми будемо в НАТО.
показати весь коментар
09.10.2022 19:37 Відповісти
Комплекс MRC ( Typhon ) створюється під керівництвом Управління армії США з прискорених можливостей ,та швидких технологій. Відомо, що у листопаді 2020 року корпорація Lockheed Martin отримала контракт на суму 339,319 млн доларів на створення та випробування прототипу наземної батареї MRC з ракетами Tomahawk і SM-6. мова іде про тестування в США.Комплекс Typhon в Армії США має стати проміжною ланкою за дальністю між перспективним ОТРК від Lockheed Martin https://defence-ua.com/weapon_and_tech/armija_ssha_lishe_v_2023_rotsi_otrimaje_taktichnu_raketu_prsm_dalnist_pusku_perevischit_1000_kilometriv-4934.html PrSM (Precision Strike Missile) з дальністю 499-550 км та перспективним наземним гіперзвуковим ракетним комплексом середньої дальності https://defence-ua.com/weapon_and_tech/koshmar_dlja_kitaju_v_ssha_rozkrili_dalnist_giperzvukovoji_raketi_lrhw-3694.html LRHW (Long Range Hypersonic Weapon) із заявленою дальністю більш як 2775 км.
показати весь коментар
09.10.2022 19:43 Відповісти
Ну так він почне поступати в армію,тільки в 2023 році.США колись відмовились від таких комплексів,бо особисто їм вони не були потрібні.
показати весь коментар
09.10.2022 19:47 Відповісти
Багато аеродромів набагато ближче розташовано.Таких цілей десятки.
показати весь коментар
09.10.2022 16:42 Відповісти
Єто будет до тех пор пока ермаков терпит бьідло.
показати весь коментар
09.10.2022 18:09 Відповісти
Мікрорайон на краю міста. І туди вдарили, потвори кацапські.
показати весь коментар
09.10.2022 12:23 Відповісти
Це вони так за міст мстяться. Шкода що ми не можемо так само масово влупити по військових базах на кацапії. Бо наші ракети в асфальті...
показати весь коментар
09.10.2022 12:23 Відповісти
Бубачка закидє їх асфальтом. Асфальтувальник куєв.
показати весь коментар
09.10.2022 12:26 Відповісти
Як ви за*бали оцим асфальтом,оцим злорадством.Таке,наче сайт казапський,де Зеленського обзивають і гидять.
показати весь коментар
09.10.2022 12:45 Відповісти
То что на кануне войны зеленский видосики на Букавели снимал для вас норм, он должен был готовиться к войне, строить бомбоубежеща, но все деньги закатали в асфальт, это на его совести тысячи смертей и украинцы имеют моральное право каждый день ему напоминать чем Зеля занимался на кануне войны и о том почему юг Украины был захвачен за два дня
показати весь коментар
09.10.2022 13:37 Відповісти
Бомбосховища не будуються за декілька днів чи місяців-їх проектують та будують разом з будівлями. Ті "бомбосховища", які нашвидкоруч кладуть із бетонних блоків-захищають тільки від осколків, а не від прямого влучання снаряду чи ракети. І розраховані вони на пару десятків людей, а не тисячі. Щодо того, на чиїй совісті життя тисяч українців-то згадайте, хто обстрілює наші міста. Особиста неприязнь до чинного президента-то ваша особиста справа. А от спражвній вбивця-не він.
показати весь коментар
09.10.2022 14:20 Відповісти
Задолбали .... Виноват бубочка- распяяяять... Думаешь поможет? Если б не Зеленского избрали в 2019 году, а любого самого патриотичного, никто не поверит что у нас бы было ПВО в каждом городе, куча самолётов с бомбами, установки для обстрелов на 500 км в достаточном количестве, куча танков и арт систем. Это просто не реально и не возможно ни самим разработать изготовить и испытать, ни тем более купить у других стран, просто потому что никто б не продал. Это все понимают и платят тут эту фигню. Цель одна посеять зраду и ненависть к нынешней власти. Вы просто кремлевские боты! Посему накуй
показати весь коментар
09.10.2022 14:26 Відповісти
Це ми ще не починали!

Ми вас, виборців Зелі, будемо довбати за те, що вибрали тупого малороса, який шукав мир в очах Х.ла, поки ви не зрозумієте, що не можно вибирати покидька, який називає твою країною проституткою, і який дає концерти в стані ворогів!

Ви живі, і можете тут патякати як вам все це остогидло? А завдяки вам, і таким як ви, десятки тисяч людей вже мертві, а тисячі квадратних кілометрів України захоплено через Зе-зрадників! І Ви теж винні у їхній загибелі, як би ви від того не відхаращувались!
показати весь коментар
09.10.2022 15:27 Відповісти
Ти три роки слухав перед виборами "зелене квартальне злорадство і єхидні жарти,частушки і всяку муйню про Україну її звичаї ,культуру народ нічого не за..бувало?А це всього навсього був кацапський " зелений квартал" на якому огаджували .висміювали Україну і її народ
показати весь коментар
09.10.2022 15:43 Відповісти
За 7,5міс вже можна ж було щось важке і потужне зробити, чи единий марафон - це найпотужніше на що зелені спроможні?
показати весь коментар
09.10.2022 12:55 Відповісти
А були би "сапсани" а не асфальт то могли би відповісти ворогу ударом на удар.
показати весь коментар
09.10.2022 12:23 Відповісти
Лошари сказали хуже нібудіт, хоть паржом.
показати весь коментар
09.10.2022 12:28 Відповісти
Сапсан тільки у минулому році остаточно випробували (й то-не підтверджено) . Його б не встигли "наштампувати" до війни. А потім усі оборонні підприємства кацапи своїми ракетами знищили ще у перші неділі війни.
показати весь коментар
09.10.2022 14:24 Відповісти
правило двох стін... або біля ліфту чи на першому поверсі... в цих випадках безсиле... бо знесло декілька поверхів... також сумнівним було б перебування в підвалі дому... бо це просто підвал, не сховище... мишоловка ...
**** параша...нелюди...
показати весь коментар
09.10.2022 12:27 Відповісти
У знайомих будинок був поруч. Винесло двері і вікна. Зібрали документи і подались на Київ.
показати весь коментар
09.10.2022 12:30 Відповісти
То збивати потрібно не ракети, а літаки та атакувати аєродроми, можна і тими дронами, що у нас є. Коли вже ми отримаємо далекобійну зброю і ППО ?
показати весь коментар
09.10.2022 12:48 Відповісти
Генерал Залужный был прав как профессионал когда просил паритетное оружие. Не сможем адекватно давать сдачи получим общий Мариуполь
показати весь коментар
09.10.2022 12:57 Відповісти
Путін же ж Запоріжжя включив в состав росії.

тепер буде його нещадно обстрілювати.

туди треба добре пво поставити!
показати весь коментар
09.10.2022 13:02 Відповісти
РОСІЯ КОЖЕН ДЕНЬ ВИРОБЛЯЄ ПОВНО РАКЕТ!

ПОКИ МИ НЕ ЗНИЩИМО ВСІ ВОЄННІ ЗАВОДИ НА ТЕРИТОРІЇ РОСІЇ - ОБСТРІЛИ НЕ ПРИПИНЯТЬСЯ.

росіяни, мабуть, вже по всім нашим військовим заводам удари нанесли.
показати весь коментар
09.10.2022 13:04 Відповісти
Ну все ясно, ***** ж призначило чергового керівника мародерських "військ", зараз два тижні буде "паказивать рєзультат". Оскільки показати на полі бою гниди нічого не здатні, то будуть кошмарить цивільних своїми обісраними ракетами, гніди.
Тримайтесь, люди.
показати весь коментар
09.10.2022 13:13 Відповісти
У меня в Днепре сначала идут "прилёты" , а секунд через сорок включается сирена . О каких мерах безопасности идёт речь ?
показати весь коментар
09.10.2022 13:14 Відповісти
это если х-22 или Искандеры, а вот хваленые Калибры и старые модификации Х ПВО сбивает уверенно
показати весь коментар
09.10.2022 13:18 Відповісти
У нас же є теж ракети С-300 , чому ж нема адекватної відрповіді ...
показати весь коментар
09.10.2022 13:15 Відповісти
Куском асфальта и шампуром уже запустили по тому, кто в этом виноват (а сидят они на московских особняках прямо сейчас, где-то 450км минимум от нас до них). Результат, наверное, не очень успешный.

С-300 ракеты нам нужны как ПВО и у нас даже такой модификации, наверное, нету. И сбить их на такой скорости сложно. А х-22 просрал Кучма за взятку и отдал их кацапам, шо-то я не вижу, чтобы его заставили за это заплатить. Но даже если у нас все есть, то тем, кто отдает команды, вообще плевать на Белгород или Ростов, хоть мы их снесем вместе с орками под ноль. Им срать на это. Пока у них не будет военного переворота и пока кавказцы не будут врываться на БМП и танках на Рублевку и другие элитные места, то они за всю войну не понесли потерь, ну совсем ничего не потеряли.
показати весь коментар
09.10.2022 13:21 Відповісти
В Польше спокойно всё ?
показати весь коментар
09.10.2022 16:04 Відповісти
ох ты и чудила... 228 день войны, еще не разобрался?
С-300 это прежде всего ракета ПВО, у нас их не особо много и ими сбивают крылатые ракеты типа Калибр и прочие, а также не дают вражеской тактическое и истребительное авиации залетать глубже линии фронта и использовать обычные бомбы, а не дорогие ракеты для ударов.
Далее... С-300 можно использовать по наземным обьектам, но они не точные, и бить ими можно только для террора гражданского населения, что и делают рашисты у которых этих ракет много.
Теперь ясно?
показати весь коментар
09.10.2022 13:21 Відповісти
Им не нужен твой ответ у них другая цель просто бан и в спам их
показати весь коментар
09.10.2022 14:29 Відповісти
та и твой высер тут нах никому не нужен.. Как там в Польше , не дождит ?
показати весь коментар
09.10.2022 16:15 Відповісти
Объясни это харьковчанам, николаевцам, запорожцам , чудила ...
удобно сидеть в тёплом чане и изображать из себя сверхвоенного экспэрда.
показати весь коментар
09.10.2022 16:14 Відповісти
Могу сказать заранее, какая будет еще атака: кацапы будут запускать гражданские самолеты (боинг, эйрбас, илы, тушки) как воздушный таран зданий, а в самолетах будет химическое оружие в бочках в том числе (или зажигательное, фугасное). При этом ЭПР самолета огромный и сбивается он надежно, но это будет массово, будет в сочетании с другими атаки, будет в сочетании с агентурной работой по атаке ПВО с земли. Пилоты самолетов могут сидеть внутри, могут выпрыгнуть, может будет автопилот - это вообще не важно, найдут способ посадить пилота на работу, угрожая его семье и дав его семье денег, если атака будет успешной. Это не проблема вообще.

Можно обвинять их в терроризме или еще как-то, но они это сделают и им за это ничего не будет, ну вообще ничего, жалкое осуждение и все. Такова реальность и поэтому нам исключительно важно прорезать кацапские самолеты и ракеты заранее, нанеся ущерб им на территории России, чтобы усложнить эту операцию.
показати весь коментар
09.10.2022 13:17 Відповісти
Оце так прогноз. Пілоти-камікадзе напевно ще й "путін акбар !" будуть вигукувати перед тараном ?
показати весь коментар
09.10.2022 13:31 Відповісти
Пквно не в тему ,бо людей повбивало,поранило,позбавило майна.Але ,який відсоток цих людей були фанатами руского міра,аднакласнікав,в кантактє?Склільки з них жили життям москальського шоубізнесу та новинами московської політики?Скільки з них насміхалися та всіляко сторонилися всього українського?Особисто знаю людей з Запоріжжя((Ватани,внєпалітікі,мисрасієй,русічі,адіннарод....За таких проливають на фронті справжні козаки з Запоріжжя,а ці й далі ждалі "када ета всьо закончітса"((Хоч чим це мало закінчи тися для них,вони в голос не казали((Прокиньтеся.
показати весь коментар
09.10.2022 13:22 Відповісти
Для чого цей висер???
показати весь коментар
09.10.2022 14:20 Відповісти
Це правда! Вони сьогодні перекрили дорогу тому що їх не пропускають на окуповону частину, тут приїхали скупились отримали виплати, ********* як гарно жити в рузькам мире в мелітопале, і нема чого бояться все карашо. А тепер їдемо до себе додому, а як що десь їх обстріляють в сірій зоні то кляте ЗСУ....
показати весь коментар
09.10.2022 14:34 Відповісти
Це факт. Доречний чи ні, але факт. Я не бот. Я пишу з особистих переконань, а також досвіду.
показати весь коментар
09.10.2022 17:56 Відповісти
ви зараз в Запоріжжі ?
показати весь коментар
09.10.2022 16:20 Відповісти
Логики нет в этом, сосиян ненавидят все. Они продолжают убивать мирных людей, каждый кто выжил из наших и кто потерял близких будет как минимум ненавидеть, как в среднем мстить а макс будет убивать кодло сосийское. Какой смысл? Орки проиграли уже, это очевидно.
Украинцы не чеченцы, сосияне такие тупые что не могут понять?
показати весь коментар
09.10.2022 15:40 Відповісти
 
 