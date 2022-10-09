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Українська ППО збила над морем дрон-камікадзе "Shahed-136", яким окупанти намагалися атакувати Одесу, - Братчук

ппо

Сьогодні близько 11:30 окупанти намагалися атакувати Одесу дроном-камікадзе "Shahed-136".

Про це повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 11:30 росіяни намагалися атакувати Одесу дроном-камікадзе типу "Shahed-136".

Сили української ППО збили його над морем", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованій Голій Пристані знищено склад БК росіян, - Братчук

Автор: 

Одеса (5438) ППО (3165) дрони (4650) Братчук Сергій (145)


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Над Одесой небо захищене задовільно. Хотілося б, щоб по всієї країні так((
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09.10.2022 12:40 Відповісти
В Одессе быстро научились.
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09.10.2022 12:41 Відповісти
Одесса, научите Запорожье работать с ПВО. Почему у вас всё сбивается, а у них всё прилетает?
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09.10.2022 12:44 Відповісти
А їх коридори смерті....грабунок гуманітарної допомоги,
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09.10.2022 12:46 Відповісти
Є різниця - збити мотопед, чи ракету ППО!

В нас взагалі немає протиракетної оборони, те, що такий відсоток ракет таки збивають - це виключно завдяки професіоналізму наших воїнів.

А Ви спитайте себе як там справа про контрабанду клістронів з росії для наших ППО-шних радарів!
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09.10.2022 15:33 Відповісти
Как показывает практика мопеды сбивают реже. Точнее сбивали реже, но сделали выводы и теперь сбивают почти всё что летит. А в Запорожье как прилетало так и прилетает.
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09.10.2022 16:47 Відповісти
в Одессе ПВО намного проще работать. Над морем все обьекты сияют на радарах как новогодние огни. В других городах складки местности сильно затрудняют своевременное обнаружение.
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09.10.2022 12:44 Відповісти
Такое впечатление, что парашники пускают эти мопеды, чтобы засечь расположение наших ПВО. Были уже несколько пусков ракет ПВО почти из одного и того же места (откуда- не скажу). Ребята, поменяйте его как можно быстрее.
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09.10.2022 13:00 Відповісти
 
 