Українська ППО збила над морем дрон-камікадзе "Shahed-136", яким окупанти намагалися атакувати Одесу, - Братчук

Сьогодні близько 11:30 окупанти намагалися атакувати Одесу дроном-камікадзе "Shahed-136".

Про це повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 11:30 росіяни намагалися атакувати Одесу дроном-камікадзе типу "Shahed-136".



Сили української ППО збили його над морем", - йдеться в повідомленні.

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