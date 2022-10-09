Українська ППО збила над морем дрон-камікадзе "Shahed-136", яким окупанти намагалися атакувати Одесу, - Братчук
Сьогодні близько 11:30 окупанти намагалися атакувати Одесу дроном-камікадзе "Shahed-136".
Про це повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько 11:30 росіяни намагалися атакувати Одесу дроном-камікадзе типу "Shahed-136".
Сили української ППО збили його над морем", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В нас взагалі немає протиракетної оборони, те, що такий відсоток ракет таки збивають - це виключно завдяки професіоналізму наших воїнів.
А Ви спитайте себе як там справа про контрабанду клістронів з росії для наших ППО-шних радарів!