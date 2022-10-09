Україна потребує більше сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів прискорити постачання Україні засобів протиповітряної та протиракетної оборони після ракетного удару по Запоріжжю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Дмитра Кулеби.

"Росія продовжує ракетний терор проти Запоріжжя. За ніч 12 ударів по житлових будинках, щонайменше 12 убитих і ще більше поранених. Україна потребує більше сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони, щоб рятувати невинні життя. Закликаю партнерів прискорити поставки", - написав міністр закордонних справ.

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