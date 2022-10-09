Україна потребує більше сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів прискорити постачання Україні засобів протиповітряної та протиракетної оборони після ракетного удару по Запоріжжю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Дмитра Кулеби.
"Росія продовжує ракетний терор проти Запоріжжя. За ніч 12 ударів по житлових будинках, щонайменше 12 убитих і ще більше поранених. Україна потребує більше сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони, щоб рятувати невинні життя. Закликаю партнерів прискорити поставки", - написав міністр закордонних справ.
Топ коментарі
+7 Сергей Гусаченко #510887
показати весь коментар09.10.2022 13:02
+6 Алекс Мышкевич
показати весь коментар09.10.2022 13:04
+6 Сергей Гусаченко #510887
показати весь коментар09.10.2022 13:07
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Треба зброя така ,щоб гнати і гнати мерзену рашістську заразу, поки ця гидота не прийшла до домівок толлерастів.Треття світова вже почалася і саме через те ,що Европа боїться провокувати кремлівського карлика і його населення -людожерів.
Дайте зброю,і не треба кричати що дали якщо боїтеся, ми потурбуємося щоб горіла земля під ногами катів, і щоб тільки здогадувалися від якої зброї вони утилизуються.
що, вже геть усі дороги заасвальтували ?
а як оце:
Проєкти зенітно- ракетних комплексів від ДержККБ "ЛУЧ"
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/projekti_zenitno_raketnih_kompleksiv_vid_derzhkkb_luch-444.html
ЗЄля профінансував:
А как красиво нафуй всех посылали...
В асфальт ракети закатав.
"Заславши" Скумбрію на Мальту
Гаврило Боневтiком став!
Гаврило був "Герой асфальту"
Та підготовку до війни він про... втикав.
Проте попав на перші шпальта
І МАЧОм Гавріілом став!
Каждый миллион долларов, вложенных в эту "ПВО", окупится в сотни раз лучше, чем пытаться сбивать ракетами кацапские скоростные и опасные штучки на излете в пикировании на цель. У нас на России до войны жило 3 млн человек нашей национальности, еще 1-1.5 млн беженцев, еще есть либералы и кавказцы. Все готовы за деньги работать, начать, например, с 10 ударов топором по голове с сзади на какого-то работника ракетного завода. Но не за бесплатно, люди хотят деньги как награду и деньги на вспомогательные вещи типа аренды автомобиля и операций в другом городе, чтобы не нашли по горячим следам. Вот сюда надо направлять финансирование "ПВО". На данный момент нигде нету системы заказов "Охотники за головами", где будут расценки на каждую цель от полицейского и фсбшника до доктора наук, деньги можно получить в крипте или другими способами, предоставив фото или видео самого процесса ликвидации, ну и конечно желательно договоренности с рядом стран, куда можно выехать и получить сразу ВНЖ, имея на руках доказательство ликвидации врага, биоцели или оборудования. И ключевой элемент успеха здесь заключается в том, что палач и жертва друг друга не будут знать, человек просто будет с пистолетом гулять по городу и смотреть, кого бы пристрелить (за плату соответствующую), найдет случайную цель, сделает дело, эвакуируется из города и хрен его кто найдет, нету же мотива как такового. Приехал к границе, сдался погранцам Финляндии или Казахстана, показал доказательства такие-то по таким-то соглашениям и легко попал в страну, наслаждаешься жизнью с деньгами за хорошую работу. Так повторяется 10000 раз и кацапы остаются без ракет и без самолетов, цена вопроса даже дешевле миллиарда долларов с учетом небольшой отдачи от диверсий, но при условии, что наши же люди не разворуют выделенные им средства, устроив бумагомарание как они всегда делали, когда хотели украсть деньги.
Чума на вас, блаЗЄнські виродки.