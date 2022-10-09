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Новини Агресія Росії проти України
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Україна потребує більше сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони, - Кулеба

ппо

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів прискорити постачання Україні засобів протиповітряної та протиракетної оборони після ракетного удару по Запоріжжю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Дмитра Кулеби

"Росія продовжує ракетний терор проти Запоріжжя. За ніч 12 ударів по житлових будинках, щонайменше 12 убитих і ще більше поранених. Україна потребує більше сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони, щоб рятувати невинні життя. Закликаю партнерів прискорити поставки", - написав міністр закордонних справ. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українська ППО збила над морем дрон-камікадзе "Shahed-136", яким окупанти намагалися атакувати Одесу, - Братчук

Автор: 

Запоріжжя (2262) зброя (7443) ППО (3165) ПРО (68) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+7
А зеленский НАТО нафуй постоянно посылал... А теперь как на пожаре: и фуй насос?
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09.10.2022 13:02
+6
невже ?
що, вже геть усі дороги заасвальтували ?
а як оце:

Проєкти зенітно- ракетних комплексів від ДержККБ "ЛУЧ"
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/projekti_zenitno_raketnih_kompleksiv_vid_derzhkkb_luch-444.html
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09.10.2022 13:04
+6
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2019/11/28/7103581/ https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2019/11/28/7103581/


А как красиво нафуй всех посылали...
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09.10.2022 13:07
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Кулеба нарешті з Африки повернувся!
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09.10.2022 12:55 Відповісти
Луки и копья не годятся, но спасибо за предложение.
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09.10.2022 13:02 Відповісти
коли таке коїться як у Запоріжжі ,я дивуюся що про ракетну допомогу треба ще говорити,вона повина бути вже учора! Україна воює за вас ,Европа, воює не тільки за своє а і за ваші спокійні ночі!Як вам спиться коли гинуть цілими родинами цівільні люди в Україні,діточки маленькі,стареча,що навіть до укриття не взмозі добігти?!!!!
Треба зброя така ,щоб гнати і гнати мерзену рашістську заразу, поки ця гидота не прийшла до домівок толлерастів.Треття світова вже почалася і саме через те ,що Европа боїться провокувати кремлівського карлика і його населення -людожерів.
Дайте зброю,і не треба кричати що дали якщо боїтеся, ми потурбуємося щоб горіла земля під ногами катів, і щоб тільки здогадувалися від якої зброї вони утилизуються.
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09.10.2022 13:01 Відповісти
*****,досить цієї *****,що Україна воює там за когось,Україна ВОЮЄ ТІЛЬКИ ЗА СЕБЕ,бо ***** заходу не загрожує,і тому заходу ГЛИБОКО *****,на всі ці крики,як притисне то вони кацапів і самі розмажуть,чи є долбойоби які вірять в десант кацапів в Німеччині,де тільки військ США майже сто тисяч?
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10.10.2022 04:20 Відповісти
А зеленский НАТО нафуй постоянно посылал... А теперь как на пожаре: и фуй насос?
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09.10.2022 13:02 Відповісти
невже ?
що, вже геть усі дороги заасвальтували ?
а як оце:

Проєкти зенітно- ракетних комплексів від ДержККБ "ЛУЧ"
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/projekti_zenitno_raketnih_kompleksiv_vid_derzhkkb_luch-444.html
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09.10.2022 13:04 Відповісти
стаття від 01 квітня 2020

ЗЄля профінансував:

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09.10.2022 13:20 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2019/11/28/7103581/ https://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2019/11/28/7103581/


А как красиво нафуй всех посылали...
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09.10.2022 13:07 Відповісти
Гаврило був "Герой асфальту"
В асфальт ракети закатав.
"Заславши" Скумбрію на Мальту
Гаврило Боневтiком став!

Гаврило був "Герой асфальту"
Та підготовку до війни він про... втикав.
Проте попав на перші шпальта
І МАЧОм Гавріілом став!
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09.10.2022 13:09 Відповісти
Лучшая противоракетная оборона - это ворвавшийся грузовик или ДРГ с РПГшками штук 20 выстрелов, которые ворвались на кацапский аэродром с помоечной охраной, где все тушки стоят в ряд как самые сладкие мишени, просто щелкай одну за другой по ветру, чтобы огонь сжег остальные. И также это диверсия на складе хранения ракет, диверсия на заводе Калибр (группа заводов штук 15, которые одновременно нужны для ракеты и которые в единственном числе многие производят запчасти) и Искандер, ну и которые обслуживают самолеты. Точнее, сам завод ничего не обслуживает, завод это просто здание с оборудованием, а обслуживают всегда люди и станки/роботы, на которых работают люди, так что вариант с ликвидацией персонала и их руководителей более предпочтителен.

Каждый миллион долларов, вложенных в эту "ПВО", окупится в сотни раз лучше, чем пытаться сбивать ракетами кацапские скоростные и опасные штучки на излете в пикировании на цель. У нас на России до войны жило 3 млн человек нашей национальности, еще 1-1.5 млн беженцев, еще есть либералы и кавказцы. Все готовы за деньги работать, начать, например, с 10 ударов топором по голове с сзади на какого-то работника ракетного завода. Но не за бесплатно, люди хотят деньги как награду и деньги на вспомогательные вещи типа аренды автомобиля и операций в другом городе, чтобы не нашли по горячим следам. Вот сюда надо направлять финансирование "ПВО". На данный момент нигде нету системы заказов "Охотники за головами", где будут расценки на каждую цель от полицейского и фсбшника до доктора наук, деньги можно получить в крипте или другими способами, предоставив фото или видео самого процесса ликвидации, ну и конечно желательно договоренности с рядом стран, куда можно выехать и получить сразу ВНЖ, имея на руках доказательство ликвидации врага, биоцели или оборудования. И ключевой элемент успеха здесь заключается в том, что палач и жертва друг друга не будут знать, человек просто будет с пистолетом гулять по городу и смотреть, кого бы пристрелить (за плату соответствующую), найдет случайную цель, сделает дело, эвакуируется из города и хрен его кто найдет, нету же мотива как такового. Приехал к границе, сдался погранцам Финляндии или Казахстана, показал доказательства такие-то по таким-то соглашениям и легко попал в страну, наслаждаешься жизнью с деньгами за хорошую работу. Так повторяется 10000 раз и кацапы остаются без ракет и без самолетов, цена вопроса даже дешевле миллиарда долларов с учетом небольшой отдачи от диверсий, но при условии, что наши же люди не разворуют выделенные им средства, устроив бумагомарание как они всегда делали, когда хотели украсть деньги.
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09.10.2022 13:12 Відповісти
Щоб збивати с-300 та X-22 треба на Запоріжжя ЗРК Patriot - 9 млрд доларів за 36 пускових по 4 ракети, тому навряд, що нам їх дадуть на одне місто. Навіть якщо по мінімуму, щоб збити всі 22 ракети, це треба точно 44 протиракети. Відповідно приблизно 12 пускових з радарами, а це 3-4 млрд доларів тільки на ЗРК. Наче не так і багато, але це 120-160 млрд грн, стільки до війни на армію не витрачали, на всю, на рік.
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09.10.2022 13:12 Відповісти
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09.10.2022 13:16 Відповісти
Украине нужны не просто ПВО и ПРО, а нужно аккумулировать промышленность США, чтобы модернизировать ПВО и ПРО, потому что они устарели!
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09.10.2022 14:01 Відповісти
...і тому в бюджеті на 2023р. пердбачено 90 мільярдів гривень на "велике_крадівництво"... Дуже логічно.
Чума на вас, блаЗЄнські виродки.
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09.10.2022 14:38 Відповісти
Де ще у світі знайти таку лицемірну і підлу владу,котра перед війною,перед загрозою повномасштабної війни ,ставить президенту США запитання"Чому ми не в НАТО?" асвальтуючи дороги ,а не озброюючи армію до стандартів НАТО, або агітує всю ВЗРаду,щоб не голосувала за звернення до конгресу США, про надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО,як це свого часу робив кулєба????
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09.10.2022 15:27 Відповісти
 
 