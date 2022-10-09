Росія від початку року витратила на охорону Керченського мосту понад 2 млрд рублів, - BBC

Федеральні структури Росії уклали держконтракти на забезпечення безпеки Керченського мосту у 2022 році на суму понад 2 мільярди рублів.

Відповідні підрахунки зробила російська редакція BBC, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, Управління відомчої охорони Мінтрансу Росії до кінця липня 2022 року отримувало за держконтрактами на охорону мосту приблизно 53 млн рублів на місяць. У серпні контракт подорожчав до 66,85 млн рублів. Загалом охорона автомобільної частини мосту у 2022 році має коштувати бюджету орієнтовно 700 млн рублів.

Те ж відомство у квітні 2022 року отримало держконтракт на 617,9 млн рублів на дооснащення мосту "технічними засобами забезпечення транспортної безпеки". Майже третину цієї суми - 197 млн ​​рублів - підрядник уже отримав, але поки що розробив лише робочу документацію для цього проєкту всього на 17 млн ​​рублів.

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За охорону залізничної складової мосту відповідає південна філія підприємства "Відомча охорона залізничного транспорту рф". Держконтракт на ці послуги у 2022 році коштує 937 млн ​​рублів. А після вторгнення в Україну організація отримала додатково 70 млн рублів на утримання систем безпеки залізничної складової мосту.

У контракті на охорону залізничного мосту прямо зазначено, що охоронятися має і "підмостовий простір", і підходи до мосту.

У контракті на охорону автомобільного мосту є пункт про те, що стрільці з груп швидкого реагування повинні дислокуватися зокрема в аркових прольотах, технологічних тунелях і технологічних воротах біля опор мосту.

Нагадаємо, міст через Керченську протоку відкрили у травні 2018 року. У грудні 2019-го Росія запустила ним залізничне сполучення, після чого США запровадили додаткові санкції.

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Вранці 8 жовтня на Кримському мосту палала сильна пожежа. Рух мостом перекрили, але згодом відновили.

Окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.