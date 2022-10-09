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Росія від початку року витратила на охорону Керченського мосту понад 2 млрд рублів, - BBC

мост,керченский

Федеральні структури Росії уклали держконтракти на забезпечення безпеки Керченського мосту у 2022 році на суму понад 2 мільярди рублів.

Відповідні підрахунки зробила російська редакція BBC, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, Управління відомчої охорони Мінтрансу Росії до кінця липня 2022 року отримувало за держконтрактами на охорону мосту приблизно 53 млн рублів на місяць. У серпні контракт подорожчав до 66,85 млн рублів. Загалом охорона автомобільної частини мосту у 2022 році має коштувати бюджету орієнтовно 700 млн рублів.

Те ж відомство у квітні 2022 року отримало держконтракт на 617,9 млн рублів на дооснащення мосту "технічними засобами забезпечення транспортної безпеки". Майже третину цієї суми - 197 млн ​​рублів - підрядник уже отримав, але поки що розробив лише робочу документацію для цього проєкту всього на 17 млн ​​рублів.

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За охорону залізничної складової мосту відповідає південна філія підприємства "Відомча охорона залізничного транспорту рф". Держконтракт на ці послуги у 2022 році коштує 937 млн ​​рублів. А після вторгнення в Україну організація отримала додатково 70 млн рублів на утримання систем безпеки залізничної складової мосту.

У контракті на охорону залізничного мосту прямо зазначено, що охоронятися має і "підмостовий простір", і підходи до мосту.

У контракті на охорону автомобільного мосту є пункт про те, що стрільці з груп швидкого реагування повинні дислокуватися зокрема в аркових прольотах, технологічних тунелях і технологічних воротах біля опор мосту.

Нагадаємо, міст через Керченську протоку відкрили у травні 2018 року. У грудні 2019-го Росія запустила ним залізничне сполучення, після чого США запровадили додаткові санкції.

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Вранці 8 жовтня на Кримському мосту палала сильна пожежа. Рух мостом перекрили, але згодом відновили.

Окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

Автор: 

витрати (276) росія (65007) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+6
Смотря кому)
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09.10.2022 13:08
+6
пишіть суми або в доларах або гривнях, сума в 2 млрд рублів ні про що не говорить
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09.10.2022 13:21
+5
По сути, эти подсчеты ничего не значат. Кацапы и за миску супа будут мост охранять. Важен сам факт, что самый охраняемый объект в свинарнике, символ оккупации, был частично уничтожен. Да так уничтожен, что никто не знает ни способа, ни какими средствами.
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09.10.2022 13:13
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И шо? Помогло?
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09.10.2022 13:04 Відповісти
Смотря кому)
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09.10.2022 13:08 Відповісти
Перше фото з висоти, яке дає повну картину того, що сталося з усіма деталями. Хто знайомий з вибухівкою та мінуванням. Дайте пояснення - що і де вибухнуло?

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09.10.2022 13:29 Відповісти
Не потратила, а растратила. Кстати, на сколько Ротенберги кладочку застраховали?
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09.10.2022 13:06 Відповісти
А Роттенбергі і Абрамовічі ета тоже самає?
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09.10.2022 13:19 Відповісти
Судя по фото - разное. Но это не точно.
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09.10.2022 13:21 Відповісти
наші також вміють, тільки в асфальт, чи може я не правий?
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09.10.2022 13:07 Відповісти
хорошие дороги , это прекрасно !
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09.10.2022 13:42 Відповісти
Два миллиарда?
Ничо, молитвы св. ******* творят чудеса!
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09.10.2022 13:08 Відповісти
Больше распила богам распила!
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09.10.2022 13:08 Відповісти
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09.10.2022 13:09 Відповісти
Кацапы сами пишут что в это время (утром) там возят контрабас

За деньги можно пройти без проверки

Вот воспользовались
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09.10.2022 13:10 Відповісти
20-30 лямів?
ТО хєрня..
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09.10.2022 13:12 Відповісти
неправильно казати ЗНИЩЕНИЙ чи ПІДІРВАНИЙ.

треба казати ВТРАТИВ ЦНОТУ.
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09.10.2022 13:12 Відповісти
По сути, эти подсчеты ничего не значат. Кацапы и за миску супа будут мост охранять. Важен сам факт, что самый охраняемый объект в свинарнике, символ оккупации, был частично уничтожен. Да так уничтожен, что никто не знает ни способа, ни какими средствами.
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09.10.2022 13:13 Відповісти
Знающие люди пишут, что на мосту было 2 взрыва. Как версия- каZZапская фура и каZZапские пердаки. Да и некоторые следы на мосту это подтверждают.
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09.10.2022 13:14 Відповісти
Охорона нічого не вдіє . Наприклад що охорона змогла б вдіяти від ракет ATAKAMS ? Нічого і втекти не змогли б.
Нехай охороняють до наступних ударів можливо вдарять ракетами ATAKAMS і ще більше обвалять міст
Кримський міст від одного вибуху дуже сильно постраждав а ось Антонівський скільки обстрілюють а він тримається
Тому декілька ракет той міст розвалять.
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09.10.2022 13:16 Відповісти
От такого взрыва Антоновский вообще сложился бы

Толщину пролетов и опор сравнить

Особенно жд

У этого массивные и то съехали
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09.10.2022 13:20 Відповісти
Від ракет там ППО. Від торпед всілякі датчики і сітки. Від пловців акустичні сигнали. Надводні цілі відстежують катери охорони плюс брандерні судна. Так що там підірвати могли тільки люди дотичні до військових перевезень. Або за наказом керуючись якимись своїми цілями.
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09.10.2022 13:30 Відповісти
Судячи з усього, все то шо ви перечислили, існує на папері. А по факту - все пішло до головного орківського бога *******
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09.10.2022 13:40 Відповісти
Путинская многоходовочка: воровать на каждом этапе столько, чтобы потом вжарило по путинскому йэбальнику.
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09.10.2022 13:17 Відповісти
пишіть суми або в доларах або гривнях, сума в 2 млрд рублів ні про що не говорить
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09.10.2022 13:21 Відповісти
йо баные тугрики
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09.10.2022 13:28 Відповісти
Вони так *******: поламати щоб тіпа озвєрєть
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09.10.2022 13:35 Відповісти
і все до сраки
ізраільський мосад курить в сторонці як працюють ссо і гур
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09.10.2022 14:22 Відповісти
чи нам не пофиг на их мост, а вот Украины, во время войны, заложили на ДОРОГИ 90 лярдиков гривень. но дороги это другое
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09.10.2022 15:10 Відповісти
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09.10.2022 15:39 Відповісти
маловато будет!!!
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09.10.2022 19:45 Відповісти
 
 