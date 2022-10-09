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Новини Мобілізація в РФ
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В Якутії мобілізований випав із вікна пункту збору та загинув, - росЗМІ

мобілізація

У пункті збору в Якутії мобілізований нібито хотів спуститись з другого поверху будівлі за допомогою мотузки з простирадл, проте впав та загинув.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у росЗМІ із посиланням на джерело у правоохоронних органах.

 "Призваний у рамках мобілізації чоловік розбився на смерть, випавши з вікна з другого поверху", - йдеться у повідомленні. 

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Зазначається, що мешканець Якутії нібито спробував спуститися з другого поверху будівлі за допомогою мотузки з покривал. Слідчі органи розпочали процесуальну перевірку.

росія (65007) смерть (6743) мобілізація (3040)


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Топ коментарі
+17
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09.10.2022 13:57
+13
По бухло ліз.
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09.10.2022 13:54
+10
Встречаются лиса, волк и медведь.
Лиса:
- Устроилась на работу в курятник, продержалась неделю, но там был такой петушок, что не удержалась и съела, не досчитались и выгнали!
Волк:
- А я в псарню устроился, даже гавкать научился и с собаками из одной миски жрал, но не выдержал и съел овцу, не досчитались и турнули!
Медведь:
- А я на стройке работаю!
Волк и лиса:
- И что?!
Медведь:
- Работаю. Там одни Таджики, их никто не считает!
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09.10.2022 14:04
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По бухло ліз.
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09.10.2022 13:54 Відповісти
Якщо б по бухло, не розбився б навіть з третього поверха.
Мабуть, хотів десантником бути. Але "рождьонний ползать, лєтать нє можєт".
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09.10.2022 14:03 Відповісти
Там немає будинків вище другого поверху !!
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09.10.2022 14:07 Відповісти
він спускався вужом - макітрою в низ... тяжіння зробило свою справу, башка нагрузки туші не витримала... зломалась шия.
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09.10.2022 14:17 Відповісти
В двери ходить надо
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09.10.2022 13:55 Відповісти
Алень в двери не ходит. Особенно если алень тупой.
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09.10.2022 14:57 Відповісти
З почином!
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09.10.2022 13:55 Відповісти
А разве якутские Абизяны не умеют лазать по лианам ?
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09.10.2022 13:56 Відповісти
Там ліани не ростуть 🙁
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09.10.2022 14:13 Відповісти
Они об этом не знают
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09.10.2022 14:23 Відповісти
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09.10.2022 13:57 Відповісти
не просто ********** , а с кацапскими ****** будет тоже самое что они творили в буче , и будет даже хуже , ненависть к этим свиньям зашкаливает , ................
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09.10.2022 14:03 Відповісти
Не не не, нечего хороший семенной фонд на бесхвостых самок северных макак переводить. Пулю в лоб и свиньям на прокорм.
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09.10.2022 14:58 Відповісти
Ну, новина так собі. Бо скільки їх ще залишилось...
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09.10.2022 13:58 Відповісти
Вот именно, хто их считает?
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09.10.2022 14:00 Відповісти
Встречаются лиса, волк и медведь.
Лиса:
- Устроилась на работу в курятник, продержалась неделю, но там был такой петушок, что не удержалась и съела, не досчитались и выгнали!
Волк:
- А я в псарню устроился, даже гавкать научился и с собаками из одной миски жрал, но не выдержал и съел овцу, не досчитались и турнули!
Медведь:
- А я на стройке работаю!
Волк и лиса:
- И что?!
Медведь:
- Работаю. Там одни Таджики, их никто не считает!
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09.10.2022 14:04 Відповісти
Можна жрать по три штуки за ночь , ведь никто не считает😂😂😂
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09.10.2022 14:12 Відповісти
Я модернізував твій анекдот!

Медведь:
- А я в заградотряде на Украине служу!
Волк и лиса:
- И что?!
Медведь:
- Нормально. Перед нами одни «чмобики», их никто не считает Пропал - списали как дезертира !
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09.10.2022 14:38 Відповісти
Он думал что он уже в танке)
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09.10.2022 14:00 Відповісти
Жертвоприношення?
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09.10.2022 14:00 Відповісти
Це такий в них метод дезертирства ...
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09.10.2022 14:03 Відповісти
Як можна розбитись насмерть , падаючи з другого поверху ?
Скоріш за все , його спочатку вбили , а потім викинули із віна !😠
До речі , там всі будинки двохповерхові !
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09.10.2022 14:04 Відповісти
***** ............
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09.10.2022 14:04 Відповісти
Та зрозуміло , що по....й , але ж одним орком менше стало
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09.10.2022 14:09 Відповісти
+1 денацифицировался
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09.10.2022 14:05 Відповісти
ви всі неправі.. вік робив підкоп прям якутскій граф Монтекрісто
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09.10.2022 14:10 Відповісти
апдейт совкового "упал с лесницы" до "наивнулся с простыней" )
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09.10.2022 14:10 Відповісти
звучить як анекдот
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09.10.2022 14:17 Відповісти
хай якийсь шаман розкаже тим чуркам що це знак,
їх усіх чекає така доля
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09.10.2022 14:19 Відповісти
чудак повстав проти мобілізації. Тепер армія карліка не отримає ще одного чмобика.
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09.10.2022 14:23 Відповісти
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09.10.2022 14:25 Відповісти
в принципі, з другого поверху складно вбитися.. там, напевно, були певні обставини..
але мінус один потенційний окупант - то завжди добре
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09.10.2022 14:26 Відповісти
Быдло ,, русское,, за палёнкой полез... Повезло оленеводу , хоть не от метила подох ... Поспешил , семью компенсации лишил )).
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09.10.2022 14:40 Відповісти
По ходу тувинский недомаршал звонил-сигай из окна полетишь как Икар!То было жертвоприношение.Лучше сиганул бы *************** ******** из кремля.Вот УКРАИЦАМ радость была!.........................................
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09.10.2022 15:04 Відповісти
низько пішов, мабуть на дощ
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09.10.2022 15:06 Відповісти
Уж сільно шибко хотєл бєлую Ладу.
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09.10.2022 16:35 Відповісти
Со второго этажа разбился на маленькие кусочки. Они ж такие хрупкие.
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09.10.2022 17:21 Відповісти
Щож воно таке було, що розбився падаючи з другого поверху? Як в тому анекдоті: «сам в ліпьошку, а галоши ще 2 доби стрибали». Без славний кінець без славного ублюдка.
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09.10.2022 17:42 Відповісти
Перший пішов
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09.10.2022 20:23 Відповісти
 
 