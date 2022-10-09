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В Якутії мобілізований випав із вікна пункту збору та загинув, - росЗМІ
У пункті збору в Якутії мобілізований нібито хотів спуститись з другого поверху будівлі за допомогою мотузки з простирадл, проте впав та загинув.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у росЗМІ із посиланням на джерело у правоохоронних органах.
"Призваний у рамках мобілізації чоловік розбився на смерть, випавши з вікна з другого поверху", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що мешканець Якутії нібито спробував спуститися з другого поверху будівлі за допомогою мотузки з покривал. Слідчі органи розпочали процесуальну перевірку.
Топ коментарі
+17 Перехватчик
показати весь коментар09.10.2022 13:57
+13 Порохобандерівець
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+10 Red_Sky_On
показати весь коментар09.10.2022 14:04
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Мабуть, хотів десантником бути. Але "рождьонний ползать, лєтать нє можєт".
Лиса:
- Устроилась на работу в курятник, продержалась неделю, но там был такой петушок, что не удержалась и съела, не досчитались и выгнали!
Волк:
- А я в псарню устроился, даже гавкать научился и с собаками из одной миски жрал, но не выдержал и съел овцу, не досчитались и турнули!
Медведь:
- А я на стройке работаю!
Волк и лиса:
- И что?!
Медведь:
- Работаю. Там одни Таджики, их никто не считает!
Медведь:
- А я в заградотряде на Украине служу!
Волк и лиса:
- И что?!
Медведь:
- Нормально. Перед нами одни «чмобики», их никто не считает Пропал - списали как дезертира !
Скоріш за все , його спочатку вбили , а потім викинули із віна !😠
До речі , там всі будинки двохповерхові !
їх усіх чекає така доля
але мінус один потенційний окупант - то завжди добре