В Якутії мобілізований випав із вікна пункту збору та загинув, - росЗМІ

У пункті збору в Якутії мобілізований нібито хотів спуститись з другого поверху будівлі за допомогою мотузки з простирадл, проте впав та загинув.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у росЗМІ із посиланням на джерело у правоохоронних органах.

"Призваний у рамках мобілізації чоловік розбився на смерть, випавши з вікна з другого поверху", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що мешканець Якутії нібито спробував спуститися з другого поверху будівлі за допомогою мотузки з покривал. Слідчі органи розпочали процесуальну перевірку.