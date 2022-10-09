В Запоріжжі з-під завалів будинку врятували 10 людей. ФОТОрепортаж
Рятувальники витягли з-під завалів будинку в Запоріжжі, у який вночі поцілила російська ракета, 10 людей.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.
"Силами співробітників ДСНС врятовано 10 осіб", - йдеться у повідомленні.
Рятувальна операція досі триває.
Людей під завалами, крім рятувальників, шукають добровольці формувань цивільного захисту, кінологи з собаками та волонтери.
Нагадаємо, минулої ночі Росія вдарила по Запоріжжю ракетами. Загинули 12 людей, ще 49 - у лікарнях, зокрема й 6 дітей.
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Jose Rodriguez Gacha
показати весь коментар09.10.2022 14:08 Відповісти Мені подобається 3
малюк malyuk
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Volodymyr Volodymyr #490180
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Meritus
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