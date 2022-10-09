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Новини Війна
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В Запоріжжі з-під завалів будинку врятували 10 людей. ФОТОрепортаж

Рятувальники витягли з-під завалів будинку в Запоріжжі, у який вночі поцілила російська ракета, 10 людей.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

"Силами співробітників ДСНС врятовано 10 осіб", - йдеться у повідомленні.

Рятувальна операція досі триває.

Людей під завалами, крім рятувальників, шукають добровольці формувань цивільного захисту, кінологи з собаками та волонтери.

Нагадаємо, минулої ночі Росія вдарила по Запоріжжю ракетами. Загинули 12 людей, ще 49 - у лікарнях, зокрема й 6 дітей.

Також читайте: Масований удар по Запоріжжю: випущено 6 ракет із літаків та близько 16 із ЗРК С-300

В Запоріжжі з-під завалів будинку врятували 10 людей 01
В Запоріжжі з-під завалів будинку врятували 10 людей 02
В Запоріжжі з-під завалів будинку врятували 10 людей 03
В Запоріжжі з-під завалів будинку врятували 10 людей 04
В Запоріжжі з-під завалів будинку врятували 10 людей 05
В Запоріжжі з-під завалів будинку врятували 10 людей 06
В Запоріжжі з-під завалів будинку врятували 10 людей 07
В Запоріжжі з-під завалів будинку врятували 10 людей 08

Автор: 

Запоріжжя (2262) обстріл (28316) ДСНС (5095)


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чудо,що хтось під тими плитами вижив.Слава Богу .
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09.10.2022 14:08 Відповісти
Tetyana Lazunko stands next to her husband, Oleksii Lazunko, 75, in their apartment that was damaged after a Russian attack at a residential area in Zaporizhzhia, Ukraine, Sunday, Oct. 9, 2022. There was an explosion "everything was flying and I was shouting", explained the 73-year-old woman. She says that in the area there is nothing, no industries, no militaries or military factories.
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09.10.2022 14:11 Відповісти
зелена **** Богутьська просить путіна завдавати більше ударів по західній Україні👇

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09.10.2022 14:21 Відповісти
Яка ж сволота ці москалі-орки.
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09.10.2022 15:10 Відповісти
 
 