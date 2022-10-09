В Запоріжжі з-під завалів будинку врятували 10 людей. ФОТОрепортаж

Рятувальники витягли з-під завалів будинку в Запоріжжі, у який вночі поцілила російська ракета, 10 людей.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ.

"Силами співробітників ДСНС врятовано 10 осіб", - йдеться у повідомленні.

Рятувальна операція досі триває.

Людей під завалами, крім рятувальників, шукають добровольці формувань цивільного захисту, кінологи з собаками та волонтери.

Нагадаємо, минулої ночі Росія вдарила по Запоріжжю ракетами. Загинули 12 людей, ще 49 - у лікарнях, зокрема й 6 дітей.

Також читайте: Масований удар по Запоріжжю: випущено 6 ракет із літаків та близько 16 із ЗРК С-300















