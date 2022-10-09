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В окупованому Енергодарі скрутна ситуація зі світлом та водою, - мер Орлов

енергодар

Регулярні обстріли заважають проводити швидкі аварійно-відновлювальні роботи.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже третю добу люди позбавлені можливості приготувати їжу. Вчора ввечері містяни розкладали багаття прямо біля будинків, щоб забезпечити себе хоч якимись гарячими стравами або напоями", - написав Орлов. 

Міський голова закликав місцевих мешканців бути максимально обережними під час збору сухих гілок для багать. Посадки та лісова зона можуть бути заміновані окупантами.

"В Енергодарі загострилася ситуація з питною водою. Окупанти й колаборанти цією проблемою не переймаються, оскільки здебільше забезпечили себе генераторами. А от людям приходиться скрутно", - зазначив Орлов. 

Доставляти в місто гуманітарні вантажі вкрай проблематично. Окупанти вже тривалий час не пропускають вантажі з гуманітаркою з підконтрольних Україні територій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Енергодарі - вибух. У місті зникла електрика

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окупація (6680) росія (65007) Енергодар (263)


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У місті, де розташована найбільша в Європі АЕС - "дефіцит електроенергії"! Як це показово для Росії.
Згадую анекдот із мого дитинства:
- Що буде, коли росія захопить пустелю Сахара?
- Насамперед там почнеться дефіцит піску
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09.10.2022 14:08 Відповісти
Енергодар потрібно визволяти в першу чергу. Буде визволенно Енергодар, зникнуть обстріли Запоріжжя і Нікополя.
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09.10.2022 14:16 Відповісти
 
 