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Москва до січня вирішить, як відповісти Києву на запровадження візового режиму для росіян, - МЗС РФ

віза

Москва до 1 січня 2023 року ухвалить рішення про заходи у відповідь на введення Києвом візового режиму для громадян РФ.

Про це заявив в інтерв'ю ТАСС директор другого департаменту країн СНД МЗС РФ Олексій Поліщук, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони (заходи. - Ред.) не повинні бути дзеркальними. Необхідно насамперед керуватися інтересами Росії, наших громадян, враховувати гуманітарні міркування", - зазначив дипломат.

Нагадаємо, Київ розірвав дипломатичні відносини з Москвою 24 лютого 2022 року. З 1 липня Україна запровадила візовий режим для росіян.

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За перший місяць дії візового режиму з РФ приблизно 80 росіян звернулися за візами на в'їзд до України

Автор: 

росія (65007) візовий режим (361)


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Топ коментарі
+34
Я проти візового та безвізового режимів з кацапами, бо в Україні взагалі ці нацисти не потрібні. Я за повну заборону їм в'їзду
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09.10.2022 14:07
+23
. Українська віза кацапам
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09.10.2022 14:07
+21
Який ще візовий режим з кацапами? Стіна, дріт під струмом та канава з крокодилами. Сподіваюсь Кулеба в Африку за ними іздив.
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09.10.2022 14:07
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Я проти візового та безвізового режимів з кацапами, бо в Україні взагалі ці нацисти не потрібні. Я за повну заборону їм в'їзду
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09.10.2022 14:07 Відповісти
При ЗЕ владі таке неможливо
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09.10.2022 14:08 Відповісти
ПЕ-влада и такого не ввела за 5 лет.
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09.10.2022 14:10 Відповісти
Ei , 🐔, 🚶💩
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09.10.2022 14:28 Відповісти
Чому ти бреше, курва на платні?
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09.10.2022 14:31 Відповісти
По факту ввела, бо кацапам було дуже складно заїхати в Україну.
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09.10.2022 14:37 Відповісти
Який ще візовий режим з кацапами? Стіна, дріт під струмом та канава з крокодилами. Сподіваюсь Кулеба в Африку за ними іздив.
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09.10.2022 14:07 Відповісти
Ой як сумно
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09.10.2022 14:07 Відповісти
. Українська віза кацапам
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09.10.2022 14:07 Відповісти
Вигнати на х.., nach Osten, всіх їхніх свинтязів та колаборантів і спорудити стіну на кордоні. Висотою метрів 10, шириною не менше 10, залізобетонну. Розміри можна збільшити. Будувати на теріторії рфії, за їх рахунок і їхніми руками, вздовж усього кордону. Як матеріал використовувати залишки знищених будівель. Ніяких автомобільних, залізничних та піших доріг. В стіні залишити тільки маленькі шпаринки, щоб влізла лише голова роzzсіяніна. Зі сторони москВОРаші (moskWARussia) повісити табличку "А чьто там в Україні?". З нашої сторони поставити прикордонника з лопатою і кожному хто насмілиться заглянути, давав би по хлєбалу.
https://www.youtube.com/watch?v=vML45OaTiGQ .
І можна влаштовувати тоталізатор, зі ставками на те, скільки ще роzzсіян прибіжить заглянути в шпаринку. Бо, так як роzzсіяни брешуть частіше ніж дихають, індивід який отримав по хлєбалу в цьому ніколи не зізнається, а скаже що бачив "неба в звьоздах". До шпарини потягнеться натовп бажаючих побачити "звьозди".
А також з нашої сторони можна буде влаштовувати атракціон "Допоможи Прикордоннику" - прокат лопати.
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09.10.2022 19:01 Відповісти
La gran aventura de Mortadelo y Filemón
https://es.wikipedia.org/wiki/La_gran_aventura_de_Mortadelo_y_Filem%C3%B3n
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09.10.2022 19:06 Відповісти
та ми вже знаемо- зберуть тисячу касабів і на кожному погранпереході насеруть велику гору..
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09.10.2022 14:07 Відповісти
zapretiat ukrainciam sobiratj jagelj ta valežnik na naraZZiji
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09.10.2022 16:51 Відповісти
До сичня вам еще дожить надо.
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09.10.2022 14:09 Відповісти
Страшне! Що тепер нам робити?
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09.10.2022 14:10 Відповісти
Мабуть розвалиться до січня)))
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09.10.2022 14:11 Відповісти
за йух пусть себя укусят .
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09.10.2022 14:11 Відповісти
Осторожно, двери закрываются.

Всех нах с пляжа.

Да, и хорошо бы закрыть на « выезд» из Украины в кацапстан.
Нехер шастать туда всяким допкиным и мураевым...
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09.10.2022 14:12 Відповісти
Про мост ни слова. Как будто ничего и не случилось
Блин, как было бы круто, чтобы в останкинскую башню прилетело. Чтобы пропагандоны в прямом эфире обгадились перед закабзониванием.
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09.10.2022 14:15 Відповісти
Стрічка мала бути колорадська, усе інше вірно...
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09.10.2022 14:30 Відповісти
Нє...
Це дивлячись - у кого бра́ти!
Хто дає - той і нагороджує!
)))
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09.10.2022 14:33 Відповісти
Fuuu, fuuu, razve naidjotcsa normalniji Ukrainec kotoriji budet svoi pachkat ob vanjuhix roSSijan... Eto delo ruSSkix drug u druga i nabutilkax perd tam kak zdoxnut...
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09.10.2022 14:50 Відповісти
Кого з українців принизить твердження: "Ми ***** рузьге в усі отвори!"?
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09.10.2022 14:53 Відповісти
Tut medalka za delo... A nu esli tolko kak virozenie na slovax, to soglasen 100%; eto vi delaite virtuozno, masterski...
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09.10.2022 14:59 Відповісти
Даже не могу представить что орки в ответ введут. Неужели себе яйца в дверь зажмут? Какой то неадекватный ******. Уже идет почти третья мировая война в которой воюют миллионные армии, стерты слица земли целые города, угрожают взорвать всю Землю ЯО, а рашисты угрожают ввести визовый режим против Украины. Как будто ничего не произошло и сотен тысяч жертв и небыло.
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09.10.2022 14:17 Відповісти
Москви до січня 2023 не буде
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09.10.2022 14:18 Відповісти
В Росію поїдуть проросійські .
Особисто я ніколи не їздив в Росію і це задовго до війни. І це добре.
Багатьом людям потрібний безвіз з ЄС а не Росія
Ось тому хто туди поїде це і є проросійський
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09.10.2022 14:24 Відповісти
Нехай теж закриють кордон на вʼїзд українців до рашки. Бажаєш їхати в рашку - відмовляйся від українського громадянства.
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09.10.2022 14:30 Відповісти
шо-то подозревают московиты)))
шо-то знают ))))
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09.10.2022 14:38 Відповісти
Pisec podkralsa nezametno i ukusil za...
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09.10.2022 14:53 Відповісти
А иди ***** москва и вся свинособячья *****.НАРОД УКРАИНЫ ложил на вас лаптеголовых рабов большой болт................................
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09.10.2022 15:13 Відповісти
По 10 тис. УО з бажаючих за один день і то для " гуманітарних " і жінкам з дітьми не більше як на 2 дні. Хоча, якщо чесно, то років 100 взагалі не пускати
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09.10.2022 15:39 Відповісти
шо там до січня розміковувати, можете собі в капці плюнути вже зараз і відповідь надана.
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09.10.2022 15:39 Відповісти
российский мид єто фабрика безумия, напасть на на нас всеми силами включая гиперзвуковое оружие и думать при визовый режим
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09.10.2022 15:48 Відповісти
 
 