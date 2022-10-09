Москва до січня вирішить, як відповісти Києву на запровадження візового режиму для росіян, - МЗС РФ

Москва до 1 січня 2023 року ухвалить рішення про заходи у відповідь на введення Києвом візового режиму для громадян РФ.

Про це заявив в інтерв'ю ТАСС директор другого департаменту країн СНД МЗС РФ Олексій Поліщук, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони (заходи. - Ред.) не повинні бути дзеркальними. Необхідно насамперед керуватися інтересами Росії, наших громадян, враховувати гуманітарні міркування", - зазначив дипломат.

Нагадаємо, Київ розірвав дипломатичні відносини з Москвою 24 лютого 2022 року. З 1 липня Україна запровадила візовий режим для росіян.

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За перший місяць дії візового режиму з РФ приблизно 80 росіян звернулися за візами на в'їзд до України.