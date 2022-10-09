Москва до січня вирішить, як відповісти Києву на запровадження візового режиму для росіян, - МЗС РФ
Москва до 1 січня 2023 року ухвалить рішення про заходи у відповідь на введення Києвом візового режиму для громадян РФ.
Про це заявив в інтерв'ю ТАСС директор другого департаменту країн СНД МЗС РФ Олексій Поліщук, інформує Цензор.НЕТ.
"Вони (заходи. - Ред.) не повинні бути дзеркальними. Необхідно насамперед керуватися інтересами Росії, наших громадян, враховувати гуманітарні міркування", - зазначив дипломат.
Нагадаємо, Київ розірвав дипломатичні відносини з Москвою 24 лютого 2022 року. З 1 липня Україна запровадила візовий режим для росіян.
За перший місяць дії візового режиму з РФ приблизно 80 росіян звернулися за візами на в'їзд до України.
Топ коментарі
+34 Oleg Zaporogec
показати весь коментар09.10.2022 14:07
+23 Виктор Ли #292636
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+21 Алекс Ростиков
показати весь коментар09.10.2022 14:07
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https://www.youtube.com/watch?v=vML45OaTiGQ .
І можна влаштовувати тоталізатор, зі ставками на те, скільки ще роzzсіян прибіжить заглянути в шпаринку. Бо, так як роzzсіяни брешуть частіше ніж дихають, індивід який отримав по хлєбалу в цьому ніколи не зізнається, а скаже що бачив "неба в звьоздах". До шпарини потягнеться натовп бажаючих побачити "звьозди".
А також з нашої сторони можна буде влаштовувати атракціон "Допоможи Прикордоннику" - прокат лопати.
https://es.wikipedia.org/wiki/La_gran_aventura_de_Mortadelo_y_Filem%C3%B3n
Всех нах с пляжа.
Да, и хорошо бы закрыть на « выезд» из Украины в кацапстан.
Нехер шастать туда всяким допкиным и мураевым...
Блин, как было бы круто, чтобы в останкинскую башню прилетело. Чтобы пропагандоны в прямом эфире обгадились перед закабзониванием.
Це дивлячись - у кого бра́ти!
Хто дає - той і нагороджує!
)))
Особисто я ніколи не їздив в Росію і це задовго до війни. І це добре.
Багатьом людям потрібний безвіз з ЄС а не Росія
Ось тому хто туди поїде це і є проросійський
шо-то знают ))))