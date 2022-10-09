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Новини Війна
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Росія намагається втягнути Білорусь у відкриту війну з Україною. Біля кордону зосереджено 6 батальйонів РБ, - Скібіцький

армія,росіяни,білоруси

За даними української розвідки між президентами РФ та Білорусі постійно відбуваються зустрічі, де Путін намагається схилити Лукашенка до участі у війні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це представник ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив цього тижня у програмі військового телебачення України.

"Ми бачимо заходи, які проводяться РФ для того щоб змусити керівництво Білорусі вступити у відкриту війну. Постійно проводяться зустрічі Путіна й Лукашенка, де обговорюється це питання і Путін намагається схилити Лукашенка до цього рішення.

На сьогоднішній день, за даними воєнної розвідки України, біля нашого кордону зосереджено 6 батальйонів. Це і механізовані батальйони, це і батальйони повітряно-десантних військ так званого командування сил спеціальних операцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замість ядерної зброї РФ активізувала Лукашенка, - міністр оборони Литви Анушаускас

Наскільки довго буде така ситуація це буде залежати від того як будуть розвиватися події на фронті і взагалі, як будуть розвиватися події у війні Росії проти нашої держави", – зазначив представник воєнної розвідки України.

Нагадаємо, що вчора, 8 жовтня, послу України в Білорусі було вручено дипломатичну ноту, яка стверджує, що Україна нібито планує нанесення удару по території Білорусі.

Білорусь (7926) Лукашенко Олександр (2653) путін володимир (23773) розвідка (3857) Скібіцький Вадим (293)


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Топ коментарі
+14
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09.10.2022 14:28
+14
В цей раз тільки пересічуть північний кордон хоч на 2-3 км, вдарити на знищення на глибину 80-100 км.+ всі бази, аеродроми та пускові ракетні установки, куди дістанемо. Проникнення до Бучі, ЧАЄС і Києва нам цей раз не потрібно. По інакшому бульбофюрер не пойме.
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09.10.2022 14:39
+12
Нужно разбомбить все белоразкие аеродромы и склады а так же НПЗ и беларуськалий, которым Лука так гордится. На том все белорузкое наступление и закончится
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09.10.2022 14:29
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путін ломає лукашенка .
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09.10.2022 14:26 Відповісти
А что в заголовке означает РБ?
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09.10.2022 14:26 Відповісти
Рукопашный бой )
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09.10.2022 14:29 Відповісти
Русня Бычье
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09.10.2022 14:30 Відповісти
"ригота блювотна"
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09.10.2022 15:42 Відповісти
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09.10.2022 14:28 Відповісти
"Дяденька, проснитесь - вы какаете!" (с)
Рузьге!
Тра було раніше слабкі головоньки вмикати! Теперка слизькодупий бацька точно не побажає лягати в одну домовину з дурним старшобратом! А брехати пітуну він вміє не гірше за нього.
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09.10.2022 14:28 Відповісти
Нужно разбомбить все белоразкие аеродромы и склады а так же НПЗ и беларуськалий, которым Лука так гордится. На том все белорузкое наступление и закончится
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09.10.2022 14:29 Відповісти
Им по любому билет только в один конец. Самоубийцы...
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09.10.2022 14:46 Відповісти
Лукашонка - это просто Бог дипломатии! Он так посылает , что пуйло не обижается, ещё и денег даёт )
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09.10.2022 14:32 Відповісти
Таракан это кремлевская шлюха. Кацапня не ему деньги дает, а выделяет средства для контроля аборигенов белорусской области. Аборигенов белорусской области не гонят на массовый убой лишь потому, что из аборигенов не получается создать хоть более менее приемлемую ударную силу.
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09.10.2022 14:37 Відповісти
Тем не менее это не повод не выделить 100000 бутылок с метиловым спиртом, но с фабричной этикеткой от водки, а также 50000 банок с грибами с "сюрпризами" закаток. Держать их в отделениях полиции или теробороны и по сигналу тревоги раздать населению, чтобы те спрятали их у себя (заранее категорически не давать по понятным причинам, к сожалению) до эвакуации. Будет один из самых эффективных видов вооружений.
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09.10.2022 18:02 Відповісти
А я сейчас вам покажу...
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09.10.2022 14:32 Відповісти
Лукашонка мразь, но не суицидник
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09.10.2022 14:32 Відповісти
а якого хера терпіти ці обстріли з території білорусі,
українців вбивають а їм у відповідь стріляти не можна?
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09.10.2022 14:33 Відповісти
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09.10.2022 14:35 Відповісти
В цей раз тільки пересічуть північний кордон хоч на 2-3 км, вдарити на знищення на глибину 80-100 км.+ всі бази, аеродроми та пускові ракетні установки, куди дістанемо. Проникнення до Бучі, ЧАЄС і Києва нам цей раз не потрібно. По інакшому бульбофюрер не пойме.
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09.10.2022 14:39 Відповісти
Подібно Гітлеру конаюча рассея хотіла б потягнути за собою в могилу весь світ - саме тому оцінювати можливість ядерних ударів кремлівського психа с точки зору логіки і стратегії - марна справа.
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09.10.2022 14:40 Відповісти
А з нашого боку хоч кордон замінували?

Речник прикордонної служби Демченко щоразу з травня до вересня повторює одне й те саме - "сили безпеки та оборони роблять все необхідне, щоб укріпити цей напрямок..."

Але жодного разу ця фраза не звучала у доконаній формі: "напрямок укріплено"
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09.10.2022 14:42 Відповісти
Это просто попытки отвлечь наши силы с юга и севера.
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09.10.2022 14:45 Відповісти
Если отрезать нас от снабжения с запада, маятник резко качнется в другую сторону. Это очевидно всем и постоянно держится в уме.
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09.10.2022 21:28 Відповісти
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09.10.2022 14:49 Відповісти
бульба-пюрера на мякине не провидешь, - он таких дураков, как *****, на завтрак кушает=) Нашли дураков=) Он лучше еще 100500 нот послу Украины вручит))))
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09.10.2022 15:07 Відповісти
Виходить,пуйло зі своєю мільйонною армією буксує,а у вусатого вийде краще?
Білоруси м'які по характеру,законопослушні...
Ну,може в армію монстрів набрали....
Але,наш кордон повинен бути замінований та укріплений,щоб зустріти ворога по-дорослому,а не як у Херсоні.....
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09.10.2022 15:23 Відповісти
одна только ТРО Киева, в два раза больше всей беларуской армии, да и мотивация уж точно получше.
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09.10.2022 15:35 Відповісти
Ібаште іх хлопці
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09.10.2022 15:37 Відповісти
"Склоняет".... Пролунало так ніби це зустріч двох вусатих чоловіків у шкіряних штанях, ланцюгах та дзеркальних сонцехахисних окулярах у барі "Голубая устрица"...
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09.10.2022 15:42 Відповісти
А картофельный фуфель , тоже спец операцию хочет провести, на Украине ? В этих пидоров есть общее, картошка , и калорад-лента , не разлей вода, ну мрази , кули тут говорить...
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09.10.2022 15:53 Відповісти
 
 