Росія намагається втягнути Білорусь у відкриту війну з Україною. Біля кордону зосереджено 6 батальйонів РБ, - Скібіцький

За даними української розвідки між президентами РФ та Білорусі постійно відбуваються зустрічі, де Путін намагається схилити Лукашенка до участі у війні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це представник ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив цього тижня у програмі військового телебачення України.

"Ми бачимо заходи, які проводяться РФ для того щоб змусити керівництво Білорусі вступити у відкриту війну. Постійно проводяться зустрічі Путіна й Лукашенка, де обговорюється це питання і Путін намагається схилити Лукашенка до цього рішення.

На сьогоднішній день, за даними воєнної розвідки України, біля нашого кордону зосереджено 6 батальйонів. Це і механізовані батальйони, це і батальйони повітряно-десантних військ так званого командування сил спеціальних операцій.

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Наскільки довго буде така ситуація це буде залежати від того як будуть розвиватися події на фронті і взагалі, як будуть розвиватися події у війні Росії проти нашої держави", – зазначив представник воєнної розвідки України.

Нагадаємо, що вчора, 8 жовтня, послу України в Білорусі було вручено дипломатичну ноту, яка стверджує, що Україна нібито планує нанесення удару по території Білорусі.