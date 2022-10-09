Росія намагається втягнути Білорусь у відкриту війну з Україною. Біля кордону зосереджено 6 батальйонів РБ, - Скібіцький
За даними української розвідки між президентами РФ та Білорусі постійно відбуваються зустрічі, де Путін намагається схилити Лукашенка до участі у війні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це представник ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив цього тижня у програмі військового телебачення України.
"Ми бачимо заходи, які проводяться РФ для того щоб змусити керівництво Білорусі вступити у відкриту війну. Постійно проводяться зустрічі Путіна й Лукашенка, де обговорюється це питання і Путін намагається схилити Лукашенка до цього рішення.
На сьогоднішній день, за даними воєнної розвідки України, біля нашого кордону зосереджено 6 батальйонів. Це і механізовані батальйони, це і батальйони повітряно-десантних військ так званого командування сил спеціальних операцій.
Наскільки довго буде така ситуація це буде залежати від того як будуть розвиватися події на фронті і взагалі, як будуть розвиватися події у війні Росії проти нашої держави", – зазначив представник воєнної розвідки України.
Нагадаємо, що вчора, 8 жовтня, послу України в Білорусі було вручено дипломатичну ноту, яка стверджує, що Україна нібито планує нанесення удару по території Білорусі.
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Рузьге!
Тра було раніше слабкі головоньки вмикати! Теперка слизькодупий бацька точно не побажає лягати в одну домовину з дурним старшобратом! А брехати пітуну він вміє не гірше за нього.
українців вбивають а їм у відповідь стріляти не можна?
Речник прикордонної служби Демченко щоразу з травня до вересня повторює одне й те саме - "сили безпеки та оборони роблять все необхідне, щоб укріпити цей напрямок..."
Але жодного разу ця фраза не звучала у доконаній формі: "напрямок укріплено"
Білоруси м'які по характеру,законопослушні...
Ну,може в армію монстрів набрали....
Але,наш кордон повинен бути замінований та укріплений,щоб зустріти ворога по-дорослому,а не як у Херсоні.....