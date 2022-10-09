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Новини
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Ексміністр транспорту Латвії Шлесерс міг отримувати гроші від Путіна, - правоохоронці

айнар,шлесерс

Управління з питань запобігання та боротьби з корупцією Латвії (KNAB) перевіряє інформацію про те, що президент Росії Володимир Путін платив новообраному депутату Сейму, колишньому міністру транспорту Айнару Шлесерсу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.

Про те, що Путін щорічно платив кільком західним політикам від 1,5 до 2 млн євро, кілька днів тому повідомив головний редактор російської опозиційної "Новой газеты" Дмитро Муратов. За його словами, серед цих політиків був і кандидат в депутати Сейму Латвії Айнар Шлесерс.

Також, як твердить Муратов, гроші від Путіна отримували колишня міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, експрем'єр Фінляндії Еско Тапані Ахо та ексканцлер Австрії Вольфганг Шюссель.

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Після звільнення з посади міністра зв’язку у 2009 році Шлесерс, як відомо, заснував спільне підприємство з "Російськими залізницями" (РЖД), яке займалося логістикою і транспортними послугами. Але про отримання російського фінансування латвійського політика досі не було відомо.

До правоохоронців із проханням перевірити правдивість тверджень Муратова звернувся сам Шлесерс. Керівник Бюро із захисту конституції Егілс Зведріс закликав передати правоохоронцям інформацію, яка допоможе в розслідуванні.

Айнас Шлесерс - багаторічний латвійський політик, засновник низки політичних партій. Остання з них - популістська "Латвія на першому місці", яка виступає за "діалог" із Росією - на останніх виборах посіла шосте місце й здобула шість мандатів у Сеймі.

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Шлесерс був фігурантом кількох гучних кримінальних справ, зокрема "справи олігархів", яка стосувалася переділу сфер впливу в Латвії великими бізнесменами, й про корупцію під час розподіл ліцензій на цифрове мовлення. В усіх них політик не був визнаний винним.

Автор: 

Латвія (1345) путін володимир (23773) росія (65007)


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Топ коментарі
+5
зекоманда також гроші від кремля отримувала під час передвиборчої кампанії, і шо.
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09.10.2022 15:09
+5
Vsja evo politicheskaja karera splashnoe dermo, mnogie unas obraovalis esli evo bi posadili...
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09.10.2022 15:13
+5
Там было похлеще
Меркель единолично планировала разместить сирийских беженцев в странах Восточной Европы. Власти этих стран категорически отказались принимать сирийцев . Был страшный скандал . Я все это наблюдала из Словакии, Хутин довозил сирийцев болгарскими автобусами до границ Венгрии . Орбан отказался их задерживать в Венгрии и вся эта масса пешком шла до границ Австрии - к богатым странам. Австрияки срочным порядком поставили на границе посты , но сирийцев в Германию пропустили И все это свалилось на голову немцев

Меркель угрожала Польше Словакии Венгрии санкциями, требовала забрать ХОТЯБЫ КВОТУ .

страны отказались .
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09.10.2022 16:26
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От же ж ***** такас!
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09.10.2022 14:49 Відповісти
І прізвище підходяще, - Шлюхерс.
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09.10.2022 15:00 Відповісти
зекоманда також гроші від кремля отримувала під час передвиборчої кампанії, і шо.
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09.10.2022 15:09 Відповісти
Vsja evo politicheskaja karera splashnoe dermo, mnogie unas obraovalis esli evo bi posadili...
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09.10.2022 15:13 Відповісти
Чому як партія популістська, то обов'язково замішаний хтось проросійській?

А оце "Ми за мир, який ми побачили в очах Х.ла", і "Шашлики на травневі свята" - це популізм, чи як?
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09.10.2022 15:41 Відповісти
Макрель тоже получала от путина платежи от Газпрома. Об этом - в следующем выпуске. Там еще и про то, как она приняла миллионы зверушек из Сирии, Африки и ближнего востока. Кстати, зверушки за все восемь лет так и не «нашли на работу», зато наплодили много-много маленьких зверушек. И все вместе сидят на социале у европейских налогоплательщков.
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09.10.2022 16:11 Відповісти
Там было похлеще
Меркель единолично планировала разместить сирийских беженцев в странах Восточной Европы. Власти этих стран категорически отказались принимать сирийцев . Был страшный скандал . Я все это наблюдала из Словакии, Хутин довозил сирийцев болгарскими автобусами до границ Венгрии . Орбан отказался их задерживать в Венгрии и вся эта масса пешком шла до границ Австрии - к богатым странам. Австрияки срочным порядком поставили на границе посты , но сирийцев в Германию пропустили И все это свалилось на голову немцев

Меркель угрожала Польше Словакии Венгрии санкциями, требовала забрать ХОТЯБЫ КВОТУ .

страны отказались .
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09.10.2022 16:26 Відповісти
Словаки обьявили, что они страна христианская , мусульман тут никогда не было и мечетей они строить не собираются. И приняли закон о запрете строительства мечетей ‼️‼️‼️

я вишенка на торте -« если хотите завезти нам сирийцев, то заберите 500 000 цыган»
Австрияки тоже прийняли закон о запрете строительства НОВИХ мечетей
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09.10.2022 16:28 Відповісти
Наконец-то. Одумались, австрияки, что ли?.. На девять миллионов населения один миллион турков… и еще миллион неофициально. Никогда не думал, что австрийские полицейские тоже бывают коррумпированы и тоже крышуют «бизнес» турков.
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09.10.2022 18:18 Відповісти
Один мильон курдів Якщо точніше
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09.10.2022 20:31 Відповісти
Помню, как же. Те скандалы с проплаченными газпромом автобусы, полные зверушек, странным образом появлялись в сети и тут же исчезали. Причем, в автобусах этих как правило, это были трудоспособные мужчины призывного возраста. Женщины и дети появлялись там, где раша тудей делала картинку для европейских обывателей. НЕвропа загребала их без меры, типа, гуманизм и «христианские ценности».
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09.10.2022 18:22 Відповісти
700 евро на члена семьи в месяц- а рожать восточные женщины могут много
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09.10.2022 16:29 Відповісти
Da u nas mnoga kto na ruskih harchah kormitsa , k balshomu sazheleniu . Jesli bi mozhna ih vseh posadit , prishlos naverna novuiu tjurmu stroit ......
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09.10.2022 16:14 Відповісти
A shchas ieshcho tut naiehalo stai "haroshih "ruskih raznih ....
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09.10.2022 16:17 Відповісти
Айнас Шлесерс - багаторічний латвійський політик, засновник низки політичних партій. Остання з них - популістська "Латвія на першому місці", яка виступає за "діалог" із Росією Джерело:

було би смішно , якщо він за гроши хремля засновал партію проти раши

НО.!!! Данна інфа може заставить служби безпеки усіх краін перевірити всі проросійські партии - і виявить кротів
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09.10.2022 17:25 Відповісти
По-моему, все уже признали, что завербованы тысячи людей. Но где, ** вашу мать, тогда уголовные дела???

Почему Шредер и Меркель до сих пор не под уголовкой? Почему Курц и эта носатая шкура Кляйн (не точно) не под уголовкой и за измену Родине, а не за фуфло какое?

Впрочем, зачем это говорить. У вас до 2018-го года с десяток мигрантов, изнасиловавших и убивших ваших девушек-студентов, ваших граждан страны, получили 4-7 лет тюремного заключения в таких условиях, которых в их странах в 3-зведочном отеле даже не будет. С библиотекой (им не нужна), телевизором, иногда даже приставкой. Вы вообще не политики и не люди, а бездарные, тупые твари, которые предают не какой-то чужой для вас народ Украины, а предали своих собственных граждан, которые из-за вас уже погибли и никогда не увидят солнечный свет. Даже не сообразили, что весь мигрантский кризис, тяжелые формы лгбт (то есть не как настоящий украинский ******* подполковник Арестович, а больные люди), жесточайшее озеленение электроэнергии и многое другое - это все чистейшая пропаганда кацапов, которые сыграли в простую двухэтапную игру, чтобы привести к власти ультраправых (АДГ, ле пен, в Италии и других странах те же самые полунацики), которые полностью ими содержались. Такая примитивная разведывательная операция и вы на нее купились. Это же азы риторики, поляризовать диапазон, перечернить один из вариантов и занять самому противоположный. Нельзя было попадать в такую ситуацию. Теперь продолжают терпеть унижения, не в силах изменить свою заведомо неправильную позицию, отказаться от глупых проектов по нулевым выбросам и резко начать индустриальное производство без глобализации, пока вы не стали рабами Китая. И пора заводить уголовные дела со сроками в 20-30 лет против подонков, чтобы те знали, чем рискуют, когда берут взятку от кацапов.
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09.10.2022 18:13 Відповісти
 
 