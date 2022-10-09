Ексміністр транспорту Латвії Шлесерс міг отримувати гроші від Путіна, - правоохоронці

Управління з питань запобігання та боротьби з корупцією Латвії (KNAB) перевіряє інформацію про те, що президент Росії Володимир Путін платив новообраному депутату Сейму, колишньому міністру транспорту Айнару Шлесерсу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.

Про те, що Путін щорічно платив кільком західним політикам від 1,5 до 2 млн євро, кілька днів тому повідомив головний редактор російської опозиційної "Новой газеты" Дмитро Муратов. За його словами, серед цих політиків був і кандидат в депутати Сейму Латвії Айнар Шлесерс.

Також, як твердить Муратов, гроші від Путіна отримували колишня міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, експрем'єр Фінляндії Еско Тапані Ахо та ексканцлер Австрії Вольфганг Шюссель.

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Після звільнення з посади міністра зв’язку у 2009 році Шлесерс, як відомо, заснував спільне підприємство з "Російськими залізницями" (РЖД), яке займалося логістикою і транспортними послугами. Але про отримання російського фінансування латвійського політика досі не було відомо.

До правоохоронців із проханням перевірити правдивість тверджень Муратова звернувся сам Шлесерс. Керівник Бюро із захисту конституції Егілс Зведріс закликав передати правоохоронцям інформацію, яка допоможе в розслідуванні.

Айнас Шлесерс - багаторічний латвійський політик, засновник низки політичних партій. Остання з них - популістська "Латвія на першому місці", яка виступає за "діалог" із Росією - на останніх виборах посіла шосте місце й здобула шість мандатів у Сеймі.

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Шлесерс був фігурантом кількох гучних кримінальних справ, зокрема "справи олігархів", яка стосувалася переділу сфер впливу в Латвії великими бізнесменами, й про корупцію під час розподіл ліцензій на цифрове мовлення. В усіх них політик не був визнаний винним.