Ексміністр транспорту Латвії Шлесерс міг отримувати гроші від Путіна, - правоохоронці
Управління з питань запобігання та боротьби з корупцією Латвії (KNAB) перевіряє інформацію про те, що президент Росії Володимир Путін платив новообраному депутату Сейму, колишньому міністру транспорту Айнару Шлесерсу.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Delfi.
Про те, що Путін щорічно платив кільком західним політикам від 1,5 до 2 млн євро, кілька днів тому повідомив головний редактор російської опозиційної "Новой газеты" Дмитро Муратов. За його словами, серед цих політиків був і кандидат в депутати Сейму Латвії Айнар Шлесерс.
Також, як твердить Муратов, гроші від Путіна отримували колишня міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, експрем'єр Фінляндії Еско Тапані Ахо та ексканцлер Австрії Вольфганг Шюссель.
Після звільнення з посади міністра зв’язку у 2009 році Шлесерс, як відомо, заснував спільне підприємство з "Російськими залізницями" (РЖД), яке займалося логістикою і транспортними послугами. Але про отримання російського фінансування латвійського політика досі не було відомо.
До правоохоронців із проханням перевірити правдивість тверджень Муратова звернувся сам Шлесерс. Керівник Бюро із захисту конституції Егілс Зведріс закликав передати правоохоронцям інформацію, яка допоможе в розслідуванні.
Айнас Шлесерс - багаторічний латвійський політик, засновник низки політичних партій. Остання з них - популістська "Латвія на першому місці", яка виступає за "діалог" із Росією - на останніх виборах посіла шосте місце й здобула шість мандатів у Сеймі.
Шлесерс був фігурантом кількох гучних кримінальних справ, зокрема "справи олігархів", яка стосувалася переділу сфер впливу в Латвії великими бізнесменами, й про корупцію під час розподіл ліцензій на цифрове мовлення. В усіх них політик не був визнаний винним.
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А оце "Ми за мир, який ми побачили в очах Х.ла", і "Шашлики на травневі свята" - це популізм, чи як?
Меркель единолично планировала разместить сирийских беженцев в странах Восточной Европы. Власти этих стран категорически отказались принимать сирийцев . Был страшный скандал . Я все это наблюдала из Словакии, Хутин довозил сирийцев болгарскими автобусами до границ Венгрии . Орбан отказался их задерживать в Венгрии и вся эта масса пешком шла до границ Австрии - к богатым странам. Австрияки срочным порядком поставили на границе посты , но сирийцев в Германию пропустили И все это свалилось на голову немцев
Меркель угрожала Польше Словакии Венгрии санкциями, требовала забрать ХОТЯБЫ КВОТУ .
страны отказались .
я вишенка на торте -« если хотите завезти нам сирийцев, то заберите 500 000 цыган»
Австрияки тоже прийняли закон о запрете строительства НОВИХ мечетей
було би смішно , якщо він за гроши хремля засновал партію проти раши
НО.!!! Данна інфа може заставить служби безпеки усіх краін перевірити всі проросійські партии - і виявить кротів
Почему Шредер и Меркель до сих пор не под уголовкой? Почему Курц и эта носатая шкура Кляйн (не точно) не под уголовкой и за измену Родине, а не за фуфло какое?
Впрочем, зачем это говорить. У вас до 2018-го года с десяток мигрантов, изнасиловавших и убивших ваших девушек-студентов, ваших граждан страны, получили 4-7 лет тюремного заключения в таких условиях, которых в их странах в 3-зведочном отеле даже не будет. С библиотекой (им не нужна), телевизором, иногда даже приставкой. Вы вообще не политики и не люди, а бездарные, тупые твари, которые предают не какой-то чужой для вас народ Украины, а предали своих собственных граждан, которые из-за вас уже погибли и никогда не увидят солнечный свет. Даже не сообразили, что весь мигрантский кризис, тяжелые формы лгбт (то есть не как настоящий украинский ******* подполковник Арестович, а больные люди), жесточайшее озеленение электроэнергии и многое другое - это все чистейшая пропаганда кацапов, которые сыграли в простую двухэтапную игру, чтобы привести к власти ультраправых (АДГ, ле пен, в Италии и других странах те же самые полунацики), которые полностью ими содержались. Такая примитивная разведывательная операция и вы на нее купились. Это же азы риторики, поляризовать диапазон, перечернить один из вариантов и занять самому противоположный. Нельзя было попадать в такую ситуацию. Теперь продолжают терпеть унижения, не в силах изменить свою заведомо неправильную позицию, отказаться от глупых проектов по нулевым выбросам и резко начать индустриальное производство без глобализации, пока вы не стали рабами Китая. И пора заводить уголовные дела со сроками в 20-30 лет против подонков, чтобы те знали, чем рискуют, когда берут взятку от кацапов.