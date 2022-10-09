Не варто думати, що росіяни тепер не зможуть підтягувати резерви через Керченський міст, - ОК "Південь"

У тимчасово окупованому Криму після вибуху на мосту через Керченську протоку зрозуміли, що треба "готуватися до розвитку подій".

Про це заявила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net.

За її словами, Керченський міст є "знаковим" об'єктом, вибух на якому ставлять в один ряд зі знищенням ракетного крейсера "Москва", який був флагманом Чорноморського флоту РФ.

"Все, що там відбувається, це відбувається на окупованій території. Нехай ці події отримають міжнародну оцінку. А ми поки що дотримуватимемося режиму інформаційної тиші", - сказала Гуменюк.

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Вона наголосила, що міст поки що не приведений у повний робочий стан, але продовжує свою роботу, а тому не варто думати, що росіяни не зможуть підтягувати через нього резерви.

Нагадаємо, міст через Керченську протоку окупанти відкрили у травні 2018 року. У грудні 2019-го Росія запустила ним залізничне сполучення, після чого США запровадили додаткові санкції.

Вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту сталася сильна пожежа. Рух мостом перекрили, але згодом нібито відновили.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

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