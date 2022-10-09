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Новини Війна
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Не варто думати, що росіяни тепер не зможуть підтягувати резерви через Керченський міст, - ОК "Південь"

мост,керченский

У тимчасово окупованому Криму після вибуху на мосту через Керченську протоку зрозуміли, що треба "готуватися до розвитку подій".

Про це заявила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net.

За її словами, Керченський міст є "знаковим" об'єктом, вибух на якому ставлять в один ряд зі знищенням ракетного крейсера "Москва", який був флагманом Чорноморського флоту РФ.

"Все, що там відбувається, це відбувається на окупованій території. Нехай ці події отримають міжнародну оцінку. А ми поки що дотримуватимемося режиму інформаційної тиші", - сказала Гуменюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реверсний рух, який окупанти запустили Керченським мостом, дуже обмежений - 10 авто в один бік, 10 в інший, - Чубаров

Вона наголосила, що міст поки що не приведений у повний робочий стан, але продовжує свою роботу, а тому не варто думати, що росіяни не зможуть підтягувати через нього резерви.

Нагадаємо, міст через Керченську протоку окупанти відкрили у травні 2018 року. У грудні 2019-го Росія запустила ним залізничне сполучення, після чого США запровадили додаткові санкції.

Вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту сталася сильна пожежа. Рух мостом перекрили, але згодом нібито відновили.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

Також читайте: Росія від початку року витратила на охорону Керченського мосту понад 2 млрд рублів, - BBC

Автор: 

армія рф (17271) Гуменюк Наталія (804) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+15
Треба довалити міст
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09.10.2022 14:56
+6
Дело не в резервах. Дело в имидже
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09.10.2022 14:56
+6
кримський міст це був більш символічний удар по пуйлу
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09.10.2022 15:13
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Треба довалити міст
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09.10.2022 14:56 Відповісти
Краще зараз причали для поромів. Відновити складно і швидко не вдасться. А тоді і 2 чергу мосту.
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09.10.2022 15:31 Відповісти
Дело не в резервах. Дело в имидже
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09.10.2022 14:56 Відповісти
Я 71-го года рождения. Угадайте - знаю я или нет
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09.10.2022 15:00 Відповісти
Не варто думати, що росіяни тепер не зможуть підтягувати резерви

А хто так думає?
Навпаки, ми дуже часто спостерігали, як рузьке повзе та підтягує напіввідірвану ногу!
Ги-ги...
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09.10.2022 14:56 Відповісти
очень плохо
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09.10.2022 15:01 Відповісти
Нас збила з пантелику інфа, шо цю операцію готувала та здійснила СБУ. А на справді це операція *****(фсб) проти шойгу( армія, закланний козел).
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09.10.2022 16:32 Відповісти
Це тільки при умові якщо нам не дадуть багато дальніх ракет і не розгромим русоскот на запорізькому напрямку. Буде хоча б одне з двох, то треба засипати ці три мости вдень і вночі тисячами любих боеприпасів, включаючи дрони /вони пошкодять арки/.
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09.10.2022 15:03 Відповісти
кримський міст це був більш символічний удар по пуйлу
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09.10.2022 15:13 Відповісти
а не велика вибухівка, мені цікаво, наскільки добре спрацював би безпілотник, який має електричну дриль із маленьким вибуховим пристроєм, розміщеним усередині просвердленого отвору.
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09.10.2022 15:14 Відповісти
Я в проходчики пойду , пусть меня научат .
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09.10.2022 16:02 Відповісти
Можуть , але вже меньше
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09.10.2022 15:20 Відповісти
А хтось думав? Хіба не було зрозуміло, що залізничний міст майже непошкоджений і може бути введений в експлуатацію найближчим часом?
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09.10.2022 15:44 Відповісти
по цьому сраному мосту в Україну іде смерть, тому він має бути серед пріорітетних цілей і завалений при першій нагоді.
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09.10.2022 15:52 Відповісти
Пусть подтягивают, только покучней.
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09.10.2022 18:34 Відповісти
 
 