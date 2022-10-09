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Новини Допомога Україні
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Німеччина направить в Україну пакет допомоги з зимовою військовою формою на 11 мільйонів євро, - Spiegel

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Федеральний уряд Німеччини формує для України пакет допомоги, у якому буде зимова військова форма, намети з обігрівом та інше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Spiegel.

Федеральний уряд Німеччини підготував черговий пакет допомоги для українських військовослужбовців у розмірі 11 мільйонів євро, який допоможе підготуватися їм до зими.

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Зазначається, що до пакету допомоги входять 100 тисяч одиниць бушлатів та іншого зимового одягу, 100 наметів із опаленням, сотні мобільних електрогенераторів та комплексні сухпайки.

армія (3770) Німеччина (7336) допомога (8322)


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Топ коментарі
+19
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09.10.2022 15:01
+15
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09.10.2022 15:04
+8
Хоч і поливають німців, але вони таки допомагають.
Хоча мумурандумів не підписували...
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09.10.2022 15:11
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09.10.2022 15:01 Відповісти
Gerne!
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09.10.2022 15:21 Відповісти
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09.10.2022 15:04 Відповісти
Да, Беня классно вставил бюджет Украины. Руками купленных судей рейдернули с Корбаном НПЗ, оплата, за счет денег налогоплательщиков.
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09.10.2022 21:19 Відповісти
Шпігель, шпігель - ай-люлю!
Тобто, данке шьон!
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09.10.2022 15:06 Відповісти
Цігель-цігель, ай-лю-лю.
Шпігель - дзеркало, а цігель - цегла німецькою мовою.

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09.10.2022 15:52 Відповісти
Хоч і поливають німців, але вони таки допомагають.
Хоча мумурандумів не підписували...
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09.10.2022 15:11 Відповісти
а шо вона купила? все клянчить у партнерів...
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09.10.2022 15:23 Відповісти
Байден,Шольц,Макрон,де наша зброя?!А ми асфальт катаємо....
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09.10.2022 15:29 Відповісти
Свое мати треба. Просишь - ждi.
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09.10.2022 16:21 Відповісти
О черговий "ляпас зеленій владі" у вигляді зимового однострою. Бо для зелених такі речі '"не на часі"-вони піарять "боневтіка".
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09.10.2022 15:32 Відповісти
понятно тут все понимают кто "такие слуги" ，недавно но почему некто некритикует украинских олигархов ? Зеленский - олигарх ？нет Шмыгаль ？- нет？Арахамия прости господи ？-нет？ коля котлета ？тоже нет . А олиграхи тогда кто ? открываем список самых богатых людей Украины и там все те же Ахметовские лица . Олигархи просто дергают пардамент за ниточки，сами олигархи по прежнему владеют проектом под названием Украина .
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09.10.2022 16:02 Відповісти
Хорошая зимняя форма - это половина дела
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09.10.2022 16:04 Відповісти
Кількість зимових бушлатів 100000 шт.! Уявляєте, СТО ТИСЯЧ!!! ЦЕ не менш важливо, ніж танки.
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09.10.2022 17:50 Відповісти
Уявляю. Больше ниж Вы уявляете
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09.10.2022 18:08 Відповісти
Дякуємо.
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09.10.2022 16:05 Відповісти
Зелене МО з Резніковим не напрягалися, зимову форму західні партнери нададуть, щоб армія українська не вимерзла, зате зекономлені гроші можна про*бати як звичайно.

Міноборони України лише у червні отримало зразок літньої форми для військових. Тобто, військовим вона надійде тільки наступного літа. На зиму Міноборони замовило лише 200 000 курток для військових, лише кожен п'ятий солдат буде у зимовій куртці.

Про це розповіла відома волонтерка та генеральний директор компанії "Danaya" з виробництва одягу для військових Дана Ярова.
https://bigkyiv.com.ua/chas-koly-vsi-kazaly-ne-na-chasi-zakinchyvsya-minoborony-zamovylo-lyshe-200-000-zymovyh-kurtok-dlya-vijskovyh-volonterka/

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09.10.2022 16:06 Відповісти
зехр гут. Зачётишен
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09.10.2022 16:19 Відповісти
сегодня в вечернем видосике
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09.10.2022 16:28 Відповісти
Ага!По круговой схеме через Конго.Как и танки из Греции.
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09.10.2022 17:19 Відповісти
Забавно кое-что. То есть бушлат и остальное так дешево стоят за штуку? И там еще и более дорогие вещи есть. И ТОГДА какого хрена у нас такие цены??? Где тогда госзакупка китайского утеплителя (хорошего качества найти, там хватает таких, их даже дорогие бренды используют), ткани и подкладки и пошив у нас, но чтобы итоговая цена была совсем небольшой? Сидим на дотациях и при этом немцы умудряются еще со своими зарплатами огромными делать цену ниже, чем у нас. А у них климат теплее и им не так актуально развивать это производство. Вороватые зеленые черти до сих даже и не думают угомониться, они не делают закупок или бизнеса, если им не рисуют откат, как это делали на асфальте, на автобусах, на сигаретах и так далее.
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09.10.2022 17:59 Відповісти
 
 