Німеччина направить в Україну пакет допомоги з зимовою військовою формою на 11 мільйонів євро, - Spiegel

Федеральний уряд Німеччини формує для України пакет допомоги, у якому буде зимова військова форма, намети з обігрівом та інше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Spiegel.

Федеральний уряд Німеччини підготував черговий пакет допомоги для українських військовослужбовців у розмірі 11 мільйонів євро, який допоможе підготуватися їм до зими.

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Зазначається, що до пакету допомоги входять 100 тисяч одиниць бушлатів та іншого зимового одягу, 100 наметів із опаленням, сотні мобільних електрогенераторів та комплексні сухпайки.