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Німеччина направить в Україну пакет допомоги з зимовою військовою формою на 11 мільйонів євро, - Spiegel
Федеральний уряд Німеччини формує для України пакет допомоги, у якому буде зимова військова форма, намети з обігрівом та інше.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Spiegel.
Федеральний уряд Німеччини підготував черговий пакет допомоги для українських військовослужбовців у розмірі 11 мільйонів євро, який допоможе підготуватися їм до зими.
Зазначається, що до пакету допомоги входять 100 тисяч одиниць бушлатів та іншого зимового одягу, 100 наметів із опаленням, сотні мобільних електрогенераторів та комплексні сухпайки.
Топ коментарі
+19 Pure Soul
показати весь коментар09.10.2022 15:01
+15 Gal
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+8 Andry Moon
показати весь коментар09.10.2022 15:11
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Тобто, данке шьон!
Шпігель - дзеркало, а цігель - цегла німецькою мовою.
Хоча мумурандумів не підписували...
Міноборони України лише у червні отримало зразок літньої форми для військових. Тобто, військовим вона надійде тільки наступного літа. На зиму Міноборони замовило лише 200 000 курток для військових, лише кожен п'ятий солдат буде у зимовій куртці.
Про це розповіла відома волонтерка та генеральний директор компанії "Danaya" з виробництва одягу для військових Дана Ярова.
https://bigkyiv.com.ua/chas-koly-vsi-kazaly-ne-na-chasi-zakinchyvsya-minoborony-zamovylo-lyshe-200-000-zymovyh-kurtok-dlya-vijskovyh-volonterka/