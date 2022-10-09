Удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 13, серед них є діти. Кількість постраждалих становить 80 осіб (оновлено). ФОТОрепортаж
Ще 60 громадян госпіталізовано до медичних закладів міста. Рятувально-пошукові роботи тривають, людей дістають з-під завалів.
Про це повідомила поліція Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.
"На цей час встановлено інформацію щодо 13 загиблих. Ще 60 громадян госпіталізовано до медичних закладів міста. Серед поранених і загиблих є діти", - йдеться у дописі.
Унаслідок прямих влучань ракет у дев’ятиповерхівці відбулося руйнування житлової конструкції з першого по сьомий поверх. Під час розбирання руїн обвалилися й інші два поверхи. На цей час тривають рятувально-пошукові роботи, людей дістають з-під завалів.
Інформація про постраждалих і загиблих постійно оновлюється. На місці події продовжують працювати працівники поліції, ДСНС, УСБУ, працівники швидкої допомоги, а також спеціалісти профільних служб.
Правоохоронці проводять огляд місць подій та збирають докази збройної агресії російської армії.
Пізніше глава Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що унаслідок нічного обстрілу Запоріжжя поранено 87 людей, зокрема 10 дітей.
"87 поранених, з них 10 дітей. 55 залишились у лікарні... Щоденно обстрілюють область з початку війни, а Запоріжжю стало діставатись останнім часом. Якщо раніше постріли хоч якось можна було чимось пояснити, то тепер - чистий терор", - заявив Старух.
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чи ти пропонуєш чоловікам Запоріжжя з голими руками почати бігти на москалів?
Вже 8-ий місяць пішов.
Може пора вже наносити удари у відповідь?
І росія припинила б обстріли! І не було б 8 місяців цих руйнувань житлових будинків.
Американці мають сказати росії: "Ви маєте право обстрілювати Україну ракетами, а Україна вас обстрілювати не має права? Якщо хочете, щоб ми не не передавали ракети Україні - припиніть ракетні обстріли"
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Тоді хай америка передасть україні 10 млрд доларів.
І Україна накупляє для себе по всьому світу (і в америки і в інших країн) ракет.
І це вже буде не постачання , а купівля.
А країни мають право продавати зброю іншим країнам. звичайно, крім тих країн, які вони вважають терористичними.
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могли бы делать как россияне, они стирают на иранских дронах название Шахид и пишут свое название Герань.
Стирали бы название атакамс, писали бы украинское название.
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у нас же есть своя разработка. гром 2.
была произведена эта ракета и поставлена в саудовскую аравию.
они такие же, как российские калибр.
нужно восстановить производство этих ракет на территории какой-нибудь из стран нато! а сша помогут!
и объявить россии, что Украина восстановила производство своих ракет! и начать наносить удары по россии!
Але місто Харків вистояло, допоки не були розгромлені й відігнані довколишні рашистські війська.
Поки ці тварини Путіна не відчують на своїй шкірі те саме, це в Україні триватиме вічно!