Удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 13, серед них є діти. Кількість постраждалих становить 80 осіб (оновлено). ФОТОрепортаж

Ще 60 громадян госпіталізовано до медичних закладів міста. Рятувально-пошукові роботи тривають, людей дістають з-під завалів.

Про це повідомила поліція Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.

"На цей час встановлено інформацію щодо 13 загиблих. Ще 60 громадян госпіталізовано до медичних закладів міста. Серед поранених і загиблих є діти", - йдеться у дописі.

Унаслідок прямих влучань ракет у дев’ятиповерхівці відбулося руйнування житлової конструкції з першого по сьомий поверх. Під час розбирання руїн обвалилися й інші два поверхи. На цей час тривають рятувально-пошукові роботи, людей дістають з-під завалів.

Інформація про постраждалих і загиблих постійно оновлюється. На місці події продовжують працювати працівники поліції, ДСНС, УСБУ, працівники швидкої допомоги, а також спеціалісти профільних служб.

Правоохоронці проводять огляд місць подій та збирають докази збройної агресії російської армії.

Пізніше глава Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що унаслідок нічного обстрілу Запоріжжя поранено 87 людей, зокрема 10 дітей.

"87 поранених, з них 10 дітей. 55 залишились у лікарні... Щоденно обстрілюють область з початку війни, а Запоріжжю стало діставатись останнім часом. Якщо раніше постріли хоч якось можна було чимось пояснити, то тепер - чистий терор", - заявив Старух.























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