УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7597 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
7 405 31

Удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 13, серед них є діти. Кількість постраждалих становить 80 осіб (оновлено). ФОТОрепортаж

Ще 60 громадян госпіталізовано до медичних закладів міста. Рятувально-пошукові роботи тривають, людей дістають з-під завалів.

Про це повідомила поліція Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ

"На цей час встановлено інформацію щодо 13 загиблих. Ще 60 громадян госпіталізовано до медичних закладів міста. Серед поранених і загиблих є діти", - йдеться у дописі.

Унаслідок прямих влучань ракет у дев’ятиповерхівці відбулося руйнування житлової конструкції з першого по сьомий поверх. Під час розбирання руїн обвалилися й інші два поверхи. На цей час тривають рятувально-пошукові роботи, людей дістають з-під завалів.

Інформація про постраждалих і загиблих постійно оновлюється. На місці події продовжують працювати працівники поліції, ДСНС, УСБУ, працівники швидкої допомоги, а також спеціалісти профільних служб.

Правоохоронці проводять огляд місць подій та збирають докази збройної агресії російської армії.

Пізніше глава Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що унаслідок нічного обстрілу Запоріжжя поранено 87 людей, зокрема 10 дітей.

"87 поранених, з них 10 дітей. 55 залишились у лікарні... Щоденно обстрілюють область з початку війни, а Запоріжжю стало діставатись останнім часом. Якщо раніше постріли хоч якось можна було чимось пояснити, то тепер - чистий терор", - заявив Старух.

Удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 13, серед них є діти. Кількість постраждалих становить 80 осіб (оновлено) 01
Удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 13, серед них є діти. Кількість постраждалих становить 80 осіб (оновлено) 02
Удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 13, серед них є діти. Кількість постраждалих становить 80 осіб (оновлено) 03
Удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 13, серед них є діти. Кількість постраждалих становить 80 осіб (оновлено) 04
Удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 13, серед них є діти. Кількість постраждалих становить 80 осіб (оновлено) 05
Удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 13, серед них є діти. Кількість постраждалих становить 80 осіб (оновлено) 06
Удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 13, серед них є діти. Кількість постраждалих становить 80 осіб (оновлено) 07
Удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 13, серед них є діти. Кількість постраждалих становить 80 осіб (оновлено) 08
Удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 13, серед них є діти. Кількість постраждалих становить 80 осіб (оновлено) 09
Удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 13, серед них є діти. Кількість постраждалих становить 80 осіб (оновлено) 10
Удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 13, серед них є діти. Кількість постраждалих становить 80 осіб (оновлено) 11

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстрілюють Запоріжжя та Нікополь, щоб викликати вогонь у відповідь, - ОК "Південь"

Автор: 

Запоріжжя (2262) крилаті ракети (1071) обстріл (28316)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
20 тисяч орків кошмарять мільйонне Запоріжжя. Це лише чоловіків більше ніж вся кацапська мобілізація... Крім красти гуманітарку і обілечувати перехід в Василівці, може можна щось зробити?
показати весь коментар
09.10.2022 15:17
+11
Якби в Україні ракетна програма була, то в перший же день, 24 лютого, відповіли б ракетами по російським містам.

І росія припинила б обстріли! І не було б 8 місяців цих руйнувань житлових будинків.
показати весь коментар
09.10.2022 15:32
+11
Підозрюю наявність таких ракет була б для кацапів вагомим приводом взагалі не починати війну...
показати весь коментар
09.10.2022 16:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Або просто ППО Києва, хоч частково, хоч застарілі передати Запоріжжю. Не можна оберігати спокій одних ціною життя других
показати весь коментар
09.10.2022 15:18 Відповісти
Ответку куда? ну давай диванный экзперт
показати весь коментар
09.10.2022 15:47 Відповісти
20 тисяч орків кошмарять мільйонне Запоріжжя. Це лише чоловіків більше ніж вся кацапська мобілізація... Крім красти гуманітарку і обілечувати перехід в Василівці, може можна щось зробити?
показати весь коментар
09.10.2022 15:17 Відповісти
Например, предлагай!
показати весь коментар
09.10.2022 15:49 Відповісти
Див. Харків.
показати весь коментар
09.10.2022 16:20 Відповісти
спитай зе,як вони там опинились.
показати весь коментар
09.10.2022 21:48 Відповісти
військова наука каже, що одна людина з автоматом тримає в страху більше 20!!! простих людей!
чи ти пропонуєш чоловікам Запоріжжя з голими руками почати бігти на москалів?
показати весь коментар
10.10.2022 04:33 Відповісти
не неси *****!
показати весь коментар
09.10.2022 15:48 Відповісти
Скільки можна терпіти ці удари по житловим будинкам?

Вже 8-ий місяць пішов.

Може пора вже наносити удари у відповідь?
показати весь коментар
09.10.2022 15:31 Відповісти
асфальтом?
показати весь коментар
10.10.2022 02:22 Відповісти
Якби в Україні ракетна програма була, то в перший же день, 24 лютого, відповіли б ракетами по російським містам.

І росія припинила б обстріли! І не було б 8 місяців цих руйнувань житлових будинків.
показати весь коментар
09.10.2022 15:32 Відповісти
Підозрюю наявність таких ракет була б для кацапів вагомим приводом взагалі не починати війну...
показати весь коментар
09.10.2022 16:22 Відповісти
я писав аналогічний комент під свіжим відео про кораблі на каналі "Мілітарний" на титрубі! Єдине, що потрібно Україні - це найкраща, найбільша ракетна система у світі!!!
показати весь коментар
10.10.2022 04:31 Відповісти
Американці бояться Україні ракети надавати. Російський ядерний шантаж діє.

Американці мають сказати росії: "Ви маєте право обстрілювати Україну ракетами, а Україна вас обстрілювати не має права? Якщо хочете, щоб ми не не передавали ракети Україні - припиніть ракетні обстріли"
показати весь коментар
09.10.2022 15:34 Відповісти
Америка боїться ядерного шантажу росії і боїться передавати ракети.

---

Тоді хай америка передасть україні 10 млрд доларів.

І Україна накупляє для себе по всьому світу (і в америки і в інших країн) ракет.

І це вже буде не постачання , а купівля.

А країни мають право продавати зброю іншим країнам. звичайно, крім тих країн, які вони вважають терористичними.

---
могли бы делать как россияне, они стирают на иранских дронах название Шахид и пишут свое название Герань.

Стирали бы название атакамс, писали бы украинское название.

---

у нас же есть своя разработка. гром 2.

была произведена эта ракета и поставлена в саудовскую аравию.

они такие же, как российские калибр.

нужно восстановить производство этих ракет на территории какой-нибудь из стран нато! а сша помогут!

и объявить россии, что Украина восстановила производство своих ракет! и начать наносить удары по россии!
показати весь коментар
09.10.2022 15:55 Відповісти
"хай америка передасть україні 10 млрд доларів", а наши передасти на дебіломарафон 2 ярда грн виділяють
показати весь коментар
09.10.2022 21:51 Відповісти
Інтенсивність обстрілів Запоріжжя повторює криваві будні Харкова.
Але місто Харків вистояло, допоки не були розгромлені й відігнані довколишні рашистські війська.
показати весь коментар
09.10.2022 15:57 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2022 16:02 Відповісти
і весь світ мовчки за цим спостерігає, дожилися в 21 сторіччі
показати весь коментар
09.10.2022 16:14 Відповісти
То что кацапа спящего, завалили в лесополосе дроном , это хорошо, то что танк отжали тоже хорошо, но то ,что вытворяет эта мразь , уничтожая жилые кварталы , разрушая город ,без защиты ПВО , это, не станет ни на какие , веса , сравнения , стем что перенесли погибшие люди,вместе с детьми. Горе , родным , и близким ,горе всего Украинского народа. ***** выбрало стратегию , бить уничтожать ,мирное население . Это эффективно , без расхода кацапского мяса , а также потере техники. Нужно искать выход, нужно применять более жесткие меры , нужен сильный ответ, санкции тут не пролазят, хуже уже , не куда....
показати весь коментар
09.10.2022 16:35 Відповісти
У відповідь потрібно знаходити "дірки" по всьому кордону з кацапстаном і завдавати ударів з усього, чим можна дістати по кацапських населених пунктах, та знищувати цивільних кацапів.
показати весь коментар
09.10.2022 17:48 Відповісти
Досвід Харкова вказує - діє навідник.
показати весь коментар
09.10.2022 19:05 Відповісти
Навідник потрібен щоб бити по військових об'єктах. Щоб тупо пуляти по центру міста ракетами - навідник не потрібен.
показати весь коментар
10.10.2022 02:26 Відповісти
НАвідник отримує гроші за вказану ціль.Будь яку,Аби ціль Потім її назвуть складом НАТО...
показати весь коментар
10.10.2022 06:34 Відповісти
навіщо так складно? Запустив ракету в центр міста і коли вона в щось влучить - кажи що то був склад НАТО. Тим більше відхилення тих ракет сягає 500м, тож навідник тут взагалі ніяк не допоможе.
показати весь коментар
10.10.2022 16:59 Відповісти
біден, чому мац-ква ще не бомблена стоїть???
показати весь коментар
10.10.2022 04:28 Відповісти
Тому що Штати сц.ать !
показати весь коментар
10.10.2022 07:31 Відповісти
Поки відповіді по бєлгороду не буде, по той час такий бєзпрєдєл триватиме!
Поки ці тварини Путіна не відчують на своїй шкірі те саме, це в Україні триватиме вічно!
показати весь коментар
10.10.2022 07:30 Відповісти
 
 