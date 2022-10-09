Упродовж ночі ракетні війська та артилерія Сил оборони виконали 170 вогневих завдань по позиціях ворога на Півдні, - ОК "Південь"

Обстановка на південнобузькому напрямку залишається напруженою, але контрольованою Силами оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОК "Південь".

Як зазначається, нашими військами продовжуються активні бойові дії, порушення системи управління й логістики ворога, завдання йому безповоротних втрат в живій силі та техніці.

"З початку активних дій площа вивільнених від окупантів територій зросла до 1170 кв. км. Підрозділи противника зосереджують основні зусилля на утриманні захоплених територій та стримані наших наступальних дій. Зафіксовано часткове відведення ворожих підрозділів в глиб окупованих територій", - йдеться у повідомленні.

Також зауважується, що представники окупаційної влади організовують вивезення своїх сімей в Крим.

"Ворог продовжує застосувати розвідувальні та ударні безпілотники на напрямках ймовірного нанесення ударів по позиціях наших підрозділів. Протягом ночі, повітряні шпигуни відмічались в Баштанському районі Миколаївщини та в Бериславському, що на Херсонщині", - інформують в ОК "Південь".

Вночі ворог атакував позиції підрозділів Сил оборони та населені пункти вздовж лінії фронту керованими ракетами зенітно-реактивної системи С-300. Втрат та руйнувань немає, ракети влучили по відкритій місцевості.

В Бериславському районі ворог задіяв пару ударних гвинтокрилів Ка-52. Без наших втрат.

Продовжується вогневий терор Нікопольського району. Майже 70 смертоносних боєприпасів 152 калібру та реактивних систем "Град", прилетіли у районний центр та Марганецьку громаду. У Нікополі понівечені декілька приватних будинків, парковка, аптека, крамниці, агропідприємство, інші об’єкти соціальної інфраструктури, знищено та пошкоджено понад десяток приватних автівок, лінія електропередач.

У Марганецькій громаді пошкоджені кілька приватних осель, сонячна електростанція, промислове та харчове підприємства. Постраждалих та загиблих немає.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони протягом ночі виконали 170 вогневих завдань по позиціях ворога та районах зосередження живої сили та техніки. Ближче до опівдня ворог намагався атакувати Одесу дроном-камікадзе типу "Shahed-136". Силами та засобами протиповітряної оборони безпілотник-самогубець знищено над морем", - додають в Командуванні.

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А в небі над Миколаївщиною при спробі завдання авіаційного удару російським штурмовиком, наші воїни виявились спритнішими і відняли "залізного птаха" з ворожої армії.

В Чорному морі корабельне угрупування ворога складається з 14 одиниць, як продовжують маневри уздовж південно-західного узбережжя Криму. Серед них 4 носія крилатих ракет, у тому числі 2 підводні з сумарним залпом - 24 "Калібри". Також на чергуванні 1 ворожий десантний катер.

Безпекова ситуація в Одеській області стабільно контрольована. Сили оборони виконують поставлені бойові завдання. Ознак формування наступальних угруповань з боку невизнаної Придністровської Молдавської республіки не виявлено.