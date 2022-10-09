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Я рішуче засуджую напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру в Україні, - Ленарчич

ленарчич

Європейський комісар із питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич засудив ракетний обстріл російськими військами Запоріжжя минулої ночі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter єврокомісара

"Цивільні особи та інфраструктура не повинні бути ціллю. Ніколи. Ніде", - заявив Ленарчич.

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Автор: 

Запоріжжя (2262) крилаті ракети (1071) Ленарчич (4)


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Топ коментарі
+16
Більшості європейських чиновників потрібно вже давати майстрів спорту міжнародного класу з рішучих засуджень військових злочинів рашистів...
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09.10.2022 16:09
+10
- я так сильно озабочен, и так решительно осуждаю, что насру себе в штаны, для того что бы показать что я осуждаю больше других !
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09.10.2022 16:17
+6
У нас цих "глубоких озабочєнностєй" і "рєшитєльних осуждамсов" уже цілий вагон і маленька тєлєжка. Це як носити воду під водою.

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09.10.2022 17:03
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Більшості європейських чиновників потрібно вже давати майстрів спорту міжнародного класу з рішучих засуджень військових злочинів рашистів...
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09.10.2022 16:09 Відповісти
Читайте по губам: "Мне кацапы заплатили 100000 долларов или сняли на видео мой секс с русской Натахой. Я буду делать все, что они мне говорят. Если хотите от меня поступков, а не болтовни, то заплатите 300000 долларов или найдите кассету с компроматом и верните ее мне. До этого я буду говорить на словах так, чтобы ко мне не лезли мои избиратели и журналисты, а делать будут как верный раб кацапов".

Когда европейский политик говорит "Осуждаю", то это значит, что он никогда и ничего не собирается делать. Так как если бы хотел делать, то всегда бы сразу это сказал и вообще другой интонацией и словами. Как бы понятно всем, что он не мог сказать: "Одобряю", но по поступкам это будет именно этот случай.

Чтобы все было не так, нужно было подкупать их за деньги или вербовать секс-шпионами (Брежневой или женой Зеленского, например). Так как этого не было сделано, то пора принимать правила игры и получать одни отказы от европейских политиков. Они уже куплены Путиным, все, вообще все. Куплены очень недорого. Просто кучмовский клан хотел жить очень красиво, воровал все подчистую, не оставил денег на подкуп тех, кого следовало подкупать.
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09.10.2022 17:26 Відповісти
- я так сильно озабочен, и так решительно осуждаю, что насру себе в штаны, для того что бы показать что я осуждаю больше других !
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09.10.2022 16:17 Відповісти
Чем занимается этот дядька? Я его впервые вижу.
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09.10.2022 16:19 Відповісти
А Васька слушает да ест...
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09.10.2022 16:24 Відповісти
так касапи не визнають, що вони стріляють по мирняку. Наприклад, конашенков сьогодні брехав, стосовно Запоріжжя "Высокоточным оружием нанесены удары по пунктам дислокации иностранных наемников «Иностранный легион» на острове Хортица и бригады специального назначения «Барс» МВД Украины".
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09.10.2022 16:31 Відповісти
А на військових схвалює? Звідки розвелося стільки дармоїдів?
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09.10.2022 16:32 Відповісти
я також рішуче засуджую напади
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09.10.2022 16:34 Відповісти
Засуджуванням кацапів не знищиш-зброю давайте потужну, бо своя в асфальті..
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09.10.2022 16:54 Відповісти
ССЫКЛИВЫЕ НЕИЗЛЕЧИМЫЕ ИМПОТЕНТЫ , хватит вякать , помогите наступательным оружием ‼️
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09.10.2022 18:19 Відповісти
У нас цих "глубоких озабочєнностєй" і "рєшитєльних осуждамсов" уже цілий вагон і маленька тєлєжка. Це як носити воду під водою.

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09.10.2022 17:03 Відповісти
Рішуче засуджує? Оце молодець. Не те що ті слюнтяї,які просто засуджують.)
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09.10.2022 17:09 Відповісти
Ключевое слово "решительно".
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09.10.2022 17:58 Відповісти
Очередное озабоченный безхретеик!
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09.10.2022 18:09 Відповісти
за все хороше проти всього поганого
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09.10.2022 19:01 Відповісти
Ну,а що може казати третій помічник молодшого клерка- наплодили бюрократів в світі які не приймають жодних рішень,Але гроші брати не гребують...
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09.10.2022 19:52 Відповісти
И шо дальше ? Как дело заходит , например, запретить всем козломордым въезд в Европу, то начинается нытье , что мол не все так просто и тд и тп... европроститутки бл....
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09.10.2022 20:27 Відповісти
Бачете, він РІШУЧЕ засуджує та НЕЙМОВІРНО стурбований. Ну все тепер ***** згортає війну та лягає на дно
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09.10.2022 21:48 Відповісти
 
 