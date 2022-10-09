Я рішуче засуджую напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру в Україні, - Ленарчич
Європейський комісар із питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич засудив ракетний обстріл російськими військами Запоріжжя минулої ночі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter єврокомісара.
"Цивільні особи та інфраструктура не повинні бути ціллю. Ніколи. Ніде", - заявив Ленарчич.
Топ коментарі
+16 Mykola Trofimenko #538463
показати весь коментар09.10.2022 16:09
+10 Oleg Mamont
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+6 kergudu barbambiya
показати весь коментар09.10.2022 17:03
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Когда европейский политик говорит "Осуждаю", то это значит, что он никогда и ничего не собирается делать. Так как если бы хотел делать, то всегда бы сразу это сказал и вообще другой интонацией и словами. Как бы понятно всем, что он не мог сказать: "Одобряю", но по поступкам это будет именно этот случай.
Чтобы все было не так, нужно было подкупать их за деньги или вербовать секс-шпионами (Брежневой или женой Зеленского, например). Так как этого не было сделано, то пора принимать правила игры и получать одни отказы от европейских политиков. Они уже куплены Путиным, все, вообще все. Куплены очень недорого. Просто кучмовский клан хотел жить очень красиво, воровал все подчистую, не оставил денег на подкуп тех, кого следовало подкупать.