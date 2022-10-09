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Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях 11 кораблів, - ВМС ЗСУ. ІНФОГРАФІКА

корабль

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 5 ворожих носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 32 ракети. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 6 ворожих кораблів та катерів.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 09.10.2022:

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 5 ворожих носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 32 ракети;
  • в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 6 ворожих кораблів та катерів;
  • в Середземному морі - 5 носіїв крилатих ракет "калібр".

За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 8 суден, з них 1 судно продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 10 суден, з них 2 судна рухались з протоки Босфор", - йдеться в повідомленні. 

Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях 11 кораблів, - ВМС ЗСУ 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному та Азовському морях дев’ять кораблів, - ВМС ЗСУ. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Азовське море (1618) армія рф (17271) ВМС (1381) Чорноморський флот рф (623) Чорне море (1662)


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Если обвалить высокие арки на мосту , то будет заблокировано Азовское море . И можно перестрелять все корабли . Я конечно не военный стратег - но перекрыть Азов было бы неплохо
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09.10.2022 16:19 Відповісти
Некоторые достижения владимира путина в соавторстве с народом России за 23 года плодотворной совместной работы.

- Взрывы четырёх многоэтажных жилых домов. 307 погибших, 1700 раненых. Это салют в честь восхождения чудовища на престол и закрепление его навечной власти.

- Геноцид чеченского народа. Только за время путинского террора были убиты более 25 тысяч чеченских мужчин, женщин и детей.

- Заживо похоронённые 118 подводников Курска, которых можно было спасти.

- Расстрел школы в Беслане, в результате штурма погибло 314 человек, из них 188 детей. Теракт был подконтролен.

- Отравление газом в Норд-Осте, в результате штурма погибло 170 человек. Теракт был подконтролен.

- Нападение на Грузию - около 3000 погибших из них около половины мирных жителей.

- Бомбардировки сирийских городов. Использование химического оружия массового уничтожения против мирного населения. Без прямой финансовой, военной и политической поддержки Путина маньяк Асад никогда бы этого не сделал. Тысячи погибших.

- Сбитый Боинг в Донецкой области. 298 погибших.

- более 1000 политзаключённых. Это официальные цифры. Реальное количество больше во много раз.

- более 135 журналистов и правозащитников убито.

- Изоляция от всего мира. Союзников в принципе больше нет. Осталось только два товарища - диктатор Лукашенко и безумный северокорейский людоед.

- Россия входит в двадцатку самых коррумпированных стран мира.

- Россия находится на 90 месте в рейтинге стран по уровню жизни. Между Гватемалой и Лаосом.

- Средняя пенсия в России - 160 долларов. (в США - 1200 долларов)

- Средняя зарплата в России - 450 долларов. (в США - 3200 долларов)

- Средняя зарплата врача в России - 300 долларов. ( В США в год врач получает от 150 000 до 400 000 долларов )

- 30 миллионов человек находится за чертой бедности и ещё 25 миллионов живут в нищете.

Россия не может произвести самостоятельно ни гвоздя, ни листа белой бумаги.

Полное отсутствие свободы слова и свободы собраний. Ни один человек более не имеет права на свое мнение и на выражение этого мнения на улицах своей страны, или даже в частных беседах.

СМИ больше не существует. Осталась только обслуживающая убийц пропагандисткая машина.

Более 150 тысяч доносов за последние полгода.

Развращенное, растленное, разнузданное, слепое, жестокое, беспринципное и аморальное общество. Иное бы никогда не поучаствовало в деятельном соавторстве с этим чекистом.

Российский паспорт стал чёрный меткой во всем мире.

Россия вышвырнута на задворки цивилизации.

Она презираема, нерукопожатна и воспринимается, как прокаженная территория.

Россия стала страной, несущей собой фашистскую идеологию. Несущая смерть невинным людям и всему миропорядку.

Россия стала врагом человечества, врагом планеты Земля.

Имперская Россия исключительно своим усердием встала на пороге своего исчезновения с исторической и политической карты Земли. Если быть точным, то на пороге встала она еще какое-то время назад, а сейчас совершает свободное (и настолько же позорное) падение в пропасть небытия. Не без гибельного восторга, как это водится.

__

И наконец.

- Нападение на Украину. Захват и оккупация суверенного государства. Геноцид украинского народа. Ползучий геноцид крымскотатарского народа. Количество жертв огромно и с каждым днём только увеличивается.

И уже недвусмысленное истребление своего народа с началом мобилизации.

___

Достижения впечатляют.

Но за преступлением должно всегда следовать наказание.

За деянием - ответственность.

И наконец-то, наверное, впервые за все существование этого государства это стало реальным.

Нам же остаётся только дожить и приближать этот долгожданный момент всеми своими силами.

https://t.me/kolokol_21 КОЛОКОЛ XXI
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09.10.2022 16:44 Відповісти
ОДНИМ СЛОВОМ ПУТИНХУЙЛО И ЕГО ПРИБЛЕЖОННЫЕ ОБРЕЧЕНЫ НА ГИБЕЛЬ!!!А ЕГО ОТПРЫСКИ НА ИЗГНАНИЕ!!!
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09.10.2022 18:13 Відповісти
Підозра, що сьогодні прийдеться спускатись в бомбосховище...
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09.10.2022 16:51 Відповісти
невже немає чім втарабанити і відправити іх в мацкву? тобто до моцкви на дно-там і краби зрадіють
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09.10.2022 16:53 Відповісти
А до тих "лоханок" є можливість чимось дотягнутися? Чи д'єрмак не дозволяє, та асфальт так далеко не літає
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09.10.2022 16:56 Відповісти
Та досить вже цими радянськими штампами користуватися! Треба так: "11 іржавих ночв, які полково називають "бойовими кораблями"поки що перебувають поза зоною ураження "Нептунами" та "Гарпунами". Поки що."
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09.10.2022 17:28 Відповісти
треба кілька потопити,
якось вночі з літака запулити по них ракетою
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09.10.2022 17:45 Відповісти
Укрпошта готовьте новые марки
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09.10.2022 18:02 Відповісти
 
 