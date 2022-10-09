Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях 11 кораблів, - ВМС ЗСУ. ІНФОГРАФІКА

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 5 ворожих носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 32 ракети. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 6 ворожих кораблів та катерів.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 09.10.2022:

в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 5 ворожих носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 32 ракети;

в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 6 ворожих кораблів та катерів;

в Середземному морі - 5 носіїв крилатих ракет "калібр".

За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Чорного моря – 8 суден, з них 1 судно продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 10 суден, з них 2 судна рухались з протоки Босфор", - йдеться в повідомленні.

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