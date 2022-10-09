Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях 11 кораблів, - ВМС ЗСУ. ІНФОГРАФІКА
У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 5 ворожих носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 32 ракети. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 6 ворожих кораблів та катерів.
Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 09.10.2022:
- в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 5 ворожих носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 32 ракети;
- в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 6 ворожих кораблів та катерів;
- в Середземному морі - 5 носіїв крилатих ракет "калібр".
За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 8 суден, з них 1 судно продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 10 суден, з них 2 судна рухались з протоки Босфор", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Взрывы четырёх многоэтажных жилых домов. 307 погибших, 1700 раненых. Это салют в честь восхождения чудовища на престол и закрепление его навечной власти.
- Геноцид чеченского народа. Только за время путинского террора были убиты более 25 тысяч чеченских мужчин, женщин и детей.
- Заживо похоронённые 118 подводников Курска, которых можно было спасти.
- Расстрел школы в Беслане, в результате штурма погибло 314 человек, из них 188 детей. Теракт был подконтролен.
- Отравление газом в Норд-Осте, в результате штурма погибло 170 человек. Теракт был подконтролен.
- Нападение на Грузию - около 3000 погибших из них около половины мирных жителей.
- Бомбардировки сирийских городов. Использование химического оружия массового уничтожения против мирного населения. Без прямой финансовой, военной и политической поддержки Путина маньяк Асад никогда бы этого не сделал. Тысячи погибших.
- Сбитый Боинг в Донецкой области. 298 погибших.
- более 1000 политзаключённых. Это официальные цифры. Реальное количество больше во много раз.
- более 135 журналистов и правозащитников убито.
- Изоляция от всего мира. Союзников в принципе больше нет. Осталось только два товарища - диктатор Лукашенко и безумный северокорейский людоед.
- Россия входит в двадцатку самых коррумпированных стран мира.
- Россия находится на 90 месте в рейтинге стран по уровню жизни. Между Гватемалой и Лаосом.
- Средняя пенсия в России - 160 долларов. (в США - 1200 долларов)
- Средняя зарплата в России - 450 долларов. (в США - 3200 долларов)
- Средняя зарплата врача в России - 300 долларов. ( В США в год врач получает от 150 000 до 400 000 долларов )
- 30 миллионов человек находится за чертой бедности и ещё 25 миллионов живут в нищете.
Россия не может произвести самостоятельно ни гвоздя, ни листа белой бумаги.
Полное отсутствие свободы слова и свободы собраний. Ни один человек более не имеет права на свое мнение и на выражение этого мнения на улицах своей страны, или даже в частных беседах.
СМИ больше не существует. Осталась только обслуживающая убийц пропагандисткая машина.
Более 150 тысяч доносов за последние полгода.
Развращенное, растленное, разнузданное, слепое, жестокое, беспринципное и аморальное общество. Иное бы никогда не поучаствовало в деятельном соавторстве с этим чекистом.
Российский паспорт стал чёрный меткой во всем мире.
Россия вышвырнута на задворки цивилизации.
Она презираема, нерукопожатна и воспринимается, как прокаженная территория.
Россия стала страной, несущей собой фашистскую идеологию. Несущая смерть невинным людям и всему миропорядку.
Россия стала врагом человечества, врагом планеты Земля.
Имперская Россия исключительно своим усердием встала на пороге своего исчезновения с исторической и политической карты Земли. Если быть точным, то на пороге встала она еще какое-то время назад, а сейчас совершает свободное (и настолько же позорное) падение в пропасть небытия. Не без гибельного восторга, как это водится.
__
И наконец.
- Нападение на Украину. Захват и оккупация суверенного государства. Геноцид украинского народа. Ползучий геноцид крымскотатарского народа. Количество жертв огромно и с каждым днём только увеличивается.
И уже недвусмысленное истребление своего народа с началом мобилизации.
___
Достижения впечатляют.
Но за преступлением должно всегда следовать наказание.
За деянием - ответственность.
И наконец-то, наверное, впервые за все существование этого государства это стало реальным.
Нам же остаётся только дожить и приближать этот долгожданный момент всеми своими силами.
https://t.me/kolokol_21 КОЛОКОЛ XXI
якось вночі з літака запулити по них ракетою